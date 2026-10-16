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99. Yaşını Uçağın Kanadında Kutladı: Guinness Rekoru Kırdı

99. Yaşını Uçağın Kanadında Kutladı: Guinness Rekoru Kırdı

Guinness Rekorlar Kitabı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 15:04
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İngiltere'de yaşayan 99 yaşındaki Helga Duffy, uçan bir uçağın kanadının üzerinde durarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Duffy, dünyanın en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü ünvanını aldı. Rekoru 97 yaşındaki Betty Bromage'dan devralan Duffy'ye, eski rekortmenden esprili bir rövanş mesajı da geldi.

İşte detaylar. 

Guinness World Records

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99 Yaşında Uçağın Kanadına Çıktı

99 Yaşında Uçağın Kanadına Çıktı

Guinness Dünya Rekorları'na göre 23 Eylül 1927'de Almanya'da doğan Helga Duffy, rekor uçuşunu 99 yaş 21 günlükken gerçekleştirdi. Uçuş, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Cirencester'da bulunan RFC Rendcomb Havaalanı'nda yapıldı. Kırmızı tulumuyla küçük bir uçağın üzerine özel ekipmanlarla sabitlenen Duffy, bu şekilde havalandı.

BBC'nin haberine göre Duffy, bu deneyimi 'tuhaf' bir his olarak tarif etti ve şöyle konuştu:

'Korkmadım, çünkü çok heyecanlıydım.'

97 Yaşındaki Rakibinden Rövanş Sözü Geldi

97 Yaşındaki Rakibinden Rövanş Sözü Geldi

Duffy'ye ilham veren isim, bir önceki rekortmen Betty Bromage oldu. Duffy, Betty'nin kanat yürüyüşünü haberlerde gördükten sonra kendisinin de denemek istediğini anlattı. Bromage, Ağustos ayında 97 yaşında hem en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü rekorunu yenilemiş hem de kanatta takla atan en yaşlı kadın olmuştu.

Rekorunu kaybeden Bromage, Duffy'yi tebrik etti ama 100 yaşına geldiğinde rekoru geri alacağını söyleyerek rövanş sözü verdi.

Hava Ambulansı İçin Bağış Topladı

Hava Ambulansı İçin Bağış Topladı

Uçuşun ardından Guinness yetkilileri Duffy'ye rekor sertifikasını takdim etti. Wiltshire'daki Devizes'te bir bakım evinde yaşayan Duffy, bu girişimle Wiltshire and Bath Air Ambulance için 1.300 sterlinden fazla bağış topladı. Uçuşu izleyen yeğenleri için hava ambulansı ayrıca anlamlıydı, anneleri son yolculuğunu bir hava ambulansıyla yapmıştı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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