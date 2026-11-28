Ciddi bir kazada kemerin kumaşı darbeyi emmek için esniyor ve çoğu zaman kalıcı olarak uzuyor. Kaza anında kemeri sıkıca geren gergi düzenekleri de yalnızca bir kez çalışıyor.

Bu yüzden ciddi bir kazada kullanılan kemerlerin değiştirilmesi gerekiyor. Kemerdeki hasar çoğu zaman gözle de fark edilmiyor.