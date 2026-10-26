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Dünya Yıldızı Mike Tyson Tuzlu Kahve İçin Türkiye'ye Geldi: İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Dünya Yıldızı Mike Tyson Tuzlu Kahve İçin Türkiye'ye Geldi: İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 17:10
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Tuzlu Kahve'nin haftalardır konuşulan dünya yıldızı sürprizi sonunda gerçeğe dönüşüyor! Star TV'nin her hafta farklı konuk oyuncularla gündeme gelen dizisi, bu kez ringlerin efsane ismi Mike Tyson'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Yapımcı Polat Yağcı'nın 7 Ekim'de yaptığı açıklamanın ardından gözler dünyaca ünlü boksöre çevrilmiş, 

Tyson'ın dizide rol alacağı iddiası magazin kulislerini hareketlendirmişti. Beklenen isim sonunda Türkiye'ye geldi! İstanbul'a ayak basan Mike Tyson'ın ilk görüntüleri de ortaya çıktı. Bakalım efsane boksör, Tuzlu Kahve'de nasıl bir karakterle karşımıza çıkacak?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Star TV'nin salı akşamlarına damgasını vurmak için yola çıkan Tuzlu Kahve, yayın hayatına başladığı günden beri sürpriz konuklarıyla adından söz ettiriyor.

Star TV'nin salı akşamlarına damgasını vurmak için yola çıkan Tuzlu Kahve, yayın hayatına başladığı günden beri sürpriz konuklarıyla adından söz ettiriyor.

Ancak yapımcı Polat Yağcı'nın haftalar önce verdiği dünya yıldızı müjdesi, şimdiye kadarki konuklardan biraz daha farklıydı!

Buğra Gülsoy ve Eda Ece'nin başrollerini paylaştığı, Mehmet ve Derin'in aşkını iki ailenin bitmek bilmeyen çekişmesiyle anlatan Tuzlu Kahve, özellikle eski dizilerin unutulmaz oyuncularını yeniden buluşturmasıyla dikkat çekti. Doktorlar'ın Levent'i Kutsi ile Ela'sı Yasemin Ergene 18 yıl sonra aynı sahnede buluşurken, Kavak Yelleri'nin Aslı'sı Pelin Karahan ve Efe'si Dağhan Külegeç de eski rol arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmişti. Ajda Pekkan'ın konuk olduğu bölümü de unutmamak gerek tabii!

Derken yapımcı Polat Yağcı, 7 Ekim'de 13. bölüm için dünya starı tadında bir sürpriz hazırladıklarını açıklamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberinin ardından da bu ismin dünyaca ünlü boksör Mike Tyson olacağı konuşulmaya başlanmıştı. Hatta Tyson'ın, Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet Aydınoğlu'nun Amerika'dan gelen arkadaşına hayat vereceği de iddialar arasındaydı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Haftalardır adı Tuzlu Kahve ile anılan Mike Tyson sonunda Türkiye'ye geldi!

Dünyanın en tanınmış boksörlerinden biri olan Tyson'ın İstanbul'a gelişinden ilk görüntüler ortaya çıktı.

Henüz 20 yaşındayken ağır sıklet dünya şampiyonu olarak tarihe geçen, 'Demir Mike' lakabıyla hafızalara kazınan Tyson, yalnızca ringlerdeki başarılarıyla değil, kamera karşısındaki performanslarıyla da tanıdığımız bir isim. Felekten Bir Gece filminde karşımıza çıkan efsane boksör, 2024 yılında Jake Paul ile yaptığı maçla da dünya gündemine oturmuştu.

Şimdiyse rotasını Türkiye'ye çevirdi! Tuzlu Kahve'de rol alacağı haftalardır konuşulan Tyson'ın İstanbul'a gelmesiyle birlikte merak edilen sürpriz için de heyecan arttı. Ünlü boksörün hangi bölümde izleyici karşısına çıkacağı henüz netlik kazanmazken, Mehmet'in Amerika'dan gelen arkadaşını canlandıracağı iddiası da gündemdeki yerini koruyor. Bakalım ringlerde rakiplerine korku salan Mike Tyson'ı bu kez nasıl bir oyunculuk performansıyla izleyeceğiz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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