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Kuzey Güney Rüzgarı Esecek! Tuzlu Kahve'nin Yeni Konuğu Belli Oldu

Kuzey Güney Rüzgarı Esecek! Tuzlu Kahve'nin Yeni Konuğu Belli Oldu

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 20:41
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Tuzlu Kahve’nin nostalji şovunda sıra Kuzey Güney’e geldi. Dizide Kuzey’in en yakın arkadaşı Ali Güntan’ı canlandıran Rıza Kocaoğlu, Tuzlu Kahve’ye konuk oluyor. Güney’i oynayan Buğra Gülsoy da dizinin kadrosunda olduğu için iki oyuncu 13 yıl sonra aynı dizide yer alıyor. Bölümden kamera arkası görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Tuzlu Kahve'nin yeni konuğu Kuzey Güney'in "Ali"si Rıza Kocaoğlu oldu.

Tuzlu Kahve'nin yeni konuğu Kuzey Güney'in "Ali"si Rıza Kocaoğlu oldu.

Her bölümde eski dizilere yaptığı göndermelerle konuşulan Tuzlu Kahve, nostalji şovuna bir yenisini ekliyor. Doktorlar'ın Levent ile Ela'sının ve Kavak Yelleri'nin Aslı ile Efe'sinin ardından sıra Kuzey Güney'e geldi.

Kanal D'de 2011-2013 yılları arasında yayınlanan Kuzey Güney'de Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Kuzey Tekinoğlu'nun en yakın arkadaşı Ali Güntan'a hayat veren Rıza Kocaoğlu, Tuzlu Kahve'ye konuk oyuncu olarak katılıyor. Ali'nin dizide Ferhat'ın elinde can vermesi, o yıllarda izleyiciyi en çok sarsan sahnelerden biri olmuştu.

Üstelik bu ziyaretin ayrı bir anlamı var. Tuzlu Kahve'nin Mehmet'i Buğra Gülsoy, Kuzey Güney'de Güney Tekinoğlu'nu oynamıştı. Dizinin final yaptığı 2013'ten bu yana geçen 13 yılın ardından iki oyuncu aynı dizide yeniden yan yana geliyor.

Rıza Kocaoğlu'nun konuk olduğu bölümden kamera arkası görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

Rıza Kocaoğlu'nun konuk olduğu bölümden kamera arkası görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

Bölüm henüz yayınlanmadan setten gelen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kuzey Güney izleyicisi, Ali'yi yıllar sonra yeniden ekranda görecek olmanın heyecanını yorumlarına yansıttı. 

Hatırlanacağı üzere Tuzlu Kahve, 29 Eylül'deki bölümde de Kuzey Güney'e selam çakmıştı. Fonda dizinin jenerik müziği yükselirken Buğra Gülsoy telefonu Kuzey'in meşhur pozuyla tutmuş, sahne sosyal medyada kahkaha tufanı yaratmıştı. Rıza Kocaoğlu'nun konukluğu, bu göndermenin bir adım ötesi olarak yorumlanıyor.

Tuzlu Kahve'ye Rıza Kocaoğlu'nun konuk olduğu anların kamera arkasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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