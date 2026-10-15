Ağzıyla Kağıt Uçak Yakaladı: 200'den Fazla Rekoru Olan Adam Yine Guinness'e Girdi

Guinness Dünya Rekorları kayıtlarına göre rekor, 29 Haziran 2026'da Idaho'nun Stanley kasabasında kırıldı ve ekim ayında duyuruldu. 'Bir dakikada ağızla yakalanan en fazla kağıt uçak' adlı bu rekor iki kişilik bir ekiple deneniyor: Biri uçakları fırlatıyor, diğeri ağzıyla yakalıyor.

Basına yansıyan bilgilere göre uçakları Rush'ın 13 yaşındaki yeğeni fırlattı. İkili ilk denemede 14 uçakta kaldı, ikinci denemede ise 20 uçakla önceki rekor olan 17'yi geride bıraktı.