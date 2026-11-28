İkinci El Araç Alırken Emniyet Kemerindeki Etikete Bakın: Kaza Geçmişini Ele Veriyor
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Kemerin alt kısmındaki etiket önemli bilgiler taşıyor.
Tarih aracın üretim yılından çok yeniyse kemer değişmiş olabilir.
Emniyet kemerleri kazada yalnızca bir kez tam olarak iş görüyor.
Kemeri sonuna kadar çekip bırakmak da ipucu veriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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