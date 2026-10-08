İç Çamaşırına 10 Canlı Kuş Saklamış: Havalimanında Yakalandı

Küba vatandaşı olan ve ABD'de daimi oturma izni bulunan Alberto Hernández Castillo, Havana'dan gelen bir uçuşla Miami Uluslararası Havalimanı'na indi. Kontrol sırasında görevliler, yolcunun belinin ön kısmındaki açıklanamayan bir şişliği fark etti.

Yapılan üst aramasında, iç çamaşırına dikilmiş ve bantla sarılmış 6 şeffaf plastik silindir bulundu. Silindirlerin içinden 10 canlı kuş çıktı. Kuşların 8'inin yellow-faced grassquit, 2'sinin ise blue grosbeak olduğu belirlendi.

'Kişisel Kullanım İçin'

Telemundo 51'in aktardığı şikayet belgesine göre Hernández Castillo, kuşların 'kişisel kullanım' için olduğunu söyledi. Kuşları ülkeye sokmak için gerekli belgelere sahip olmadığı tespit edilen yolcu, ABD'ye mal kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.

Hernández Castillo daha sonra soruları yanıtlamayarak susma hakkını kullandı. Kuşların şu anki durumuna ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.