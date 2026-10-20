Euphoria'nın Yıldızı Hunter Schafer Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olduğunu Açıkladı: Eski Hali Merak Konusu Oldu!

Ancak onun hikayesi kameralarla tanışmasından çok daha önce başlamıştı. 2019 yılında yayın hayatına başlayan Euphoria, Zendaya'dan Sydney Sweeney'e pek çok ismin kariyerinde dönüm noktası olmuştu. Dizinin daha ilk sezonunda dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Jules karakterine hayat veren Hunter Schafer'dı. Schafer, oyunculuk kariyerine başlamadan önce de moda dünyasının yakından tanıdığı bir isimdi. Podyumlarda boy gösteren, dünyaca ünlü markalarla çalışan genç yıldız, Euphoria sayesinde milyonların karşısına çıktı.

Üstelik Jules karakteri, kendi hayatından izler taşıması bakımından da Schafer için oldukça özeldi. 27 yaşındaki oyuncu, 14 yaşındayken cinsiyet geçiş sürecine başlamıştı. Kuzey Carolina'da büyüyen Schafer, lise yıllarında trans kimliği nedeniyle yaşadığı zorlukları ve kendisini ifade etme mücadelesini daha önce çeşitli röportajlarında anlatmıştı. Henüz genç yaşta, eyalette trans bireylerin tuvalet kullanımını kısıtlayan yasaya karşı açılan davada yer almasıyla da dikkat çekmişti.

Zaman içinde yalnızca oyunculuğuyla değil, trans haklarına yönelik açıklamalarıyla da tanınan Schafer, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes ve Cuckoo gibi yapımlarla kariyerini genişletti. Ancak bir yandan da sürekli trans kimliği üzerinden tanımlanmak istemediğini söylüyordu. 2024 yılında GQ'ya verdiği röportajda, yıllarca cinsiyet geçiş sürecinin zorlu aşamalarını geride bırakmak için çabaladığını ve artık yalnızca bir kadın olarak hayatına devam etmek istediğini anlatmıştı.

Şimdi ise yıllardır göz önünde olan oyuncu, bugüne kadar kendisine sakladığı oldukça kişisel bir gelişmeyi ilk kez paylaştı.