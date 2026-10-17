Bayburt'un Bir Köyünde Kuruldu, Avrupa'dan 4. Ödülünü Aldı

Ödüller ziyaretçi sayısına da yansıyor. Yavuz, müzeyi gezenlerin sayısının her yıl arttığını ve bu yıl 50 bin ziyaretçiyi geçmeyi beklediklerini söylüyor. 2021'de, pandemi döneminde müzeyi yaklaşık 12 bin kişi ziyaret etmişti.

Müze konserler ve festivallerle yaşayan gelenekleri de canlı tutuyor. Yavuz, yurt dışındaki müzelerden iş birliği teklifleri aldıklarını ve gelecek yıl uluslararası çalışmaları genişletmeyi planladıklarını belirtiyor.