Şivesi Kadar Bilezikleri de Konuşulmuştu: Şevval Sam, Tuzlu Kahve'nin Candan'ının Altınlarını Anlattı
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Tuzlu Kahve'de Candan Aydınoğlu'na hayat veren Şevval Sam, yeni bölüm öncesi takipçilerinin karşısına bu kez karakteriyle çıktı. Candan'ın konuşma tarzıyla çektiği videoda, dizinin en çok konuşulan ayrıntılarından biri olan altınlara dair soruları yanıtladı. Peki Candan, ekranda görünenlerin dışındaki altınlarını nerede saklıyor?
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Salı akşamları Star TV'de ekrana gelen Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü öncesi Şevval Sam, Candan olarak takipçilerine seslendi.
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Candan'ın bilezikleri, dizinin ilk bölümünden bu yana şivesiyle birlikte en çok konuşulan ayrıntılardan biri oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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