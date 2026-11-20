Harvard Üniversitesi'nden antropolog Richard Wrangham'ın pişirme hipotezine göre pişirme, yiyeceklerin sindirim sisteminin kullanabildiği kalori miktarını artırdı. Beyin, vücudun enerjisinin yaklaşık dörtte birini tüketiyor; Wrangham bu yükün karşılanmasında pişmiş gıdanın belirleyici olduğunu savunuyor. Çiğ besinle beslenen primat akrabalarımız ise günün yaklaşık yarısını sert yiyecekleri çiğneyerek geçiriyor.

Wrangham bu dönüşümü yaklaşık 1,8 milyon yıl önce ortaya çıkan Homo erectus'a bağlıyor. Bu türde beden ve beyin büyümüş, bağırsaklar, çene ve dişler küçülmüş. Wrangham pişirmeyi insan beslenmesinin ayırt edici özelliği olarak tanımlıyor.

Smithsonian İnsanın Kökenleri Programı da ateşin besin maddelerini serbest bıraktığını, sindirimi kolaylaştırdığını ve bazı bitkilerdeki zehirleri ortadan kaldırdığını anlatıyor. Bazı araştırmacılar pişirmenin 1,5 milyon yıldan eski olabileceğini düşünüyor. Ateşin hiç denetim altına alınmadığı bir dünyada bu enerji kazancı da olmayacaktı.