Çılgın Bediş'in Ayşegül'ünün Son Hali Gündem Oldu: Zeynep Kaçar'ın Şimdiki Mesleği Şaşırttı!
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90'lı yılların unutulmaz gençlik dizilerinden Çılgın Bediş'i hatırlamayan var mı? Yonca Evcimik ve Cenk Torun'un başrollerini paylaştığı dizide Ayşegül karakterine hayat veren Zeynep Kaçar da dönemin sevilen oyuncularından biriydi.
Çılgın Bediş'in ardından pek çok başarılı yapımda rol alan Kaçar, zamanla televizyon ekranlarında daha az görünmeye başladı. Hal böyle olunca bir dönemin tanıdık yüzünün yıllar sonra ne yaptığı da merak konusu oldu. Peki 54 yaşındaki Zeynep Kaçar şimdi nerede, ne yapıyor?
Buyrun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönemin gençlik dizileri arasında ayrı bir yere sahip olan Çılgın Bediş, renkli karakterleri ve eğlenceli hikayesiyle 90'lı yıllara damgasını vurmuştu.
Peki Çılgın Bediş'in Ayşegül'ü şimdi ne yapıyor?
Şimdilerde 54 yaşında olan Zeynep Kaçar, edebiyat dünyasındaki üretimini sürdürüyor.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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