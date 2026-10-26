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Doktorlar ve Kavak Yelleri'nden Sonra Sıra Dünya Starında: Tuzlu Kahve'ye Mike Tyson Konuk Oluyor!

Doktorlar ve Kavak Yelleri'nden Sonra Sıra Dünya Starında: Tuzlu Kahve'ye Mike Tyson Konuk Oluyor!

Star tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 11:32
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Star TV'nin salı akşamlarındaki iddialı dizisi Tuzlu Kahve, her hafta ekrana taşıdığı sürpriz konuk oyuncularla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kadrosuyla şimdiden çıtayı yükselten yapımcı Polat Yağcı'nın bu kez çok daha büyük bir hamle hazırladığı konuşuluyor. Kulislerden sızan bilgiler, dizinin yeni konuğunun dünyanın dört bir yanında tanınan bir isim olacağını işaret ediyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Tuzlu Kahve, Mehmet ile Derin'in aşkını iki ailenin çekişmesiyle anlatarak Star TV'de sezonu açtı.

Tuzlu Kahve, Mehmet ile Derin'in aşkını iki ailenin çekişmesiyle anlatarak Star TV'de sezonu açtı.

Star TV'nin bu sezon salı akşamlarına iddialı bir giriş yapan dizisi Tuzlu Kahve, 1 Eylül'de yayınlanan ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Polat Yağcı'nın Poll Films imzasını taşıyan, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu dizi, Buğra Gülsoy ile Eda Ece'nin canlandırdığı Mehmet ve Derin'in aşkını, aynı sofrada buluşması neredeyse imkânsız iki ailenin çekişmesi üzerinden anlatıyor.

Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam ve Yasemin Ergene gibi güçlü isimleri bir araya getiren kadro, ilk haftalardan itibaren eski dizilere yaptığı göndermelerle konuşulmaya başladı. Dizinin asıl alametifarikası ise kadronun ötesinde her hafta ekrana taşıdığı sürpriz konuklar oldu.

Doktorlar ve Kavak Yelleri yıldızlarından Ajda Pekkan'a, Tuzlu Kahve'nin konuk listesi her hafta uzadı.

Doktorlar ve Kavak Yelleri yıldızlarından Ajda Pekkan'a, Tuzlu Kahve'nin konuk listesi her hafta uzadı.

Dizinin konuk trafiği, özellikle eski dizilerin sevilen yüzlerini yeniden buluşturmasıyla dikkat çekti. Doktorlar'ın Levent'i Kutsi ile Ela'sı Yasemin Ergene 18 yıl sonra aynı sahnede buluşurken, Kavak Yelleri'nin Aslı ve Efe'si Pelin Karahan ile Dağhan Külegeç de eski rol arkadaşları Ceren Moray ve Sarp Apak'la lunaparkta yeniden yan yana geldi. Kuzey Güney'in Ali'si Rıza Kocaoğlu'nun, dizide Güney'e hayat veren Buğra Gülsoy'la yeniden karşılaşacağı açıklanınca nostalji rüzgârı bir kez daha esti.

Eski dizilerin yıldızlarının yanı sıra ünlü isimler de Tuzlu Kahve'nin kapısını çaldı. Türk popunun Süperstar'ı Ajda Pekkan 13 Ekim'de yayınlanan 7. bölümde konuk olurken, Polat Yağcı'nın paylaştığı set görüntülerinde kovboy kıyafetiyle ekiple halay çekmesi de gündem olmuştu. Yerli nostaljiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen yapımın sıradaki sürprizi ise sınırların çok ötesinden geliyor.

Tuzlu Kahve'nin yeni sürpriz konuğunun dünyaca ünlü boksör Mike Tyson olacağı konuşuluyor.

Tuzlu Kahve'nin yeni sürpriz konuğunun dünyaca ünlü boksör Mike Tyson olacağı konuşuluyor.

Kulislerden sızan bilgilere göre Polat Yağcı bu kez çıtayı dünya ölçeğine taşıyor ve Amerikalı efsane boksör Mike Tyson'ı Türkiye'ye getiriyor. Tüm zamanların en büyük ağır sıklet boksörlerinden biri olarak gösterilen Tyson'ın, Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Mehmet Aydınoğlu'nun Amerika'dan gelen arkadaşını oynayacağı konuşuluyor.

1966'da New York'ta doğan Tyson, 1986'da henüz 20 yaşındayken ağır sıklet dünya şampiyonu olarak bu unvana ulaşan en genç boksör olmuş, 'Demir Mike' lakabıyla ringlerin en korkulan ismi haline gelmişti. Türkiye'de Felekten Bir Gece adıyla gösterilen The Hangover'daki rolüyle sinema seyircisinin de gönlünü kazanan efsane boksör, 2024'te Jake Paul'la çıktığı ve Netflix'ten canlı yayınlanan maçla 58 yaşında yeniden dünya gündemine oturmuştu.

Tyson'ın hangi bölümde ekrana geleceği şimdilik bilinmezken ne Star TV ne de Poll Films bu iddiaya dair resmi bir açıklama yaptı. Polat Yağcı'nın 7 Ekim'de 13. bölüm için 'dünya starı tadında' bir konuk müjdelediği de hatırlardayken, o sürpriz ismin Tyson olup olmadığı merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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