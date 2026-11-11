Otobüslerde Neden Emniyet Kemeri Yoktur?

Şehir içi otobüsler kısa mesafede çok sayıda insanı taşımak için tasarlanıyor. Yolcuların önemli bir kısmı ayakta yolculuk ediyor, insanlar birkaç dakikada bir inip biniyor. Ayakta duran yolcuyu kemer koruyamıyor. Herkesin binerken kemer takıp inerken çıkarması ise seferleri ciddi şekilde yavaşlatıyor. Şoförün yüzlerce yolcunun kemerini kontrol etmesi de mümkün değil.

Otobüsler yolcuyu farklı bir yolla koruyor. Yüksek sırtlı, yumuşak ve birbirine yakın dizilmiş koltuklar ani bir frende ya da çarpmada darbeyi emiyor. Uzmanlar bu düzeni yumurtaların kolide korunmasına benzetiyor. Ağır ve büyük gövdeleri de otobüsleri çarpmalara karşı daha dayanıklı kılıyor.