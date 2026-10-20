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Euphoria'nın Yıldızı Hunter Schafer Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olduğunu Açıkladı: Eski Hali Merak Konusu Oldu!

Euphoria'nın Yıldızı Hunter Schafer Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olduğunu Açıkladı: Eski Hali Merak Konusu Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 17:11
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Euphoria dizisinde hayat verdiği Jules karakteriyle dünya çapında tanınan Hunter Schafer, özel hayatına dair bugüne kadar paylaşmadığı bir detayı ilk kez açıkladı. Henüz 14 yaşındayken cinsiyet geçiş sürecine başlayan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aralık ayında cinsiyet geçiş ameliyatı geçirdiğini duyurdu. ELLE dergisine verdiği röportajda ameliyat kararından ve sonrasında yaşadıklarından bahseden Schafer, kendisini nasıl hissettiğini de tüm açıklığıyla anlattı. Eski hali ayrıca merak konusu oldu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: ELLE

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Euphoria'nın Jules'u olarak tanıdığımız Hunter Schafer, bugün Hollywood'un en dikkat çeken genç oyuncularından biri.

Euphoria'nın Jules'u olarak tanıdığımız Hunter Schafer, bugün Hollywood'un en dikkat çeken genç oyuncularından biri.

Ancak onun hikayesi kameralarla tanışmasından çok daha önce başlamıştı. 2019 yılında yayın hayatına başlayan Euphoria, Zendaya'dan Sydney Sweeney'e pek çok ismin kariyerinde dönüm noktası olmuştu. Dizinin daha ilk sezonunda dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Jules karakterine hayat veren Hunter Schafer'dı. Schafer, oyunculuk kariyerine başlamadan önce de moda dünyasının yakından tanıdığı bir isimdi. Podyumlarda boy gösteren, dünyaca ünlü markalarla çalışan genç yıldız, Euphoria sayesinde milyonların karşısına çıktı.

Üstelik Jules karakteri, kendi hayatından izler taşıması bakımından da Schafer için oldukça özeldi. 27 yaşındaki oyuncu, 14 yaşındayken cinsiyet geçiş sürecine başlamıştı. Kuzey Carolina'da büyüyen Schafer, lise yıllarında trans kimliği nedeniyle yaşadığı zorlukları ve kendisini ifade etme mücadelesini daha önce çeşitli röportajlarında anlatmıştı. Henüz genç yaşta, eyalette trans bireylerin tuvalet kullanımını kısıtlayan yasaya karşı açılan davada yer almasıyla da dikkat çekmişti.

Zaman içinde yalnızca oyunculuğuyla değil, trans haklarına yönelik açıklamalarıyla da tanınan Schafer, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes ve Cuckoo gibi yapımlarla kariyerini genişletti. Ancak bir yandan da sürekli trans kimliği üzerinden tanımlanmak istemediğini söylüyordu. 2024 yılında GQ'ya verdiği röportajda, yıllarca cinsiyet geçiş sürecinin zorlu aşamalarını geride bırakmak için çabaladığını ve artık yalnızca bir kadın olarak hayatına devam etmek istediğini anlatmıştı.

Şimdi ise yıllardır göz önünde olan oyuncu, bugüne kadar kendisine sakladığı oldukça kişisel bir gelişmeyi ilk kez paylaştı.

Hunter Schafer, ELLE dergisine verdiği röportajda Aralık 2025'te cinsiyet geçiş ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun kararına ilişkin sözleri kadar ameliyat sonrası yaşadıkları da dikkat çekti.

Hunter Schafer, ELLE dergisine verdiği röportajda Aralık 2025'te cinsiyet geçiş ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun kararına ilişkin sözleri kadar ameliyat sonrası yaşadıkları da dikkat çekti.

19 Ekim'de yayımlanan ELLE röportajında Hunter Schafer, geçtiğimiz yılın aralık ayında genital bölgeye yönelik cinsiyet geçiş ameliyatı geçirdiğini ilk kez duyurdu. Ünlü oyuncu, deneyiminden duyduğu mutluluğu ise şu sözlerle anlattı: 'Aralık ayında ameliyat oldum. Harikaydı ve bundan çok mutluyum.' Schafer, bu kararı bir anda vermediğini de özellikle vurguladı. Uzun yıllar boyunca bedenini olduğu gibi benimsemeye çalıştığını anlatan oyuncu, kendisi için doğru olanı bulmanın zaman aldığını söyledi.

Cinsiyet kimliğini geçmişte daha geniş ve akışkan bir çerçevede değerlendirdiğini belirten Schafer, zamanla kendisini nasıl tanımladığı konusunda daha net bir noktaya ulaştığını ifade etti. 'Ben bir kadınım. Ben bir kızım.' sözleri de röportajın en çok dikkat çeken bölümlerinden biri oldu. Ameliyatın ardından geçirdiği iyileşme sürecini de anlatan Schafer, 2026'nın ilk aylarında dinlenebilmek için geniş bir daire kiraladığını açıkladı.

Doktorunun önerisiyle hareketlerini ciddi ölçüde kısıtlamak zorunda kalan oyuncu, bir dönem günde yalnızca yaklaşık 150 adım atabildiğini söyledi. Ailesi ve arkadaşları ise bu süreçte kendisini ziyaret ederek yanında oldu. Schafer'ın anlattıkları, cinsiyet geçiş sürecinin herkes için farklı ilerleyebildiğini de bir kez daha hatırlattı. Oyuncu, ameliyat kararını kendi ihtiyaçları ve deneyimleri doğrultusunda verdiğini vurguladı.

Yıllar içindeki değişimiyle merak edilen Hunter Schafer, artık yalnızca trans kimliğiyle anılmak istemediğini daha önce de söylemişti. Yeni röportajında ise geleceğe dair hayalini anlattı.

Yıllar içindeki değişimiyle merak edilen Hunter Schafer, artık yalnızca trans kimliğiyle anılmak istemediğini daha önce de söylemişti. Yeni röportajında ise geleceğe dair hayalini anlattı.

Hunter Schafer'ın son açıklamalarıyla birlikte oyuncunun kariyerinin ilk yıllarından bugüne geçirdiği değişim de yeniden merak konusu oldu. Ancak Schafer'ın hikayesinde yalnızca dış görünüşü değil, kendisini ifade etme biçimi ve kariyerine bakışı da yıllar içinde değişti. 2024 yılında GQ'ya verdiği röportajda kendisine çok sayıda trans karakter teklifi geldiğini ancak yalnızca bu rollerle sınırlandırılmak istemediğini söylemişti. Sürekli aynı kimlikle anılmanın oyunculuğunun önüne geçmesinden rahatsız olduğunu da açıkça dile getirmişti.

Yeni ELLE röportajında ise bu kez bir trans kadının merkezinde olduğu romantik komedi filminde rol almayı çok istediğini anlattı. Bir dönem kendisini belirli rollere sıkıştırılmış hissettiği için uzak durduğu hikayelere bugün farklı bir gözle bakıyor olması da dikkat çekti. Euphoria ile başladığı oyunculuk yolculuğunu, Michelle Yeoh ile başrolü paylaştığı Blade Runner 2099 gibi yeni projelerle sürdüren Schafer, hem kariyerinde hem de özel hayatında yeni bir döneme girmiş durumda.

Ve son röportajındaki sözlerinden anlaşılan o ki, uzun zamandır kendisine sakladığı bu deneyimi paylaşmak da o yolculuğun bir parçası.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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