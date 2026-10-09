Kuzey Güney Rüzgarı Esecek! Tuzlu Kahve'nin Yeni Konuğu Belli Oldu

Her bölümde eski dizilere yaptığı göndermelerle konuşulan Tuzlu Kahve, nostalji şovuna bir yenisini ekliyor. Doktorlar'ın Levent ile Ela'sının ve Kavak Yelleri'nin Aslı ile Efe'sinin ardından sıra Kuzey Güney'e geldi.

Kanal D'de 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Kuzey Güney'de Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Kuzey Tekinoğlu'nun en yakın arkadaşı Ali Güntan'a hayat veren Rıza Kocaoğlu, Tuzlu Kahve'ye konuk oyuncu olarak katılıyor. Ali'nin dizide Ferhat'ın elinde can vermesi, o yıllarda izleyiciyi en çok sarsan sahnelerden biri olmuştu.

Üstelik bu ziyaretin ayrı bir anlamı var. Tuzlu Kahve'nin Mehmet'i Buğra Gülsoy, Kuzey Güney'de Güney Tekinoğlu'nu oynamıştı. Dizinin final yaptığı 2013'ten bu yana geçen 13 yılın ardından iki oyuncu aynı dizide yeniden yan yana geliyor.