Senin içinde uzun zamandır başkalarına anlatamadığın duygular olabilir. Dışarıdan bakıldığında güçlü, kendi ayakları üzerinde duran ve hayatına devam eden biri gibi görünsen de iç dünyanda anlaşılma isteğin oldukça güçlü. Bazen çevrendeki insanlarla birlikteyken bile kendini yalnız hissedebilirsin. Çünkü senin ihtiyacın yalnızca birilerinin yanında olması değil, gerçekten ne hissettiğini anlayabilmesi. Belki de çoğu zaman kendi duygularını ikinci plana atıyorsun. İnsanları kırmamak için söylemek istediklerini içine atıyor, sorun çıkmasın diye bazı konuları görmezden geliyorsun. Ancak dile getirmediğin ihtiyaçların zamanla içinde birikiyor. Bir noktadan sonra neden mutsuz olduğunu bile tam olarak açıklayamıyor olabilirsin. Bilinçaltının sana hatırlatmaya çalıştığı şey, başkalarından beklediğin anlayışı kendine de göstermen gerektiği. Sürekli güçlü görünmek, her şeyi tek başına çözmek veya herkese iyi olduğunu göstermek zorunda değilsin. Senin de ilgiye, şefkate ve desteğe ihtiyacın olabilir.