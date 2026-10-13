Şivesi Kadar Bilezikleri de Konuşulmuştu: Şevval Sam, Tuzlu Kahve'nin Candan'ının Altınlarını Anlattı

Tavırları, enerjisi ve kolundan eksik olmayan bilezikleriyle Candan, kısa sürede Tuzlu Kahve'nin en dikkat çeken karakterlerinden biri haline geldi. Ancak karakter ilk bölümlerde yalnızca altınlarıyla değil, şivesiyle de gündem olmuştu.

Adanalı bir gelini canlandıran Şevval Sam'ın konuşma biçimi sosyal medyada eleştiri almış, oyuncu da bu tercihin bilinçli olduğunu açıklamıştı. Sam'a göre Candan, yıllar içinde şivesini düzeltmeye çalışan bir kadındı ve bu yüzden yoğun bir Adana şivesiyle konuşması zaten amaçlanmamıştı.

Tartışma kısa süre önce bir kez daha gündeme gelmiş, bu kez soru dizinin usta ismi Nevra Serezli'ye yöneltilmişti. Serezli rol arkadaşına arka çıkarken Candan'ın en bilinen ayrıntısını da es geçmemişti: “Komediyi çok güzel çıkarıyor. Ben bayılıyorum onu beraber oynarken seyretmeye. Bilezikleriyle bilmem ne… Çok şeker herkes.”