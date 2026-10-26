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Çılgın Bediş'in Ayşegül'ünün Son Hali Gündem Oldu: Zeynep Kaçar'ın Şimdiki Mesleği Şaşırttı!

Çılgın Bediş'in Ayşegül'ünün Son Hali Gündem Oldu: Zeynep Kaçar'ın Şimdiki Mesleği Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 18:39
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90'lı yılların unutulmaz gençlik dizilerinden Çılgın Bediş'i hatırlamayan var mı? Yonca Evcimik ve Cenk Torun'un başrollerini paylaştığı dizide Ayşegül karakterine hayat veren Zeynep Kaçar da dönemin sevilen oyuncularından biriydi. 

Çılgın Bediş'in ardından pek çok başarılı yapımda rol alan Kaçar, zamanla televizyon ekranlarında daha az görünmeye başladı. Hal böyle olunca bir dönemin tanıdık yüzünün yıllar sonra ne yaptığı da merak konusu oldu. Peki 54 yaşındaki Zeynep Kaçar şimdi nerede, ne yapıyor?

Buyrun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir dönemin gençlik dizileri arasında ayrı bir yere sahip olan Çılgın Bediş, renkli karakterleri ve eğlenceli hikayesiyle 90'lı yıllara damgasını vurmuştu.

Bir dönemin gençlik dizileri arasında ayrı bir yere sahip olan Çılgın Bediş, renkli karakterleri ve eğlenceli hikayesiyle 90'lı yıllara damgasını vurmuştu.

Dizinin unutulmayan isimlerinden biri de Ayşegül karakteriyle tanıdığımız Zeynep Kaçar'dı! 1996 yılında yayın hayatına başlayan Çılgın Bediş, Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş'in okul ve arkadaşlık maceralarıyla ekran başındakilerin favorilerinden olmuştu. Cenk Torun, Çiçek Dilligil ve Selahattin Taşdöğen gibi isimleri buluşturan yapımda Zeynep Kaçar da Ayşegül rolüyle dikkat çekmişti.

O dönem 24 yaşında olmasına rağmen liseli bir karakteri canlandıran Kaçar, dizinin ardından oyunculuk kariyerini sürdürdü. Binbir Gece, Gümüş, Hanımın Çiftliği, Tatlı Hayat ve Ayrılsak da Beraberiz gibi pek çok yapımda rol aldı. Ancak yıllar geçtikçe televizyon ekranlarında daha az karşımıza çıkmaya başladı.

Peki Çılgın Bediş'in Ayşegül'ü şimdi ne yapıyor?

Peki Çılgın Bediş'in Ayşegül'ü şimdi ne yapıyor?

Meğer Zeynep Kaçar, televizyon ekranlarından uzaklaştığı dönemde bambaşka bir alanda adından söz ettirmeye başlamış!

Aslında oyunculuğa tamamen veda etmiş değil. Ancak Kaçar, yıllar içinde ağırlığını tiyatroya ve yazarlığa verdi. 2000 yılında Tiyatro Boyalı Kuş'u, 2008 yılında ise Bab-ı Tiyatro'yu kuran sanatçı, hem oyuncu hem yönetmen hem de oyun yazarı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Üstelik yazdığı oyunlar yalnızca Türkiye'de değil, ABD, İsveç ve Tayvan'da da sahnelendi. Romanlarıyla da dikkat çeken Kaçar, Kabuk ve Yalnız kitaplarının ardından 2023 yılında Tanrı ve Memeli Hayvanlar adlı öykü kitabını yayımladı. Yalnız romanıyla Attila İlhan ve Notre-Dame de Sion edebiyat ödüllerini kazanırken, öykü kitabıyla da 2024 Türkan Saylan Sanat Ödülü'ne layık görüldü.

Şimdilerde 54 yaşında olan Zeynep Kaçar, edebiyat dünyasındaki üretimini sürdürüyor.

Şimdilerde 54 yaşında olan Zeynep Kaçar, edebiyat dünyasındaki üretimini sürdürüyor.

Bir zamanların Ayşegül'ü, 2026 yılında yeni romanıyla okurların karşısına çıktı!

Kaçar'ın Nisan 2026'da yayımlanan Seni Seviyorum Uçur Beni adlı romanı, İstanbul'da yaşayan üç gencin hikayesini konu alıyor. Bilgisayar oyunu kurgusundan yararlanan eser, oyuncunun yıllar içinde yazarlık alanında ne kadar farklı bir yol çizdiğini de gösteriyor. Bunun yanında tiyatro oyunları sahnelenmeye devam eden Kaçar, oyun yazarlığı atölyeleriyle de ilgileniyor.

Kısacası Çılgın Bediş'in Ayşegül'ü ortadan kaybolmuş değil; yalnızca kariyerinin merkezine oyunculuktan çok yazarlığı yerleştirmiş. Bir dönemin sevilen televizyon yüzünün bugün ödüllü bir edebiyatçı olarak yoluna devam etmesi de hikayenin en güzel tarafı olsa gerek!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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