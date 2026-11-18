Senin Aşk Hayatının Tekrarlayan Senaryosu Ne?
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Aşk hayatında bazı şeylerin hep aynı şekilde ilerlediğini hiç fark ettin mi? Belki her seferinde ulaşılması zor insanlara ilgi duyuyorsun, belki ilişkilerde fazla fedakârlık yapıyorsun ya da tam her şey yoluna girecek derken kendini yine aynı sorunların içinde buluyorsun. Bazen karşımıza çıkan insanlar değişse de yaşadığımız hikâyeler birbirine şaşırtıcı derecede benzeyebilir. Peki senin aşk hayatında tekrar tekrar karşına çıkan senaryo ne?
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yeni birinden hoşlanmaya başladığında genellikle nasıl davranırsın?
3. İlişkilerinde en sık yaşadığın problem hangisi?
4. Hoşlandığın kişi sana karşı mesafeli davranmaya başladığında ne yaparsın?
5. Geçmiş ilişkilerini düşündüğünde en çok hangi cümle sana tanıdık geliyor?
6. Bir ilişkide seni en çok ne korkutur?
7. Partnerinle aranda bir tartışma çıktığında nasıl davranırsın?
8. Sence aşk hayatında neden benzer insanlarla karşılaşıyorsun?
9. Birinin sana gerçekten aşık olduğunu nasıl anlarsın?
10. İlişkinde kendini mutsuz hissettiğinde ilk yaptığın şey nedir?
Duygularını Sakladığın Aşk Senaryosu
Sevilmek İçin Çabaladığın Aşk Senaryosu
Kendini Unuttuğun Aşk Senaryosu
Geçmişin İzlerini Taşıdığın Aşk Senaryosu
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