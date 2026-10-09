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Yaşam
61 Yaşındaki Büyükanne 5 Saat Plank Yaparak Rekor Kırdı

61 Yaşındaki Büyükanne 5 Saat Plank Yaparak Rekor Kırdı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 10:34
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Kanadalı 61 yaşındaki DonnaJean Wilde, tam 5 saat boyunca plank pozisyonunda kalarak kadınlar dalındaki kendi dünya rekorunu geride bıraktı. 12 torun sahibi Wilde'ın bu performansı, şimdi Guinness Dünya Rekorları'nın onayını bekliyor.

İşte detaylar. 

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Saat 15.03'te Başladı, 20.03'te Bitirdi

Saat 15.03'te Başladı, 20.03'te Bitirdi

Wilde, rekor denemesini ABD'nin Utah eyaletinde düzenlenen Huntsman Dünya Senior Oyunları'nda yaptı. Saat 15.03'te plank pozisyonuna geçti ve 20.03'e kadar tam 5 saat boyunca bu pozisyonda kaldı. Deneme boyunca hakemler dönüşümlü olarak görev yaptı.

Önceki Rekor da Ona Aitti

Kadınlar dalındaki önceki dünya rekoru da Wilde'a aitti. Wilde, 21 Mart 2024'te Kanada'nın Alberta eyaletinde, daha önce müdür yardımcılığı yaptığı lisede 4 saat 30 dakika 11 saniyelik bir plank yapmış ve 2019'dan beri rekoru elinde tutan Dana Glowacka'yı geride bırakmıştı. Yeni denemesiyle kendi rekorunu 29 dakika 49 saniye geliştirdi.

Guinness Kuralları Nasıl?

Guinness'e göre rekor denemesinde ön kollar ve ayak parmakları sürekli yere değmeli, vücudun geri kalanı ise havada ve düz tutulmalı. Wilde'ın yeni süresinin rekor olarak kayda geçmesi için Guinness'in incelemesi ve onayı bekleniyor.

Bileğini Kırınca Başladı: Plank Yaparken Yüksek Lisansını Bitirdi

Bileğini Kırınca Başladı: Plank Yaparken Yüksek Lisansını Bitirdi

Wilde'ın plank serüveni yıllar önce bileğini kırmasıyla başladı. Kolu alçıdayken koşamayan ve ağırlık kaldıramayan Wilde, plank yapabildiğini fark etti. Zamanla bu egzersiz günlük rutininin parçası oldu.

Plank yaparken kitap okuyabildiğini ve bilgisayarda çalışabildiğini keşfeden Wilde, yüksek lisans çalışmalarını bile bu pozisyonda tamamladı. 2024'teki rekor hazırlığında günde 3 saate kadar plank yapıyor, antrenmanlarda 6 saati ikişer 3 saatlik bloklara bölüyordu.

'Son Bir Saat En Zoruydu'

Wilde, 2024'teki rekorunun ardından Guinness'e 'Son bir saat en zoruydu, odaklanmak ve formumu korumak için' demişti. Eşi Randy ise ellerinde ve kollarında kronik ağrı bulunan Wilde'ın bu sayede acıya rağmen dayanabildiğini anlatmıştı.

Wilde'ın plank yapmak isteyenlere tavsiyesi basit: 'Denemeye ve pratik yapmaya devam edin.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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