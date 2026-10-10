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Mantar Toplamaya Gittiler, Karşılarına Ayı Ailesi Çıktı! O Anlar Kameraya Yansıdı

Mantar Toplamaya Gittiler, Karşılarına Ayı Ailesi Çıktı! O Anlar Kameraya Yansıdı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 08:47
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde mantar toplamak için yaylaya giden vatandaşlar, orman yolunda hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Araçlarının önüne çıkan boz ayı ve iki yavrusu, bir süre aracın önünde koştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İşte O Anlar👇

Mantar Toplamak İçin Gittiler Ayı Çıktı

Mantar Toplamak İçin Gittiler Ayı Çıktı

Olay, Sapanca ilçesine bağlı Soğucak Yaylası yolunda yaşandı. Mantar toplamak için yaylaya doğru orman içindeki toprak yolda ilerleyen vatandaşlar, ağaçların arasından aniden yola çıkan bir boz ayı ve iki yavrusuyla karşılaştı.

Aracın farlarının aydınlattığı yolda anne ayı ve yavruları, bir süre otomobilin önünde koştu. Araçtakiler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Ormanda Kayboldular

Bir süre aracın önünde ilerleyen ayı ailesi ise daha sonra ormanın içine girerek gözden kayboldu. Görüntülere araçtakilerin konuşmaları ve şaşkınlıkları da yansıdı. Araçtakilerden biri yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

'Ben daha bu ormana gelmem.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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