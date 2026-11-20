'Ay Toprağında' Patates Yetiştirdiler: Şimdi Ay'ın Üstünde Tarla Kurmak İstiyorlar
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Oregon State Üniversitesi araştırmacıları, NASA desteğiyle Ay toprağını taklit eden beş farklı karışımda patates yetiştirdi. Saf Ay toprağı benzerinde bitkiler cılız kalırken, karışıma solucan gübresi olan vermikompost eklenince sonuçlar belirgin biçimde değişti. Çalışma 19 Kasım 2026'da npj Microgravity dergisinde yayımlandı.
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Araştırmacılar, Ay'daki uzun süreli görevler için patatesi aday bir besin bitkisi olarak seçti.
Saf Ay toprağı benzerinde bitkiler cılız kalırken, yüzde 30 vermikompost tabloyu değiştirdi.
Yumrular besin değerini korudu, ancak bazı ağır metallerde hafif artış tespit edildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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