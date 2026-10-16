99. Yaşını Uçağın Kanadında Kutladı: Guinness Rekoru Kırdı

Guinness Dünya Rekorları'na göre 23 Eylül 1927'de Almanya'da doğan Helga Duffy, rekor uçuşunu 99 yaş 21 günlükken gerçekleştirdi. Uçuş, İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Cirencester'da bulunan RFC Rendcomb Havaalanı'nda yapıldı. Kırmızı tulumuyla küçük bir uçağın üzerine özel ekipmanlarla sabitlenen Duffy, bu şekilde havalandı.

BBC'nin haberine göre Duffy, bu deneyimi 'tuhaf' bir his olarak tarif etti ve şöyle konuştu: