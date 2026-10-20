Star TV’nin Fenomen Dizisi Tuzlu Kahve’de Fatih Terim Göndermesine Fatih Terim’den Cevap Geldi

Eski dönemlere ve farklı kişilere yaptıkları göndermeler ile sık sık gündeme gelen Tuzlu Kahve dizisinin bu haftaki bölümünde gönderme yapılan isim Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim oldu. Terim’in, UEFA Kupası finali öncesinde oyuncularına soyunma odasında yaptığı ve fenomen haline gelen 'Yine söylüyorum: Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz ve öyle kalacaksınız. Allah yardımcınız olsun” konuşmasını dizinin annesi Hatun Aydınoğlu dile getirdi.