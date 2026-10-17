75 Bin Yıllık Neandertal İskeletinde Hem Şiddet Hem Şefkat İzleri

Scientific Reports dergisinde 15 Ekim'de yayımlanan çalışma, Cambridge Üniversitesi liderliğindeki ekibin 2019 ve 2022 kazılarında bulduğu kalıntıları inceliyor. Araştırmacıların 'Şanidar A' adını verdiği Neandertal, öldüğünde yaklaşık 45 yaşındaydı; cinsiyeti belirlenemedi. Ekip, bir kürek kemiği, büyük ölçüde tam bir sağ el, kaburga parçaları ve yedi diş buldu.

Sol kürek kemiğinde yaklaşık 15 milimetre çapında yuvarlak bir delik var. Araştırmacılara göre taş uçlu bir mızrak daha düz ya da köşeli bir iz bırakırdı. Bu yüzden deliği büyük olasılıkla sivriltilmiş tahta bir silah açtı. Mızrağın göğsün sol önünden girip akciğeri ve muhtemelen büyük atardamarları delerek kürek kemiğinden çıktığı, Şanidar A'nın da kısa sürede öldüğü düşünülüyor.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Emma Pomeroy'a göre yaranın konumu ve darbenin gücü dikkat çekici. Çünkü yara izi aslında, 'Kalbe yöneltilmiş kasıtlı bir öldürme darbesinin izlerini taşıyor.'

Yine de ekip bir av kazası ihtimalini de tamamen dışlamıyor. Akıllara gelen soru: 'Cinayet mi? Rakip bir Neandertal grubunun saldırısı mı? oluyor.