Winnie The Pooh'nun 100. Yaş Gününde Kütüphaneye Giren Ayı Bal Çaldı
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Kaliforniya'nın Mammoth Lakes kasabasındaki kütüphaneye 14 Ekim sabahı, kapılar açılmadan önce bir ayı girdi. Ayı, personelin atıştırmalıklarını yedi ve bir kavanoz balı da yanına alıp gitti. İşin ilginç yanı ise tarihte saklıydı. Winnie-the-Pooh kitabı tam 100 yıl önce, 14 Ekim 1926'da yayımlanmıştı.
İşte detaylar.
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Kütüphanede Beklenmedik Ziyaretçi
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Fıstık Ezmesi, Şeftali, Kurabiye, Bir Kavanoz Bal
Olay, Winnie-the-Pooh'nun 100. Yaşına Denk Geldi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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