Hatun'un Motivasyon Konuşmasına Cevap Vermişti: Fatih Terim'den Tuzlu Kahve'ye Konukluk Sinyali Geldi!
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Star TV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Tuzlu Kahve, göndermeleri ve sürpriz konuklarıyla konuşulmaya devam ederken bu kez kapıyı çalan isim futbol dünyasından geldi. Dizinin yeni bölümündeki sahneyi paylaşan Fatih Terim, Aydınoğlu ailesine yazdığı notla 'İmparator' lakaplı teknik direktörün diziye konuk oyuncu olarak gelip gelmeyeceğini merak ettirdi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Fatih Terim, Galatasaray'a UEFA Kupası'nı getiren soyunma odası konuşmasıyla yıllardır hafızalarda yer alıyor.
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Hatun'un motivasyon konuşmasını gören Fatih Terim, "Umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz" diye yazdı.
Tuzlu Kahve, Doktorlar'dan Kuzey Güney'e uzanan nostaljik buluşmalarla her hafta yeni bir sürpriz hazırlıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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