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Sultan Filminin Gönülleri Çalan Kemal'iydi: Yeşilçam Yıldızı Bulut Aras'ın Son Hali Gündem Oldu!

Sultan Filminin Gönülleri Çalan Kemal'iydi: Yeşilçam Yıldızı Bulut Aras'ın Son Hali Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 18:58 Son Güncelleme: 20.10.2026 - 19:04
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Sultan deyince aklımıza hemen Türkan Şoray ve gönlünü kaptırdığı Kemal geliyor, değil mi? 1978 yapımı filmde yakışıklılığıyla dikkat çeken Kemal'e hayat veren Bulut Aras, bir dönemin en sevilen jönlerinden biriydi. Yalnızca Sultan değil, Tatlı Nigar, Minik Serçe ve daha pek çok yapımla hafızalarımıza kazınan usta oyuncu, yıllar içinde kameralardan uzak bir hayatı tercih etti. 

Şimdilerde 73 yaşında olan Aras'ın son yıllarda paylaşılan görüntüleri ise eski Yeşilçam günlerini yeniden hatırlattı. Üstelik oyuncunun sinemaya adım atma hikayesi de en az canlandırdığı karakterler kadar ilginç! 

Buyurun, bir zamanlar Türkan Şoray'ın yakışıklı partneri olarak izlediğimiz Bulut Aras'ın yıllar içindeki değişimine ve şimdiki hayatına birlikte bakalım.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Sultan'ı hatırlamayan var mı? Türkan Şoray'ın gönlünü çalmaya çalışan yakışıklı Kemal'i canlandıran Bulut Aras, bir dönemin en dikkat çeken jönlerinden biriydi!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Sultan'ı hatırlamayan var mı? Türkan Şoray'ın gönlünü çalmaya çalışan yakışıklı Kemal'i canlandıran Bulut Aras, bir dönemin en dikkat çeken jönlerinden biriydi!

Yeşilçam filmlerinin yeri bizde hep başka. Kaç kere izlersek izleyelim aynı sahnelerde güldüğümüz, aynı karakterlere kızdığımız, sonunu ezbere bilsek bile televizyon karşısından ayrılamadığımız o filmlerden söz ediyoruz! İşte 1978 yapımı Sultan da tam olarak onlardan biri.

Yönetmen koltuğunda Kartal Tibet'in oturduğu, senaryosunu Yavuz Turgul'un kaleme aldığı filmde Türkan Şoray, dört çocuğuyla hayat mücadelesi veren Sultan'ı canlandırıyordu. Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce ve İlyas Salman gibi isimlerin de yer aldığı kadroda bir kişi daha vardı ki yakışıklılığıyla dikkat çekmemesi mümkün değildi!

Tabii ki Bulut Aras'tan bahsediyoruz. Mahallenin çapkın minibüs şoförü Kemal'i canlandıran Aras, Türkan Şoray'la yakaladığı uyumla hafızalara kazınmıştı. Hani şu başta Sultan'ın peşinden koşan, sonra gerçekten aşık olup babasının karşısında bile onun yanında duran Kemal! Bir yandan kızdığımız, bir yandan da Sultan'la kavuşmasını beklediğimiz o karakter, Bulut Aras'ın kariyerinin en unutulmaz rollerinden biri oldu. Aradan tam 48 yıl geçti ama Sultan hala televizyonda karşımıza çıktığında dönüp bir daha izlediğimiz filmler arasında.

Peki bir zamanlar Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden biri olan Bulut Aras'ın sinemaya nasıl adım attığını biliyor musunuz?

Bulut Aras'ın sinemaya uzanan hikayesi de en az filmleri kadar ilginç!

Bulut Aras'ın sinemaya uzanan hikayesi de en az filmleri kadar ilginç!

Bugün herkes onu Bulut Aras adıyla tanıyor ama usta oyuncunun gerçek adı aslında Uğur Fidan. 1953 yılında Denizli'de dünyaya gelen Aras, kalabalık bir ailede büyüdü. Gençlik yıllarında çeşitli işlerde çalıştı, eğitim hayatını sürdürdü. Ancak hayatının yönünü değiştiren gelişme 1976 yılında yaşandı. Tercüman gazetesinin düzenlediği sinema ve fotoroman yarışmasına katılan Aras, yarışmadan birincilikle ayrıldı!

Yakışıklılığıyla dikkat çeken genç isim için sinemanın kapıları da böylece açılmış oldu. 1977 yapımı Hain filmiyle oyunculuğa adım atan Aras, kısa sürede Yeşilçam'ın aranan yüzlerinden birine dönüştü. Tatlı Nigar, Minik Serçe, Derya Gülü, Beni Unutma ve Kabadayı gibi pek çok yapımda rol aldı. Özellikle romantik filmlerde canlandırdığı karakterler ve dönemin yıldız isimleriyle kurduğu ekran uyumu, onu seyircinin yakından tanıdığı jönler arasına taşıdı.

Ama ne kadar filmde oynarsa oynasın, birçok izleyicinin gözünde o hala Sultan filmindeki Kemal! Yıllar geçtikçe sinema ve televizyon projelerinde daha seyrek görünmeye başlayan Aras, zamanla gözlerden uzak bir hayatı tercih etti.

Peki şimdilerde nasıl görünüyor, nerede yaşıyor?

Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Bulut Aras'ın ortaya çıkan görüntüleri, Yeşilçam sevenlere nostalji yaşattı.

Bir zamanlar Türkan Şoray'ın karşısında izlediğimiz, yakışıklılığıyla dikkat çeken Bulut Aras, bugün 73 yaşında. Uzun süredir yeni projelerde sık sık karşımıza çıkmayan oyuncu, daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Geçmiş yıllarda verdiği röportajlarda İstanbul'daki hayatının yanı sıra Balıkesir'in Akçay bölgesindeki yazlığında da zaman geçirdiğini anlatan Aras, doğayla iç içe olmayı sevdiğinden bahsetmişti. Usta oyuncu, 2024 yılında yürüyüş yaparken görüntülenmesiyle yeniden magazin gündemine gelmişti.

O görüntülerde yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken Aras, kendisini hatırlayan sevenlerine de bir mesaj göndermişti: 'Beni sevenlere, sayanlara selam ve sevgilerimi sunuyorum. Her şey için çok teşekkür ederim.'

Aradan geçen onca yıla rağmen sevenlerinin kendisini hala Sultan filmindeki Kemal olarak hatırlaması da aslında Yeşilçam'ın ne kadar güçlü bir hafızaya sahip olduğunun kanıtı. Dile kolay, tam 48 yıl! Bir zamanlar Sultan'ın peşinden koşan yakışıklı minibüs şoförü Kemal, şimdi bambaşka bir hayatın içinde ve son hali de geçtiğimiz saatlerde yeniden ortaya çıktı! Peki siz Bulut Aras'ın yıllar içindeki değişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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