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Ağzıyla Kağıt Uçak Yakaladı: 200'den Fazla Rekoru Olan Adam Yine Guinness'e Girdi

Ağzıyla Kağıt Uçak Yakaladı: 200'den Fazla Rekoru Olan Adam Yine Guinness'e Girdi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 12:36
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Guinness Dünya Rekorları'nın en üretken isimlerinden David Rush, bu kez oldukça sıra dışı bir rekora imza attı. ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan Rush, 13 yaşındaki yeğeni Ali'nin fırlattığı kağıt uçakları ağzıyla yakaladı. Bir dakikada tam 20 uçağı havada kaptı! 

İşte detaylar. 

Kaynak: Guinness World Records

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Yeğeni Fırlattı, O Ağzıyla Yakaladı

Yeğeni Fırlattı, O Ağzıyla Yakaladı

Guinness Dünya Rekorları kayıtlarına göre rekor, 29 Haziran 2026'da Idaho'nun Stanley kasabasında kırıldı ve ekim ayında duyuruldu. 'Bir dakikada ağızla yakalanan en fazla kağıt uçak' adlı bu rekor iki kişilik bir ekiple deneniyor: Biri uçakları fırlatıyor, diğeri ağzıyla yakalıyor.

Basına yansıyan bilgilere göre uçakları Rush'ın 13 yaşındaki yeğeni fırlattı. İkili ilk denemede 14 uçakta kaldı, ikinci denemede ise 20 uçakla önceki rekor olan 17'yi geride bıraktı.

Rekoru Yıllarca Ertelemiş: Sebebi Sivri Burunlar

Rekoru Yıllarca Ertelemiş: Sebebi Sivri Burunlar

Rush'ın aklında bu rekor yıllardır vardı. Ancak kağıt uçakların sivri uçlarının yüze çarptığında ciddi acı verebileceğini fark edince planı rafa kaldırdı.

Çözümü, burnu geniş ve küt olan, yüze çarptığında daha az risk taşıyan bir uçak modelinde buldu. Rush'ın aktardığına göre ikili, rekor denemesinden önce tam bir gün boyunca antrenman yaptı.

200'den Fazla Rekoru Var

200'den Fazla Rekoru Var

David Rush, Guinness'in en tanınan rekor avcılarından biri. İlk rekorunu Ekim 2015'te gözleri bağlıyken üç nesneyle 6 dakika 34 saniye boyunca jonglörlük yaparak kırdı. 2021'de her hafta bir rekor kırmayı hedefledi ve yılı 52 rekorla kapattı. 2024'te Londra'daki Guinness merkezinde tek günde 15 rekor kırdı. Ashrita Furman ve Silvio Sabba'nın ardından 200 rekoru geçen üçüncü kişi oldu.

Ancak Rush'a göre bu başarıların arkasında çok daha büyük bir rakam yatıyor: Kendi ifadesiyle binlerce başarısız deneme. Rekorlarını bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimine dikkat çekmek için kullandığını söyleyen Rush, en çok verdiği mesajın altını şöyle çiziyor:

'Kelimenin tam anlamıyla her konuda daha iyi olabilirsiniz.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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