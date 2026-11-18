Senin aşk hayatındaki tekrarlayan senaryo, sevgiyi kazanılması gereken bir şey gibi görmen. Bir ilişkide karşı tarafın ilgisini, sevgisini ve onayını hissetmek senin için oldukça önemli. Ancak bazen bu ihtiyacın, kendi değerini sorgulamana neden olabiliyor. Karşındaki insan biraz uzaklaştığında kendinde bir eksiklik arıyor, ilgisi azaldığında neyi yanlış yaptığını düşünmeye başlıyorsun. Sen ilişkilerinde emek vermekten kaçınmıyorsun. Sevdiğin insanı mutlu etmek, onun yanında olmak ve ilişkinin devam etmesi için çabalamak istiyorsun. Fakat aynı çabayı karşı taraftan göremediğinde bile bir süre daha bekleyebiliyorsun. Belki bu kez değişir, belki zamanla beni daha çok sever diye düşünüyorsun. Aşk hayatındaki döngün çoğunlukla şöyle ilerliyor: Sana istediğin kadar ilgi göstermeyen birine yöneliyorsun, onun sevgisini kazanmak için çabalıyorsun ve karşılık alamadıkça daha fazla çaba gösteriyorsun. Bir süre sonra ilişkinin içinde kendini kanıtlamaya çalışan taraf haline geliyorsun. Oysa sevgi, sürekli kazanmak zorunda olduğun bir ödül değil. Birinin seni seçmesi için kendini değiştirmek, beklentilerini küçültmek veya sürekli daha fazlasını vermek zorunda değilsin. Senin için yeni bir başlangıç, karşındaki insanın seni ne kadar sevdiğini anlamaya çalışmadan önce kendine ne kadar değer verdiğini hatırlamakla başlayacak.