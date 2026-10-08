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Yaşam
İç Çamaşırına 10 Canlı Kuş Saklamış: Havalimanında Yakalandı

İç Çamaşırına 10 Canlı Kuş Saklamış: Havalimanında Yakalandı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 15:37
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ABD'nin Miami Uluslararası Havalimanı'nda, Küba'dan gelen bir yolcunun iç çamaşırına dikilmiş plastik tüplerin içinde 10 canlı kuş bulundu. Alberto Hernández Castillo adlı yolcu, gerekli belgeler olmadan kuşları ABD'ye sokmaya çalışmakla suçlanıyor.

İşte detaylar. 

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Belindeki Şişlik Ele Verdi

Belindeki Şişlik Ele Verdi

Küba vatandaşı olan ve ABD'de daimi oturma izni bulunan Alberto Hernández Castillo, Havana'dan gelen bir uçuşla Miami Uluslararası Havalimanı'na indi. Kontrol sırasında görevliler, yolcunun belinin ön kısmındaki açıklanamayan bir şişliği fark etti.

Yapılan üst aramasında, iç çamaşırına dikilmiş ve bantla sarılmış 6 şeffaf plastik silindir bulundu. Silindirlerin içinden 10 canlı kuş çıktı. Kuşların 8'inin yellow-faced grassquit, 2'sinin ise blue grosbeak olduğu belirlendi.

'Kişisel Kullanım İçin'

Telemundo 51'in aktardığı şikayet belgesine göre Hernández Castillo, kuşların 'kişisel kullanım' için olduğunu söyledi. Kuşları ülkeye sokmak için gerekli belgelere sahip olmadığı tespit edilen yolcu, ABD'ye mal kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.

Hernández Castillo daha sonra soruları yanıtlamayarak susma hakkını kullandı. Kuşların şu anki durumuna ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

2016'da da 9 Kuş Yakalanmıştı

2016'da da 9 Kuş Yakalanmıştı

Miami Havalimanı'nda benzer bir olay 2016'da da yaşanmıştı. Ocak 2016'da Küba'dan gelen bir yolcunun üzerinde 9 canlı kuş bulunmuştu. Kuşlardan 6'sı bel çantasında, 3'ü ise kasık bölgesinde saklanıyordu.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) ekiplerinin yakaladığı kuşlar, o dönem ABD Tarım Bakanlığı'nın Miami'deki karantina istasyonuna teslim edilmişti. Muniz daha sonra canlı kuşları ABD'ye kaçak yollarla sokmaktan suçunu kabul etmiş ve mahkûm edilmişti.

Canlı Hayvan Kaçırmak Federal Suç

ABD'ye canlı hayvan veya yaban hayatı sokmak için gerekli beyan ve izinlerin alınması gerekiyor. Gerekli izin ve belgeler olmadan ülkeye hayvan sokmaya çalışanlar federal yasalar kapsamında suçlanabiliyor.

Bu kez de kuşlar uçağa değil, bir yolcunun iç çamaşırına gizlenerek ABD'ye sokulmaya çalışıldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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