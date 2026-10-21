Hatun'un Motivasyon Konuşmasına Cevap Vermişti: Fatih Terim'den Tuzlu Kahve'ye Konukluk Sinyali Geldi!

Türk futbolunun 'İmparator' lakaplı teknik direktörü Fatih Terim, 2000 yılında Kopenhag'daki finalde Arsenal'i penaltılarla geçen Galatasaray'ın başındaydı ve Türk futboluna ilk Avrupa kupasını kazandıran isim olmuştu.

O finalden önce oyuncularına soyunma odasında yaptığı 'Kazanacaksınız, kazanmak için uğraşacaksınız' diye başlayan konuşma ise aradan geçen yıllara rağmen her fırsatta hatırlanan, sosyal medyada defalarca paylaşılan bir efsaneye dönüştü.

A Milli Takım'ı 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale taşıyan Terim, eylül sonunda Türkiye-İtalya maçında yıllar sonra mikrofon başına geçeceği haberiyle de gündemdeydi. Tuzlu Kahve'nin senaryo ekibi de bu ünlü konuşmayı unutmamış ve onu Aydınoğlu evinin mutfağına taşımıştı.