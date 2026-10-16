Winnie The Pooh'nun 100. Yaş Gününde Kütüphaneye Giren Ayı Bal Çaldı

Ayının ilk durağı personelin atıştırmalık dolabı oldu. Fıstık ezmesi, birkaç şeftali kabı, bir avuç kurabiye ve bir kavanoz bal ayının menüsündeydi. Bal kavanozu ise yerel basının ifadesiyle haber yayımlandığında hâlâ iade edilmemişti.

Karnını doyuran ayı, ardından yeni çıkan kitaplar bölümüne ve danışma masasına uğrayarak kütüphanede kısa bir tur attı ve kendi kendine binadan ayrıldı. Rafların devrilmediği, kitapların da zarar görmediği bildirildi.