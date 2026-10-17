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Bayburt'un Bir Köyünde Kuruldu, Avrupa'dan 4. Ödülünü Aldı

Bayburt'un Bir Köyünde Kuruldu, Avrupa'dan 4. Ödülünü Aldı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 08:40
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Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi'nin (EMA) kapsayıcılık ödülünü kazandı. Böylece köy müzesinin, Avrupa'dan aldığı ödül sayısı dörde çıktı. Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, 4'ü Avrupa'dan olmak üzere 5 yılda gelen 5 büyük ödülle 'Beş yıldızlı müze' olduklarını söylüyor.

Anadolu Ajansı

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Köyün İçinde Dev Bir Müze

Köyün İçinde Dev Bir Müze

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde, il merkezine yaklaşık 45-50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Müzenin hikayesi, bu köyde doğup büyüyen iş insanı Kenan Yavuz'un 2013'te köyde bir kültür evi kurmasıyla başladı. Kültür evi 2019'da 'Resmi Özel Müze' statüsü aldı.

Bugün 25 bin metrekarelik bir alana yayılan müzede 26 farklı mekan bulunuyor. Ziyaretçiler geleneksel üretim araçlarından ev eşyalarına, el sanatlarından taş ve ahşap mimari örneklerine kadar Anadolu'nun köy yaşamına dair pek çok şeyi yerinde görebiliyor. Müze, kaybolmaya yüz tutan gelenekleri ziyaretçilerin bizzat deneyimleyebileceği etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

"Beş Yıldızlı Müze"

"Beş Yıldızlı Müze"

Müzenin son ödülü, Avrupa Müze Akademisi'nin kapsayıcılık alanında verdiği 'Widen Your Scope' ödülü oldu. Ödül, İspanya'da 24 ülkeden yaklaşık 100 müzenin katıldığı bir etkinlikte verildi. Müzenin ödül listesi ise şöyle:

  • 2021: Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri kapsamında Silletto Ödülü

  • 2022: Avrupa Birliği Kültürel Miras / Europa Nostra Ödülü

  • 2023: UNESCO ve Slovenya'nın ortak çalışması olan Bixen Turizm Tasarımı Büyük Ödülü 

  • 2023: Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü

  • 2026: Avrupa Müze Akademisi 'Widen Your Scope' (Kapsayıcılık) Ödülü

Avrupa Müze Forumu, 2021'deki ödülde müzeyi yerel köklere ve mirasa bilinçli dönüşün savunucusu olarak tanımlamıştı. Kenan Yavuz da ödüllerin anlamını şöyle anlatıyor:

'Maddi karşılıkları yok ama hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem dünyada tanınmamıza ve dikkat çekmemize vesile oluyorlar.' - Kenan Yavuz

50 Bin Ziyaretçi Bekleniyor

50 Bin Ziyaretçi Bekleniyor

Ödüller ziyaretçi sayısına da yansıyor. Yavuz, müzeyi gezenlerin sayısının her yıl arttığını ve bu yıl 50 bin ziyaretçiyi geçmeyi beklediklerini söylüyor. 2021'de, pandemi döneminde müzeyi yaklaşık 12 bin kişi ziyaret etmişti.

Müze konserler ve festivallerle yaşayan gelenekleri de canlı tutuyor. Yavuz, yurt dışındaki müzelerden iş birliği teklifleri aldıklarını ve gelecek yıl uluslararası çalışmaları genişletmeyi planladıklarını belirtiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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