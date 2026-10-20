Euphoria'nın Yıldızı Hunter Schafer Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olduğunu Açıkladı: Eski Hali Merak Konusu Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Euphoria dizisinde hayat verdiği Jules karakteriyle dünya çapında tanınan Hunter Schafer, özel hayatına dair bugüne kadar paylaşmadığı bir detayı ilk kez açıkladı. Henüz 14 yaşındayken cinsiyet geçiş sürecine başlayan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aralık ayında cinsiyet geçiş ameliyatı geçirdiğini duyurdu. ELLE dergisine verdiği röportajda ameliyat kararından ve sonrasında yaşadıklarından bahseden Schafer, kendisini nasıl hissettiğini de tüm açıklığıyla anlattı. Eski hali ayrıca merak konusu oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: ELLE
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Euphoria'nın Jules'u olarak tanıdığımız Hunter Schafer, bugün Hollywood'un en dikkat çeken genç oyuncularından biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hunter Schafer, ELLE dergisine verdiği röportajda Aralık 2025'te cinsiyet geçiş ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun kararına ilişkin sözleri kadar ameliyat sonrası yaşadıkları da dikkat çekti.
Yıllar içindeki değişimiyle merak edilen Hunter Schafer, artık yalnızca trans kimliğiyle anılmak istemediğini daha önce de söylemişti. Yeni röportajında ise geleceğe dair hayalini anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın