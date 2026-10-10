Mantar Toplamaya Gittiler, Karşılarına Ayı Ailesi Çıktı! O Anlar Kameraya Yansıdı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde mantar toplamak için yaylaya giden vatandaşlar, orman yolunda hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Araçlarının önüne çıkan boz ayı ve iki yavrusu, bir süre aracın önünde koştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Mantar Toplamak İçin Gittiler Ayı Çıktı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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