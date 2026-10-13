article/comments
article/share
Haberler
TV
Şivesi Kadar Bilezikleri de Konuşulmuştu: Şevval Sam, Tuzlu Kahve'nin Candan'ının Altınlarını Anlattı

Şivesi Kadar Bilezikleri de Konuşulmuştu: Şevval Sam, Tuzlu Kahve'nin Candan'ının Altınlarını Anlattı

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 20:16
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tuzlu Kahve'de Candan Aydınoğlu'na hayat veren Şevval Sam, yeni bölüm öncesi takipçilerinin karşısına bu kez karakteriyle çıktı. Candan'ın konuşma tarzıyla çektiği videoda, dizinin en çok konuşulan ayrıntılarından biri olan altınlara dair soruları yanıtladı. Peki Candan, ekranda görünenlerin dışındaki altınlarını nerede saklıyor?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Salı akşamları Star TV'de ekrana gelen Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü öncesi Şevval Sam, Candan olarak takipçilerine seslendi.

Salı akşamları Star TV'de ekrana gelen Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü öncesi Şevval Sam, Candan olarak takipçilerine seslendi.

Şevval Sam, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Tuzlu Kahve'nin Adanalı gelini Candan'ı taklit etti. Videoya takipçilerini selamlayarak başlayan oyuncu, kısa sürede asıl konuya geçti ve Candan'ın altınlarını tek tek anlattı.

Karakterinin ağzından konuşan Sam, takipçilerinden gelen 'Bu kadar mı altının var?' sorusuna da yanıt verdi. İşte o sözler:

“Canım takipçiler nasılsınız, iyisiniz? Ben sizi çok özledim. Bana soruyorsunuz bu kadar mı altının var? Ben Candan Aydınoğlu olarak bu kadar altınım olur mu? Bunlar benim altınlarım. Gerisini nerede derseniz, onlarda altın hesabım var, orada saklıyorum. Ondan sonra merak etmeyin, benim altınlarım güvende. Altınlı günler diliyorum. Canlarım, sizi çok seviyorum.”

Candan'ın bilezikleri, dizinin ilk bölümünden bu yana şivesiyle birlikte en çok konuşulan ayrıntılardan biri oldu.

Candan'ın bilezikleri, dizinin ilk bölümünden bu yana şivesiyle birlikte en çok konuşulan ayrıntılardan biri oldu.

Tavırları, enerjisi ve kolundan eksik olmayan bilezikleriyle Candan, kısa sürede Tuzlu Kahve'nin en dikkat çeken karakterlerinden biri haline geldi. Ancak karakter ilk bölümlerde yalnızca altınlarıyla değil, şivesiyle de gündem olmuştu.

Adanalı bir gelini canlandıran Şevval Sam'ın konuşma biçimi sosyal medyada eleştiri almış, oyuncu da bu tercihin bilinçli olduğunu açıklamıştı. Sam'a göre Candan, yıllar içinde şivesini düzeltmeye çalışan bir kadındı ve bu yüzden yoğun bir Adana şivesiyle konuşması zaten amaçlanmamıştı.

Tartışma kısa süre önce bir kez daha gündeme gelmiş, bu kez soru dizinin usta ismi Nevra Serezli'ye yöneltilmişti. Serezli rol arkadaşına arka çıkarken Candan'ın en bilinen ayrıntısını da es geçmemişti: “Komediyi çok güzel çıkarıyor. Ben bayılıyorum onu beraber oynarken seyretmeye. Bilezikleriyle bilmem ne… Çok şeker herkes.”

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın