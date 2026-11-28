Forumdaki hüküm kesin: 'Başka birini sizinle aldatan, zamanı gelince sizi de başka biriyle aldatır.' Araştırmalar bu kadar kesin konuşmuyor. Joshua Foster ve ekibi, 2014'te Journal of Research in Personality'de yayımlanan üç çalışmada, başka bir ilişkiden 'koparılarak' şimdiki partnerine geçen kişileri inceledi. Bu kişiler ilişkilerine daha az bağlı olduklarını ve daha sık aldattıklarını söyledi. Denver Üniversitesi'nden Kayla Knopp'un ekibi ise 484 genç yetişkini art arda iki ilişki boyunca izledi (Archives of Sexual Behavior, 2017). İlk ilişkisinde partneri dışında biriyle birlikte olduğunu söyleyenlerin yüzde 45'i ikinci ilişkide de aynısını bildirdi; bunu söylemeyenlerde oran yüzde 18'di. Yani risk belirgin biçimde yüksek, ama izlenen süre içinde tekrar edenler çoğunluk değil. İki çalışma da katılımcıların kendi beyanına dayanıyor.