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Yaşam
Otobüslerde Neden Emniyet Kemeri Yoktur?

Otobüslerde Neden Emniyet Kemeri Yoktur?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.11.2026 - 23:31
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Otomobilde emniyet kemeri takmak hayati öneme sahip. Ancak her gün binlerce kişiyi taşıyan şehir içi otobüslerin çoğunda emniyet kemeri bulunmuyor. Peki otobüslerde neden kemer yok, yolcular nasıl korunuyor?

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Ayakta yolculuk kemeri anlamsız kılıyor

Ayakta yolculuk kemeri anlamsız kılıyor

Şehir içi otobüsler kısa mesafede çok sayıda insanı taşımak için tasarlanıyor. Yolcuların önemli bir kısmı ayakta yolculuk ediyor, insanlar birkaç dakikada bir inip biniyor. Ayakta duran yolcuyu kemer koruyamıyor. Herkesin binerken kemer takıp inerken çıkarması ise seferleri ciddi şekilde yavaşlatıyor. Şoförün yüzlerce yolcunun kemerini kontrol etmesi de mümkün değil.

Otobüsler yolcuyu farklı bir yolla koruyor. Yüksek sırtlı, yumuşak ve birbirine yakın dizilmiş koltuklar ani bir frende ya da çarpmada darbeyi emiyor. Uzmanlar bu düzeni yumurtaların kolide korunmasına benzetiyor. Ağır ve büyük gövdeleri de otobüsleri çarpmalara karşı daha dayanıklı kılıyor.

Uzun yol otobüslerinde durum farklı

Uzun yol otobüslerinde durum farklı

Şehir içinde otobüsler düşük hızda ilerlediği için kazalar da genellikle düşük hızda yaşanıyor. Devrilme gibi en ağır kazalar ise otoyolda hızlı giden uzun yol otobüslerinde görülüyor. Bu yüzden uzun yol otobüslerinin çoğunda emniyet kemeri bulunuyor ve takılması zorunlu.

Şehir içi otobüslere kemer takmak, binlerce aracın yenilenmesi anlamına geliyor ve ciddi bir maliyet getiriyor. Kemerlerin ani bir frende yolcuların öne savrulmasını engelleyebileceğini söyleyenler de var. Ancak kemerli uzun yol otobüslerinde bile yolcuların hepsi kemerini takmıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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