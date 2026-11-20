Senin kendine itiraf edemediğin gerçek, geçmişte yaşadığın bazı olayların bugünkü hayatında hala etkili olması. Belki bir insanı, belki yaşadığın bir hayal kırıklığını, belki de artık geri dönmesi mümkün olmayan bir dönemi zihninde taşımaya devam ediyorsun. Bazen kendine her şeyi atlattığını söylüyorsun. Günlük hayatına devam ediyor, yeni insanlarla tanışıyor ve geleceğe yönelik planlar yapıyorsun. Ancak bazı anlarda küçük bir detay bile seni geçmişe götürebiliyor. Bir şarkı, bir mekan, bir fotoğraf veya duyduğun bir cümle... Aslında özlediğin şey her zaman geçmişteki insanlar olmayabilir. O dönemdeki kendini, hissettiğin heyecanı veya hayatının henüz değişmediği zamanları özlüyor olabilirsin. Belki de içinde hala cevabını bulamadığın sorular var. Neden böyle oldu? Neden beni anlamadı? Daha farklı davransaydım her şey değişir miydi? Bu soruların peşinden giderken bugünkü hayatına yeterince alan açamıyor olabilirsin.