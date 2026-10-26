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Alev'li Tuzlu Kahve Fragmanı Yayınlandı: Müjde Uzman'ın İlk Repliği Olay Oldu!

Alev'li Tuzlu Kahve Fragmanı Yayınlandı: Müjde Uzman'ın İlk Repliği Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 21:53
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Tuzlu Kahve, konuk oyuncu sürprizleriyle izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor! Doktorlar ve Kavak Yelleri göndermelerinin ardından Ajda Pekkan'ı da ağırlayan dizi, şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin unutulmaz ikilisini yeniden bir araya getiriyor. 

Alev karakteriyle hatıralara kazınan Müjde Uzman, Settar Tanrıöğen'in karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Üstelik yayınlanan fragmanda Uzman'ın söylediği tek bir cümle bile sosyal medyada heyecan yaratmaya yetti. Kızılcık Şerbeti'nde yarım kalan Alev ve Apo hikayesini unutmayanlara, Tuzlu Kahve'den epey eğlenceli bir göz kırpma geldi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Tuzlu Kahve, son dönemde yalnızca hikayesiyle değil, her hafta izleyicinin karşısına çıkardığı sürpriz isimlerle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Üstelik dizinin nostalji ve gönderme konusunda frene basmaya hiç niyeti yok gibi!

Tuzlu Kahve, son dönemde yalnızca hikayesiyle değil, her hafta izleyicinin karşısına çıkardığı sürpriz isimlerle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Üstelik dizinin nostalji ve gönderme konusunda frene basmaya hiç niyeti yok gibi!

Önce Doktorlar ve Kavak Yelleri gibi bir dönemin unutulmaz dizilerini hatırlatan buluşmalar, ardından Ajda Pekkan sürprizi derken Tuzlu Kahve, konuk oyuncu işini iyice eğlenceli bir hale getirdi.

Tanıdık yüzleri beklenmedik anlarda karşımıza çıkaran yapım, bu kez de rotasını Kızılcık Şerbeti'ne çevirdi. Bir yandan yaklaşan bölümlerde Mike Tyson sürpriziyle konuşulmaya hazırlanan Tuzlu Kahve, her hafta yeni bir sürprizle seyircinin merakını canlı tutmanın yolunu bulmuş gibi görünüyor!

Geçtiğimiz dakikalarda Tuzlu Kahve'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve o çok beklenen Müjde Uzman sahnesinden birkaç saniye de fragmanın içindeydi.

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, dizinin orijinal Apo'su Settar Tanrıöğen'le yeniden aynı sahnede buluştuğu saniye öyle bir replikle geldi ki eski defterler ister istemez açıldı!

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, dizinin orijinal Apo'su Settar Tanrıöğen'le yeniden aynı sahnede buluştuğu saniye öyle bir replikle geldi ki eski defterler ister istemez açıldı!

Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Abdullah'ın çok konuşulan, yarım kalan aşk hikayesini hatırlayanlar için bu buluşmanın yeri ayrı. Müjde Uzman'ın canlandırdığı Alev ile Settar Tanrıöğen'in hayat verdiği Apo'nun hikayesi, oyuncuların diziden ayrılmasıyla izleyicinin hafızasında yarım kalmıştı.

Tuzlu Kahve'nin yeni bölüm fragmanında Müjde Uzman'ın Tanrıöğen'in karşısına geçip 'Ben sizi bir yerden tanıyor muyum?' diye sorduğunu gördük.  E, biz sizi nereden tanıdığımızı gayet iyi biliyoruz da belli ki Alev'in hafızasını biraz tazelemek gerekiyor! Fragmanın daha ilk anlarında yapılan bu gönderme, Kızılcık Şerbeti izleyicisinin uzun zamandır beklediği buluşmaya da ayrı bir anlam kattı.

Üstelik Müjde Uzman'ın yalnızca birkaç saniyelik görünmesi bile merak uyandırmaya yetti. Alev, başka bir dizide de olsa ortalığı karıştırmaya pek niyetli bir giriş yapmış gibi! Bakalım bu eğlenceli karşılaşmanın devamında bizi neler bekliyor?

İşte merakla beklenen o fragman:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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