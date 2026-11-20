Ateş Hiç Keşfedilmemiş Olsaydı Dünya Nasıl Olurdu? Bilim İnsanlarına Göre 7 Büyük Değişim
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İnsanlar ateşi denetim altına almasaydı bugünkü dünya çok farklı olurdu, çünkü pişirmeden ısınmaya, aydınlıktan seramik ve metale kadar pek çok şey ateşe dayanıyor. Güney Afrika'daki Wonderwerk Mağarası ile İsrail'deki Gesher Benot Ya'aqov gibi alanlar, ateşin yüz binlerce yıl önce denetim altında olduğunu gösteriyor. Bu haberde araştırmaların ışığında ateşsiz bir dünyada beslenme, kanıtlar, soğuk bölgelere yayılma, seramik ve metal, gece yaşamı, hikâye anlatma ve enerji alanında nelerin değişeceğini 7 başlıkta anlatıyoruz.
Ateşle pişirme olmasaydı, insanın büyük beyni için gereken enerji bulunamayabilirdi.
Wonderwerk Mağarası ve Gesher Benot Ya'aqov'daki izler, ateşin yaklaşık 1 milyon yıl önce insanlarla birlikte olduğunu gösteriyor.
Ateş olmasaydı insanın soğuk bölgelere yayılması ve geceleri korunması çok daha zor olurdu.
Ateş olmasaydı seramik ve metal çağı hiç başlamazdı.
Ateş olmasaydı günlük yaşam gün batımıyla birlikte sona ererdi.
Ateş olmasaydı akşam sohbetleri ve hikâye anlatma geleneği bu kadar gelişmeyebilirdi.
Ateş olmasaydı sanayi devrimi ve bugünkü enerji düzeni de olmazdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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