Kendine İtiraf Edemediğin Gerçek Ne?
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Bazen en çok kendimizden saklarız gerçekleri. Her şey yolundaymış gibi davranır, bazı duygularımızı görmezden gelir ve aslında ne istediğimizi bildiğimiz halde bunu kendimize bile itiraf edemeyiz. Belki kabul etmek istemediğin bir kırgınlığın, belki vazgeçemediğin bir alışkanlığın ya da uzun zamandır ertelediğin bir kararın var. Peki sen kendinden ne saklıyorsun?
1. Sabah uyandığında aklına ilk gelen düşünce genellikle ne oluyor?
2. Bir arkadaşın sana "Son zamanlarda gerçekten mutlu musun?" diye sorsa ne cevap verirsin?
3. En çok hangi düşünceyle baş başa kalmaktan kaçınırsın?
4. Hayatında değiştirmek istediğin bir şey varsa neden henüz değiştirmedin?
5. Birisi seni eleştirdiğinde en çok ne hissedersin?
6. Geçmişine dönüp baktığında en çok neyi düşünürsün?
7. Bir insan hayatından çıktığında nasıl davranırsın?
8. En çok hangi konuda kendine haksızlık ediyorsun?
9. Bir gün boyunca kimse senden hiçbir şey beklemese ne yapardın?
10. Bir ilişkide seni en çok ne üzer?
Kendine İtiraf Edemediğin Gerçek: Aslında Mutlu Değilsin!
Kendine İtiraf Edemediğin Gerçek: Sevilmek İçin Kendinden Ödün Veriyorsun!
Kendine İtiraf Edemediğin Gerçek: Geçmişi Henüz Geride Bırakamadın!
Kendine İtiraf Edemediğin Gerçek: Aslında Ne İstediğini Bilmiyorsun!
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