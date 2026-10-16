99. Yaşını Uçağın Kanadında Kutladı: Guinness Rekoru Kırdı
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İngiltere'de yaşayan 99 yaşındaki Helga Duffy, uçan bir uçağın kanadının üzerinde durarak Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Duffy, dünyanın en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü ünvanını aldı. Rekoru 97 yaşındaki Betty Bromage'dan devralan Duffy'ye, eski rekortmenden esprili bir rövanş mesajı da geldi.
İşte detaylar.
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99 Yaşında Uçağın Kanadına Çıktı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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