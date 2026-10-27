Tuzlu Kahve’ye Konuk Olan “Alev” Müjde Uzman’dan Kostüm İtirafı: Çizmeleri Evden Getirmiş!
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Star TV’nin fenomen dizisi Tuzlu Kahve’nin yeni bölüm konuğu Müjde Uzman oldu. Kızılcık Şerbeti’nde Alev karakteriyle hafızalara kazınan Uzman, Tuzlu Kahve’de organizatör Alev olarak eski rol arkadaşı Settar Tanrıöğen’in karşısına çıkıyor. Oyuncu, Instagram’da rol için giydiği kıyafetlerden birkaçını kendisinin getirdiğini açıkladı ve “Çizmeleri ben evden getirdim” notunu düştü.
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Kızılcık Şerbeti'nde Settar Tanrıöğen'le partner olan Müjde Uzman, Tuzlu Kahve'de eski rol arkadaşının karşısına bu kez organizatör Alev olarak çıkıyor.
Fragmanda Tanrıöğen'in karakteri Osman'a "Sizi bir yerden tanıyor muyum?" diye soran Alev, kısa sürede heyecan yarattı.
Müjde Uzman, Alev için giydiği kıyafetlerden birkaçının kendi dolabından geldiğini açıkladı: "Çizmeleri ben evden getirdim."
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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