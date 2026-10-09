Kuzey Güney Rüzgarı Esecek! Tuzlu Kahve'nin Yeni Konuğu Belli Oldu
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Tuzlu Kahve’nin nostalji şovunda sıra Kuzey Güney’e geldi. Dizide Kuzey’in en yakın arkadaşı Ali Güntan’ı canlandıran Rıza Kocaoğlu, Tuzlu Kahve’ye konuk oluyor. Güney’i oynayan Buğra Gülsoy da dizinin kadrosunda olduğu için iki oyuncu 13 yıl sonra aynı dizide yer alıyor. Bölümden kamera arkası görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.
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Tuzlu Kahve'nin yeni konuğu Kuzey Güney'in "Ali"si Rıza Kocaoğlu oldu.
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Rıza Kocaoğlu'nun konuk olduğu bölümden kamera arkası görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.
Tuzlu Kahve'ye Rıza Kocaoğlu'nun konuk olduğu anların kamera arkasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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