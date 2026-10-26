Dünya Yıldızı Mike Tyson Tuzlu Kahve İçin Türkiye'ye Geldi: İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Ancak yapımcı Polat Yağcı'nın haftalar önce verdiği dünya yıldızı müjdesi, şimdiye kadarki konuklardan biraz daha farklıydı!

Buğra Gülsoy ve Eda Ece'nin başrollerini paylaştığı, Mehmet ve Derin'in aşkını iki ailenin bitmek bilmeyen çekişmesiyle anlatan Tuzlu Kahve, özellikle eski dizilerin unutulmaz oyuncularını yeniden buluşturmasıyla dikkat çekti. Doktorlar'ın Levent'i Kutsi ile Ela'sı Yasemin Ergene 18 yıl sonra aynı sahnede buluşurken, Kavak Yelleri'nin Aslı'sı Pelin Karahan ve Efe'si Dağhan Külegeç de eski rol arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmişti. Ajda Pekkan'ın konuk olduğu bölümü de unutmamak gerek tabii!

Derken yapımcı Polat Yağcı, 7 Ekim'de 13. bölüm için dünya starı tadında bir sürpriz hazırladıklarını açıklamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberinin ardından da bu ismin dünyaca ünlü boksör Mike Tyson olacağı konuşulmaya başlanmıştı. Hatta Tyson'ın, Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Mehmet Aydınoğlu'nun Amerika'dan gelen arkadaşına hayat vereceği de iddialar arasındaydı.