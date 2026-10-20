article/comments
article/share
Haberler
TV
Star TV’nin Fenomen Dizisi Tuzlu Kahve’de Fatih Terim Göndermesine Fatih Terim’den Cevap Geldi

Star TV’nin Fenomen Dizisi Tuzlu Kahve’de Fatih Terim Göndermesine Fatih Terim’den Cevap Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 22:38
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Star TV’de yayınlanan ve sık sık yaptığı göndermelerle gündeme gelen dizi Tuzlu Kahve’nin yeni bölümünde Fatih Terim’in UEFA Kupası finalindeki soyunma odası konuşmasına gönderme yapıldı. Yeni bölümdeki göndermeye Fatih Terim’den de cevap gecikmedi. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuzlu Kahve’nin yeni bölümündeki Fatih Terim göndermesi geceye damga vurdu.

Tuzlu Kahve’nin yeni bölümündeki Fatih Terim göndermesi geceye damga vurdu.

Eski dönemlere ve farklı kişilere yaptıkları göndermeler ile sık sık gündeme gelen Tuzlu Kahve dizisinin bu haftaki bölümünde gönderme yapılan isim Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim oldu. Terim’in, UEFA Kupası finali öncesinde oyuncularına soyunma odasında yaptığı ve fenomen haline gelen 'Yine söylüyorum: Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz ve öyle kalacaksınız. Allah yardımcınız olsun” konuşmasını dizinin annesi Hatun Aydınoğlu dile getirdi.

İşte Binnur Kaya’nın canlandırdığı Hatun Aydınoğlu’nun repliği:

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de bu sahneye sosyal medya hesabından cevap verdi:

Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim de bu sahneye sosyal medya hesabından cevap verdi:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın