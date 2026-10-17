Bayburt'un Bir Köyünde Kuruldu, Avrupa'dan 4. Ödülünü Aldı
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Bayburt'un Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa Müze Akademisi'nin (EMA) kapsayıcılık ödülünü kazandı. Böylece köy müzesinin, Avrupa'dan aldığı ödül sayısı dörde çıktı. Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, 4'ü Avrupa'dan olmak üzere 5 yılda gelen 5 büyük ödülle 'Beş yıldızlı müze' olduklarını söylüyor.
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Köyün İçinde Dev Bir Müze
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"Beş Yıldızlı Müze"
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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