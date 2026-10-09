61 Yaşındaki Büyükanne 5 Saat Plank Yaparak Rekor Kırdı

Wilde, rekor denemesini ABD'nin Utah eyaletinde düzenlenen Huntsman Dünya Senior Oyunları'nda yaptı. Saat 15.03'te plank pozisyonuna geçti ve 20.03'e kadar tam 5 saat boyunca bu pozisyonda kaldı. Deneme boyunca hakemler dönüşümlü olarak görev yaptı.

Önceki Rekor da Ona Aitti

Kadınlar dalındaki önceki dünya rekoru da Wilde'a aitti. Wilde, 21 Mart 2024'te Kanada'nın Alberta eyaletinde, daha önce müdür yardımcılığı yaptığı lisede 4 saat 30 dakika 11 saniyelik bir plank yapmış ve 2019'dan beri rekoru elinde tutan Dana Glowacka'yı geride bırakmıştı. Yeni denemesiyle kendi rekorunu 29 dakika 49 saniye geliştirdi.

Guinness Kuralları Nasıl?

Guinness'e göre rekor denemesinde ön kollar ve ayak parmakları sürekli yere değmeli, vücudun geri kalanı ise havada ve düz tutulmalı. Wilde'ın yeni süresinin rekor olarak kayda geçmesi için Guinness'in incelemesi ve onayı bekleniyor.