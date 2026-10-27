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Tuzlu Kahve’ye Konuk Olan “Alev” Müjde Uzman’dan Kostüm İtirafı: Çizmeleri Evden Getirmiş!

Tuzlu Kahve’ye Konuk Olan “Alev” Müjde Uzman’dan Kostüm İtirafı: Çizmeleri Evden Getirmiş!

Star tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 12:45
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Star TV’nin fenomen dizisi Tuzlu Kahve’nin yeni bölüm konuğu Müjde Uzman oldu. Kızılcık Şerbeti’nde Alev karakteriyle hafızalara kazınan Uzman, Tuzlu Kahve’de organizatör Alev olarak eski rol arkadaşı Settar Tanrıöğen’in karşısına çıkıyor. Oyuncu, Instagram’da rol için giydiği kıyafetlerden birkaçını kendisinin getirdiğini açıkladı ve “Çizmeleri ben evden getirdim” notunu düştü.

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Kızılcık Şerbeti'nde Settar Tanrıöğen'le partner olan Müjde Uzman, Tuzlu Kahve'de eski rol arkadaşının karşısına bu kez organizatör Alev olarak çıkıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Settar Tanrıöğen'le partner olan Müjde Uzman, Tuzlu Kahve'de eski rol arkadaşının karşısına bu kez organizatör Alev olarak çıkıyor.

Star TV'nin fenomen dizisi Tuzlu Kahve, konuk oyuncu sürprizlerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce Doktorlar ve Kavak Yelleri oyuncularını yıllar sonra yeniden buluşturan yapım, bu kez rotasını Kızılcık Şerbeti'ne çevirdi. Dizinin yeni bölüm konuğu, Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakteriyle fırtınalar estiren Müjde Uzman oldu.

Uzman, Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal'a, yani Apo'ya hayat veren Settar Tanrıöğen'le partner olmuştu. İkilinin hikayesi dizinin en çok konuşulan konularından biri olmuş, Tanrıöğen'in diziden ayrılmasıyla da yarım kalmıştı. Şimdi iki isim Tuzlu Kahve'de yeniden aynı karede.

Fragmanda Tanrıöğen'in karakteri Osman'a "Sizi bir yerden tanıyor muyum?" diye soran Alev, kısa sürede heyecan yarattı.

Fragmanda Tanrıöğen'in karakteri Osman'a "Sizi bir yerden tanıyor muyum?" diye soran Alev, kısa sürede heyecan yarattı.

Yeni bölüm fragmanında Müjde Uzman'ın tek bir sorusu bile yetti. Organizatör Alev, Tanrıöğen'in karakteri Osman'a dönüp 'Sizi bir yerden tanıyor muyum?' diye soruyor. Kızılcık Şerbeti izleyicisinin gözünden kaçmayan bu gönderme, fragmanın en dikkat çekici anı oldu. Apo ile Alev'in yarım kalan hikayesini hatırlayanlar için bu soru, eski defterleri yeniden açmaya yetti.

Müjde Uzman, Alev için giydiği kıyafetlerden birkaçının kendi dolabından geldiğini açıkladı: "Çizmeleri ben evden getirdim."

Müjde Uzman, Alev için giydiği kıyafetlerden birkaçının kendi dolabından geldiğini açıkladı: "Çizmeleri ben evden getirdim."

Fragmanın yarattığı heyecan sürerken Müjde Uzman da Instagram hesabından kamera arkasına dair küçük bir ayrıntı paylaştı.

Oyuncu, Alev rolü için giydiği kıyafetlerin bir kısmını kendisinin getirdiğini açıkladı. Paylaşımına düştüğü 'Çizmeleri ben evden getirdim' notu da kısa sürede dikkat çekti. Uzman'ın bu kısa notu, karakterin hazırlık sürecine dair de ilk ipucu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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