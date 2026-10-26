Alev'li Tuzlu Kahve Fragmanı Yayınlandı: Müjde Uzman'ın İlk Repliği Olay Oldu!
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Tuzlu Kahve, konuk oyuncu sürprizleriyle izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor! Doktorlar ve Kavak Yelleri göndermelerinin ardından Ajda Pekkan'ı da ağırlayan dizi, şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin unutulmaz ikilisini yeniden bir araya getiriyor.
Alev karakteriyle hatıralara kazınan Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen'in karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Üstelik yayınlanan fragmanda Uzman'ın söylediği tek bir cümle bile sosyal medyada heyecan yaratmaya yetti. Kızılcık Şerbeti'nde yarım kalan Alev ve Apo hikayesini unutmayanlara, Tuzlu Kahve'den epey eğlenceli bir göz kırpma geldi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Tuzlu Kahve, son dönemde yalnızca hikayesiyle değil, her hafta izleyicinin karşısına çıkardığı sürpriz isimlerle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Üstelik dizinin nostalji ve gönderme konusunda frene basmaya hiç niyeti yok gibi!
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, dizinin orijinal Apo'su Settar Tanrıöğen'le yeniden aynı sahnede buluştuğu saniye öyle bir replikle geldi ki eski defterler ister istemez açıldı!
İşte merakla beklenen o fragman:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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