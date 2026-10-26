Dünya Yıldızı Mike Tyson Tuzlu Kahve İçin Türkiye'ye Geldi: İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı!
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Tuzlu Kahve'nin haftalardır konuşulan dünya yıldızı sürprizi sonunda gerçeğe dönüşüyor! Star TV'nin her hafta farklı konuk oyuncularla gündeme gelen dizisi, bu kez ringlerin efsane ismi Mike Tyson'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Yapımcı Polat Yağcı'nın 7 Ekim'de yaptığı açıklamanın ardından gözler dünyaca ünlü boksöre çevrilmiş,
Tyson'ın dizide rol alacağı iddiası magazin kulislerini hareketlendirmişti. Beklenen isim sonunda Türkiye'ye geldi! İstanbul'a ayak basan Mike Tyson'ın ilk görüntüleri de ortaya çıktı. Bakalım efsane boksör, Tuzlu Kahve'de nasıl bir karakterle karşımıza çıkacak?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Star TV'nin salı akşamlarına damgasını vurmak için yola çıkan Tuzlu Kahve, yayın hayatına başladığı günden beri sürpriz konuklarıyla adından söz ettiriyor.
Haftalardır adı Tuzlu Kahve ile anılan Mike Tyson sonunda Türkiye'ye geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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