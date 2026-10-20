Sultan Filminin Gönülleri Çalan Kemal'iydi: Yeşilçam Yıldızı Bulut Aras'ın Son Hali Gündem Oldu!
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Sultan deyince aklımıza hemen Türkan Şoray ve gönlünü kaptırdığı Kemal geliyor, değil mi? 1978 yapımı filmde yakışıklılığıyla dikkat çeken Kemal'e hayat veren Bulut Aras, bir dönemin en sevilen jönlerinden biriydi. Yalnızca Sultan değil, Tatlı Nigar, Minik Serçe ve daha pek çok yapımla hafızalarımıza kazınan usta oyuncu, yıllar içinde kameralardan uzak bir hayatı tercih etti.
Şimdilerde 73 yaşında olan Aras'ın son yıllarda paylaşılan görüntüleri ise eski Yeşilçam günlerini yeniden hatırlattı. Üstelik oyuncunun sinemaya adım atma hikayesi de en az canlandırdığı karakterler kadar ilginç!
Buyurun, bir zamanlar Türkan Şoray'ın yakışıklı partneri olarak izlediğimiz Bulut Aras'ın yıllar içindeki değişimine ve şimdiki hayatına birlikte bakalım.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Sultan'ı hatırlamayan var mı? Türkan Şoray'ın gönlünü çalmaya çalışan yakışıklı Kemal'i canlandıran Bulut Aras, bir dönemin en dikkat çeken jönlerinden biriydi!
Bulut Aras'ın sinemaya uzanan hikayesi de en az filmleri kadar ilginç!
Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Bulut Aras'ın ortaya çıkan görüntüleri, Yeşilçam sevenlere nostalji yaşattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın