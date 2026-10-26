Türk Kız Grubu AURA'nın 2036 Klibi Yabancıları Kendine Hayran Bıraktı!

Basketbol maçlarının devre arası gösterilerinden esinlenen koreografisiyle dikkat çeken klip, kalabalık dans ekibi ve hareketli sahneleriyle tam bir performans gösterisine dönüşmüş durumda.

Kostümlerden kamera açılarına kadar klibin görsel tarafına da ayrıca özen gösterildiği belli oluyor. Üstelik 2036, yayınlanmasının ardından YouTube Türkiye genel trend listesinde birinci sıraya kadar yükselerek önemli bir görünürlük yakaladı.

Şarkının ritmi kadar dansın ön planda tutulduğu klip de AURA'nın yalnızca müziğiyle değil, performanslarıyla da öne çıkmak istediğini gösteriyor.