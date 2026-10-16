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Winnie The Pooh'nun 100. Yaş Gününde Kütüphaneye Giren Ayı Bal Çaldı

Winnie The Pooh'nun 100. Yaş Gününde Kütüphaneye Giren Ayı Bal Çaldı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 15:34
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Kaliforniya'nın Mammoth Lakes kasabasındaki kütüphaneye 14 Ekim sabahı, kapılar açılmadan önce bir ayı girdi. Ayı, personelin atıştırmalıklarını yedi ve bir kavanoz balı da yanına alıp gitti. İşin ilginç yanı ise tarihte saklıydı. Winnie-the-Pooh kitabı tam 100 yıl önce, 14 Ekim 1926'da yayımlanmıştı.

İşte detaylar. 

KMPH

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Kütüphanede Beklenmedik Ziyaretçi

Kütüphanede Beklenmedik Ziyaretçi

Olay, Mono County Ücretsiz Kütüphaneleri'ne bağlı Mammoth Lakes şubesinde 14 Ekim Çarşamba sabahı yaşandı. Yerel basına göre ayı saat 06.10 sularında binaya girdi. Kütüphane o sırada henüz açık değildi, kapılar halka saat 10.00'da açılıyordu.

Ayının binaya nasıl girdiği açıklanmadı. Ama kütüphane ayının bina içindeki görüntülerini paylaştı.

Fıstık Ezmesi, Şeftali, Kurabiye, Bir Kavanoz Bal

Fıstık Ezmesi, Şeftali, Kurabiye, Bir Kavanoz Bal

Ayının ilk durağı personelin atıştırmalık dolabı oldu. Fıstık ezmesi, birkaç şeftali kabı, bir avuç kurabiye ve bir kavanoz bal ayının menüsündeydi. Bal kavanozu ise yerel basının ifadesiyle haber yayımlandığında hâlâ iade edilmemişti.

Karnını doyuran ayı, ardından yeni çıkan kitaplar bölümüne ve danışma masasına uğrayarak kütüphanede kısa bir tur attı ve kendi kendine binadan ayrıldı. Rafların devrilmediği, kitapların da zarar görmediği bildirildi.

Olay, Winnie-the-Pooh'nun 100. Yaşına Denk Geldi

Olay, Winnie-the-Pooh'nun 100. Yaşına Denk Geldi

A. A. Milne'in balı çok seven ayısı Winnie-the-Pooh'u anlatan ilk kitap 14 Ekim 1926'da yayımlanmıştı. Yani kütüphaneye gelen ayı, bal kavanozunu tam da Pooh'un 100. yaş gününde götürdü.

Kütüphaneler Direktörü Josef Bopp da durumu esprili bir dille değerlendirdi:

'Hevesli okurları çok seviyoruz ve 100. yıl heyecanını da anlıyoruz. Ama okurlarımıza, belki daha da önemlisi ayılarımıza, atıştırmalıkların ödünç verilen koleksiyonun bir parçası olmadığını hatırlatırız.'

Kütüphane, yıl dönümü vesilesiyle herkesi yedi şubesinden birine uğrayıp Winnie-the-Pooh ya da ayılarla ilgili başka bir kitap almaya davet etti. Yetkililer ayıyla karşılaşanların Mammoth Lakes polisine haber vermesini hatırlattı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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