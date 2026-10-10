Mantar Toplamaya Gittiler, Karşılarına Ayı Ailesi Çıktı! O Anlar Kameraya Yansıdı

Olay, Sapanca ilçesine bağlı Soğucak Yaylası yolunda yaşandı. Mantar toplamak için yaylaya doğru orman içindeki toprak yolda ilerleyen vatandaşlar, ağaçların arasından aniden yola çıkan bir boz ayı ve iki yavrusuyla karşılaştı.

Aracın farlarının aydınlattığı yolda anne ayı ve yavruları, bir süre otomobilin önünde koştu. Araçtakiler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Ormanda Kayboldular

Bir süre aracın önünde ilerleyen ayı ailesi ise daha sonra ormanın içine girerek gözden kayboldu. Görüntülere araçtakilerin konuşmaları ve şaşkınlıkları da yansıdı. Araçtakilerden biri yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi: