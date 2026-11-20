NASA'nın Artemis görevleri, 2030'larda Ay'da kalıcı bir insan varlığı oluşturmayı hedefliyor. Bunun için yerinde ve sürdürülebilir gıda üretimi gerekiyor, çünkü bu yöntem Dünya'dan yapılan ikmalin maliyetini düşürüyor. Araştırmacılara göre patates, birim alanda birçok bitkiden daha fazla kalori sağladığı ve besleyici olduğu için uygun bir aday. Tokluk indeksi de yüksek.

Deneylerde, erken olgunlaşan, kırmızı kabuklu ve beyaz etli Modoc patates çeşidi kullanıldı. Renkli kabuklu bir çeşit, tüketici beğenisi açısından önemli olduğu için tercih edildi. Gerçek Ay toprağı büyük ölçekli bitki çalışmalarına uygun olmadığından, ekip beş farklı Ay toprağı benzeri kullandı.