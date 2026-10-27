Tuzlu Kahve’ye Konuk Olan “Alev” Müjde Uzman’dan Kostüm İtirafı: Çizmeleri Evden Getirmiş!

Star TV'nin fenomen dizisi Tuzlu Kahve, konuk oyuncu sürprizlerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce Doktorlar ve Kavak Yelleri oyuncularını yıllar sonra yeniden buluşturan yapım, bu kez rotasını Kızılcık Şerbeti'ne çevirdi. Dizinin yeni bölüm konuğu, Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakteriyle fırtınalar estiren Müjde Uzman oldu.

Uzman, Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal'a, yani Apo'ya hayat veren Settar Tanrıöğen'le partner olmuştu. İkilinin hikayesi dizinin en çok konuşulan konularından biri olmuş, Tanrıöğen'in diziden ayrılmasıyla da yarım kalmıştı. Şimdi iki isim Tuzlu Kahve'de yeniden aynı karede.