Doktorlar ve Kavak Yelleri'nden Sonra Sıra Dünya Starında: Tuzlu Kahve'ye Mike Tyson Konuk Oluyor!

Kulislerden sızan bilgilere göre Polat Yağcı bu kez çıtayı dünya ölçeğine taşıyor ve Amerikalı efsane boksör Mike Tyson'ı Türkiye'ye getiriyor. Tüm zamanların en büyük ağır sıklet boksörlerinden biri olarak gösterilen Tyson'ın, Buğra Gülsoy'un hayat verdiği Mehmet Aydınoğlu'nun Amerika'dan gelen arkadaşını oynayacağı konuşuluyor.

1966'da New York'ta doğan Tyson, 1986'da henüz 20 yaşındayken ağır sıklet dünya şampiyonu olarak bu unvana ulaşan en genç boksör olmuş, 'Demir Mike' lakabıyla ringlerin en korkulan ismi haline gelmişti. Türkiye'de Felekten Bir Gece adıyla gösterilen The Hangover'daki rolüyle sinema seyircisinin de gönlünü kazanan efsane boksör, 2024'te Jake Paul'la çıktığı ve Netflix'ten canlı yayınlanan maçla 58 yaşında yeniden dünya gündemine oturmuştu.

Tyson'ın hangi bölümde ekrana geleceği şimdilik bilinmezken ne Star TV ne de Poll Films bu iddiaya dair resmi bir açıklama yaptı. Polat Yağcı'nın 7 Ekim'de 13. bölüm için 'dünya starı tadında' bir konuk müjdelediği de hatırlardayken, o sürpriz ismin Tyson olup olmadığı merak konusu.