Türk Kız Grubu AURA'nın 2036 Klibi Yabancıları Kendine Hayran Bıraktı!
Türk müzik dünyasının yeni nesil kız gruplarından AURA, son çıkardığı 2036 şarkısıyla dikkatleri üzerine çekti! Meri, Aslı, Esra ve Suzy'den oluşan grup, yeni klibinde hem görsel dünyası hem de iddialı koreografisiyle çıtayı yükseltti. 23 Ekim'de yayımlanan Elemental albümünün çıkış şarkısı olan 2036, kısa sürede Türkiye'deki müzikseverlerin radarına girerken yurt dışından da ilgi görmeye başladı.
Özellikle yabancı dinleyicilerin klibe bıraktığı övgü dolu yorumlar, grubun yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası dinleyiciler arasında da karşılık bulduğunu gösterdi.
Gelin, AURA'nın yeni klibiyle yarattığı etkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen yorumlara birlikte bakalım!
Son dönemde Türk pop müziğinde kız gruplarının yeniden yükselişe geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Bu hareketliliğin dikkat çeken isimlerinden biri de dört kişilik AURA!
AURA, 23 Ekim'de yayınladığı 12 şarkılık Elemental albümünün çıkış parçası 2036 için hazırladığı kliple bu kez çıtayı biraz daha yükseltti!
İşin en sevindirici kısmı ise AURA'nın 2036 klibinin yabancı müzikseverlerin de dikkatini çekmesi oldu. Grubun performansı, farklı ülkelerden gelen övgü dolu yorumlarla karşılandı!
"BU TÜRK KIZ GRUBU ÇILGIN"
"Önce kebabı icat ettiler, şimdi de eski reguetón'u geri getiriyorlar. O halka çok şey borçluyuz."
"ilginç koreografi, akılda kalıcı ritim, iyi vokaller ve güzel renkli kıyafetler. Kusura bakmayın Türk halkı, bu kadar iyi olduğunuzu bilmiyordum."
"Bu şey, kedi gözlerinden bin kat daha iyi."
"Bu kızlar, Türklerin Latin kuşağına dahil olduğunun yaşayan kanıtı btw"
"Atlayamadığım video, her akışımda karşıma çıktığında en az 3 kez izliyorum"
"BU KRALİÇELER DE KİM?"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın