Ağzıyla Kağıt Uçak Yakaladı: 200'den Fazla Rekoru Olan Adam Yine Guinness'e Girdi
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Guinness Dünya Rekorları'nın en üretken isimlerinden David Rush, bu kez oldukça sıra dışı bir rekora imza attı. ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan Rush, 13 yaşındaki yeğeni Ali'nin fırlattığı kağıt uçakları ağzıyla yakaladı. Bir dakikada tam 20 uçağı havada kaptı!
İşte detaylar.
Kaynak: Guinness World Records
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Yeğeni Fırlattı, O Ağzıyla Yakaladı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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