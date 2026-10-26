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Türk Kız Grubu AURA'nın 2036 Klibi Yabancıları Kendine Hayran Bıraktı!

Türk Kız Grubu AURA'nın 2036 Klibi Yabancıları Kendine Hayran Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 21:05
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Türk müzik dünyasının yeni nesil kız gruplarından AURA, son çıkardığı 2036 şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti! Meri, Aslı, Esra ve Suzy'den oluşan grup, yeni klibinde hem görsel dünyası hem de iddialı koreografisiyle çıtayı yükseltti. 23 Ekim'de yayımlanan Elemental albümünün çıkış şarkısı olan 2036, kısa sürede Türkiye'deki müzikseverlerin radarına girerken yurt dışından da ilgi görmeye başladı. 

Özellikle yabancı dinleyicilerin klibe bıraktığı övgü dolu yorumlar, grubun yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası dinleyiciler arasında da karşılık bulduğunu gösterdi. 

Gelin, AURA'nın yeni klibiyle yarattığı etkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen yorumlara birlikte bakalım!

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Son dönemde Türk pop müziğinde kız gruplarının yeniden yükselişe geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Bu hareketliliğin dikkat çeken isimlerinden biri de dört kişilik AURA!

Son dönemde Türk pop müziğinde kız gruplarının yeniden yükselişe geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Bu hareketliliğin dikkat çeken isimlerinden biri de dört kişilik AURA!

Meri, Aslı, Esra ve Suzy'den oluşan AURA, müziklerini güçlü bir görsel dünyayla birleştiren yeni nesil gruplar arasında yer alıyor. Sahne performansları, koreografileri ve kendilerine özgü tarzlarıyla dikkat çekmeye başlayan grup, özellikle genç dinleyicilerin ilgisini çekiyor.

Türkiye'de kız gruplarına yönelik ilginin yeniden arttığı bu dönemde AURA da kendi çizgisini oluşturmaya çalışıyor. Üyelerin birbirleriyle uyumu, dans performansları ve müziklerinde tercih ettikleri enerjik atmosfer, grubun en çok öne çıkan taraflarından. 

Üstelik son yayınladıkları çalışmayla bu ilgiyi Türkiye sınırlarının dışına da taşımaya başlamış görünüyorlar!

AURA, 23 Ekim'de yayınladığı 12 şarkılık Elemental albümünün çıkış parçası 2036 için hazırladığı kliple bu kez çıtayı biraz daha yükseltti!

AURA, 23 Ekim'de yayınladığı 12 şarkılık Elemental albümünün çıkış parçası 2036 için hazırladığı kliple bu kez çıtayı biraz daha yükseltti!

Basketbol maçlarının devre arası gösterilerinden esinlenen koreografisiyle dikkat çeken klip, kalabalık dans ekibi ve hareketli sahneleriyle tam bir performans gösterisine dönüşmüş durumda. 

Kostümlerden kamera açılarına kadar klibin görsel tarafına da ayrıca özen gösterildiği belli oluyor. Üstelik 2036, yayınlanmasının ardından YouTube Türkiye genel trend listesinde birinci sıraya kadar yükselerek önemli bir görünürlük yakaladı. 

Şarkının ritmi kadar dansın ön planda tutulduğu klip de AURA'nın yalnızca müziğiyle değil, performanslarıyla da öne çıkmak istediğini gösteriyor.

İşin en sevindirici kısmı ise AURA'nın 2036 klibinin yabancı müzikseverlerin de dikkatini çekmesi oldu. Grubun performansı, farklı ülkelerden gelen övgü dolu yorumlarla karşılandı!

Klibin altındaki yabancı dilde yorumlarda özellikle koreografi, üyelerin enerjisi, kostümler ve grubun birbiriyle uyumu öne çıkıyor. Türkiye'den çıkan bir kız grubunun performansının uluslararası dinleyiciler tarafından da ilgiyle karşılanması, AURA adına umut verici bir gelişme.

Elbette şimdiden küresel bir başarı ilan etmek için erken. Ancak 2036'nın Türkiye dışındaki müzikseverlerin de ilgisini çekmesi, grubun önünde yeni bir alan açabilir. Biz de bu ilgiyi görmekten çok memnun olduk doğrusu! Çok güzelsiniz kızlar!

"BU TÜRK KIZ GRUBU ÇILGIN"

"BU TÜRK KIZ GRUBU ÇILGIN"
twitter.com

"Önce kebabı icat ettiler, şimdi de eski reguetón'u geri getiriyorlar. O halka çok şey borçluyuz."

"Önce kebabı icat ettiler, şimdi de eski reguetón'u geri getiriyorlar. O halka çok şey borçluyuz."
twitter.com
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"ilginç koreografi, akılda kalıcı ritim, iyi vokaller ve güzel renkli kıyafetler. Kusura bakmayın Türk halkı, bu kadar iyi olduğunuzu bilmiyordum."

"ilginç koreografi, akılda kalıcı ritim, iyi vokaller ve güzel renkli kıyafetler. Kusura bakmayın Türk halkı, bu kadar iyi olduğunuzu bilmiyordum."
twitter.com

"Bu şey, kedi gözlerinden bin kat daha iyi."

"Bu şey, kedi gözlerinden bin kat daha iyi."
twitter.com

"Bu kızlar, Türklerin Latin kuşağına dahil olduğunun yaşayan kanıtı btw"

"Bu kızlar, Türklerin Latin kuşağına dahil olduğunun yaşayan kanıtı btw"
twitter.com

"Atlayamadığım video, her akışımda karşıma çıktığında en az 3 kez izliyorum"

"Atlayamadığım video, her akışımda karşıma çıktığında en az 3 kez izliyorum"
twitter.com

"BU KRALİÇELER DE KİM?"

"BU KRALİÇELER DE KİM?"
twitter.com

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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