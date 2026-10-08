Günde 32 Kilo Büyüdü: 1,3 Tonluk Dev Bal Kabağı Guinness Rekoru Kırdı
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İngiltere'de yetiştirilen dev bir bal kabağı, 1.295,8 kiloyla 'Dünyanın en ağır bal kabağı' ünvanını aldı. Rekorun sahibi, geçen yıl ikiz kardeşiyle birlikte kırdığı rekoru bu kez tek başına geride bırakan Ian Paton. Paton, bal kabağına Orman Çocuğu'ndaki panterden esinlenerek Bagheera adını verdi.
İşte detaylar.
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Dünyanın En Ağır Bal Kabağı Tam 1.295,8 Kilo
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Günde 590 Litre Su, 40 Derece: 1,3 Tonluk Bal Kabağı Nasıl Yetişti?
Yeni Hedef 1.360 Kilo
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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