Garsona Kaba Davranan Size Neden Nazik Olsun? Erkeklerin Anlattığı 11 Toksik İlişki İşareti
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Garsona, kasiyere, kapıdaki görevliye ters davranan biri size neden hep nazik kalsın? Listenin ilk maddesi bu. Bir internet forumunda erkekler, başka bir erkekte görünce uzak durulması gerektiğini düşündükleri davranışları yazdı; aşağıda bunlardan 11'i var. Hiçbiri yalnız erkeklere özgü değil.
1. Herkese kaba, yalnız size kibar
2. Kendinden üsttekine kibar, alttakine kaba
3. Bir ilişkisi varken sizinle de görüşüyorsa
4. Bütün eski sevgilileri "deli"yse
5. Her hikâyede mağdur o
6. Dağıttığını toplamıyor
7. "O kadar da önemli değil" diyerek sınırınızı aşıyor
8. Özür dileyemiyor, haksız çıkmaya dayanamıyor
9. Telefonunuzu izinsiz karıştırıyor
10. Yoldan geçene kabadayı, gereken yerde sessiz
11. Karşı cinsten biriyle konuşmanıza öfkeleniyor
Sizce listede ilk bakışta en masum görünen hangisi?
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