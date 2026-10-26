Çılgın Bediş'in Ayşegül'ünün Son Hali Gündem Oldu: Zeynep Kaçar'ın Şimdiki Mesleği Şaşırttı!

Dizinin unutulmayan isimlerinden biri de Ayşegül karakteriyle tanıdığımız Zeynep Kaçar'dı! 1996 yılında yayın hayatına başlayan Çılgın Bediş, Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş'in okul ve arkadaşlık maceralarıyla ekran başındakilerin favorilerinden olmuştu. Cenk Torun, Çiçek Dilligil ve Selahattin Taşdöğen gibi isimleri buluşturan yapımda Zeynep Kaçar da Ayşegül rolüyle dikkat çekmişti.

O dönem 24 yaşında olmasına rağmen liseli bir karakteri canlandıran Kaçar, dizinin ardından oyunculuk kariyerini sürdürdü. Binbir Gece, Gümüş, Hanımın Çiftliği, Tatlı Hayat ve Ayrılsak da Beraberiz gibi pek çok yapımda rol aldı. Ancak yıllar geçtikçe televizyon ekranlarında daha az karşımıza çıkmaya başladı.