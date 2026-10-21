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Hatun'un Motivasyon Konuşmasına Cevap Vermişti: Fatih Terim'den Tuzlu Kahve'ye Konukluk Sinyali Geldi!

Hatun'un Motivasyon Konuşmasına Cevap Vermişti: Fatih Terim'den Tuzlu Kahve'ye Konukluk Sinyali Geldi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 09:21 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 09:22
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Star TV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Tuzlu Kahve, göndermeleri ve sürpriz konuklarıyla konuşulmaya devam ederken bu kez kapıyı çalan isim futbol dünyasından geldi. Dizinin yeni bölümündeki sahneyi paylaşan Fatih Terim, Aydınoğlu ailesine yazdığı notla 'İmparator' lakaplı teknik direktörün diziye konuk oyuncu olarak gelip gelmeyeceğini merak ettirdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Fatih Terim, Galatasaray'a UEFA Kupası'nı getiren soyunma odası konuşmasıyla yıllardır hafızalarda yer alıyor.

Fatih Terim, Galatasaray'a UEFA Kupası'nı getiren soyunma odası konuşmasıyla yıllardır hafızalarda yer alıyor.

Türk futbolunun 'İmparator' lakaplı teknik direktörü Fatih Terim, 2000 yılında Kopenhag'daki finalde Arsenal'i penaltılarla geçen Galatasaray'ın başındaydı ve Türk futboluna ilk Avrupa kupasını kazandıran isim olmuştu.

O finalden önce oyuncularına soyunma odasında yaptığı 'Kazanacaksınız, kazanmak için uğraşacaksınız' diye başlayan konuşma ise aradan geçen yıllara rağmen her fırsatta hatırlanan, sosyal medyada defalarca paylaşılan bir efsaneye dönüştü.

A Milli Takım'ı 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale taşıyan Terim, eylül sonunda Türkiye-İtalya maçında yıllar sonra mikrofon başına geçeceği haberiyle de gündemdeydi. Tuzlu Kahve'nin senaryo ekibi de bu ünlü konuşmayı unutmamış ve onu Aydınoğlu evinin mutfağına taşımıştı.

Hatun'un motivasyon konuşmasını gören Fatih Terim, "Umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz" diye yazdı.

Hatun'un motivasyon konuşmasını gören Fatih Terim, "Umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz" diye yazdı.

20 Ekim akşamı ekrana gelen bölümde Binnur Kaya'nın canlandırdığı Hatun Aydınoğlu, ailesine moral vermek için Terim'in o meşhur soyunma odası konuşmasını dile getirdi ve sahne kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı. Dizinin hesabı videoyu Terim'in bir başka unutulmaz sözü olan 'Taktik maktik yok BAM BAM BAM!' notuyla paylaşınca en dikkat çekici yorum da bizzat Fatih Terim'den geldi.

Terim, 'Tehlikeli bölgede Aydınoğlu kardeşlerin adamı belli… Tüm ekibe selamlar, umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz…' sözleriyle hem ekibe selam gönderdi hem de diziye konuk olabileceğinin sinyalini verdi. Birsen Altuntaş'ın haberinde Terim'in Tuzlu Kahve'ye konuk olacağı yazılsa da yapım ekibinden ya da Star TV'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Tuzlu Kahve, Doktorlar'dan Kuzey Güney'e uzanan nostaljik buluşmalarla her hafta yeni bir sürpriz hazırlıyor.

Tuzlu Kahve, Doktorlar'dan Kuzey Güney'e uzanan nostaljik buluşmalarla her hafta yeni bir sürpriz hazırlıyor.

Terim'in mesajının bu kadar heyecan yaratmasının nedeni, Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin konuk konusundaki cömertliği. Tuzlu Kahve, Doktorlar'ın Levent'i Kutsi ile Ela'sı Yasemin Ergene'yi 18 yıl sonra aynı karede buluşturmuş, Nebahat Çehre'yi Aşk-ı Memnu'nun kurşun döktürme sahnesine geri götürmüş, Kuzey Güney'in Ali'si Rıza Kocaoğlu'nu da konuk etmişti.

Yağcı daha önce yaptığı açıklamada her hafta kimi zaman bir ustaya, kimi zaman eski bir diziye 'selam çaktıklarını' söylemiş, yerli ve yabancı yeni isimlerin de dizide yer alacağını müjdelemişti. Futbol dünyasından bir efsanenin Aydınoğlu evine uğraması bu çizginin en sürpriz halkası olabilir ve izleyiciler şimdi Terim'i bir fincan tuzlu kahve içerken görüp göremeyeceklerini merak ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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