Alev'li Tuzlu Kahve Fragmanı Yayınlandı: Müjde Uzman'ın İlk Repliği Olay Oldu!

Önce Doktorlar ve Kavak Yelleri gibi bir dönemin unutulmaz dizilerini hatırlatan buluşmalar, ardından Ajda Pekkan sürprizi derken Tuzlu Kahve, konuk oyuncu işini iyice eğlenceli bir hale getirdi.

Tanıdık yüzleri beklenmedik anlarda karşımıza çıkaran yapım, bu kez de rotasını Kızılcık Şerbeti'ne çevirdi. Bir yandan yaklaşan bölümlerde Mike Tyson sürpriziyle konuşulmaya hazırlanan Tuzlu Kahve, her hafta yeni bir sürprizle seyircinin merakını canlı tutmanın yolunu bulmuş gibi görünüyor!

Geçtiğimiz dakikalarda Tuzlu Kahve'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve o çok beklenen Müjde Uzman sahnesinden birkaç saniye de fragmanın içindeydi.