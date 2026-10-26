Doktorlar ve Kavak Yelleri'nden Sonra Sıra Dünya Starında: Tuzlu Kahve'ye Mike Tyson Konuk Oluyor!
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Star TV'nin salı akşamlarındaki iddialı dizisi Tuzlu Kahve, her hafta ekrana taşıdığı sürpriz konuk oyuncularla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kadrosuyla şimdiden çıtayı yükselten yapımcı Polat Yağcı'nın bu kez çok daha büyük bir hamle hazırladığı konuşuluyor. Kulislerden sızan bilgiler, dizinin yeni konuğunun dünyanın dört bir yanında tanınan bir isim olacağını işaret ediyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Tuzlu Kahve, Mehmet ile Derin'in aşkını iki ailenin çekişmesiyle anlatarak Star TV'de sezonu açtı.
Doktorlar ve Kavak Yelleri yıldızlarından Ajda Pekkan'a, Tuzlu Kahve'nin konuk listesi her hafta uzadı.
Tuzlu Kahve'nin yeni sürpriz konuğunun dünyaca ünlü boksör Mike Tyson olacağı konuşuluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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