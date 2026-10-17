75 Bin Yıllık Neandertal İskeletinde Hem Şiddet Hem Şefkat İzleri
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Irak'ın Kürdistan bölgesindeki Şanidar Mağarası'nda bulunan yaklaşık 75 bin yıllık bir Neandertal, tahta bir mızrakla yaralanarak hayatını kaybetmiş olabilir. Bilim insanları, kürek kemiğindeki yuvarlak deliğin göğsünden giren bir mızrağın çıkış izi olabileceğini düşünüyor. Aynı kalıntılar, bu Neandertal'in daha önce yüzüne aldığı ağır bir darbeden sonra başkalarının bakımıyla uzun süre hayatta kaldığına da işaret ediyor.
İşte detaylar.
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Kürek Kemiğindeki 15 Milimetrelik Delik: Tahta Mızrak İzi
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Yüzüne Aldığı Darbeden Sonra En Az Bir Yıl Yaşamış Olabilir
Mağarada Aynı Alana Bırakılan Beş Neandertal
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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