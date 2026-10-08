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Günde 32 Kilo Büyüdü: 1,3 Tonluk Dev Bal Kabağı Guinness Rekoru Kırdı

Günde 32 Kilo Büyüdü: 1,3 Tonluk Dev Bal Kabağı Guinness Rekoru Kırdı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 10:45
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İngiltere'de yetiştirilen dev bir bal kabağı, 1.295,8 kiloyla 'Dünyanın en ağır bal kabağı' ünvanını aldı. Rekorun sahibi, geçen yıl ikiz kardeşiyle birlikte kırdığı rekoru bu kez tek başına geride bırakan Ian Paton. Paton, bal kabağına Orman Çocuğu'ndaki panterden esinlenerek Bagheera adını verdi.

İşte detaylar. 

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Dünyanın En Ağır Bal Kabağı Tam 1.295,8 Kilo

Dünyanın En Ağır Bal Kabağı Tam 1.295,8 Kilo

Bagheera, 3 Ekim'de İngiltere'nin Berkshire bölgesindeki Wargrave Weigh-Off yarışmasında tartıldı. Ağırlığı Great Pumpkin Commonwealth (GPC) yetkilileri tarafından 1.295,8 kilo olarak onaylandı. Guinness Dünya Rekorları da rekoru 7 Ekim'de duyurdu.

Bal kabağının çevresi ise 596,9 santimetre ölçüldü.

Kendi Rekorunu 17 Kilo Farkla Geçti

Önceki rekor da Paton ailesine aitti. Ian Paton ve ikiz kardeşi Stuart Paton'ın yetiştirdiği Muggle adlı bal kabağı, Ekim 2025'te 1.278,8 kiloyla rekor kırmıştı. Ondan önce rekor, 2023'te 1.246,9 kiloluk bal kabağıyla ABD'li Travis Gienger'daydı.

Muggle, 649,8 santimetreyle 'çevresi en büyük bal kabağı' ünvanını hala elinde tutuyor.

Günde 590 Litre Su, 40 Derece: 1,3 Tonluk Bal Kabağı Nasıl Yetişti?

Günde 590 Litre Su, 40 Derece: 1,3 Tonluk Bal Kabağı Nasıl Yetişti?

Hampshire'da fidanlık işleten Paton, bal kabağını daha erken başlayıp daha uzun bir sezon geçirebilmesi için serada yetiştirdi. Güçlü güneşten yaprakları korumak için seranın bazı camlarını beyaza boyadı.

Sıcak hava dalgalarında sera içindeki sıcaklık 40 dereceye kadar çıktı. En sıcak günlerde bal kabağına günde 590 litreye kadar su verildi. Guinness'e göre Bagheera günde 32 kiloya kadar büyüdü. Tam 120 günde golf topu büyüklüğünden yaklaşık 1,3 tona ulaştı.

İlk Kez Tek Başına Yetiştirdi

Paton bu yıl ilk kez kardeşi olmadan çalıştı. İki ay boyunca günde altı saate kadar bal kabağıyla ilgilendi. Paton bu süreci şöyle anlattı: 'Tek başıma olduğum için çok daha fazla iş vardı.'

Yeni Hedef 1.360 Kilo

Yeni Hedef 1.360 Kilo

Paton'ın gözü şimdiden daha büyük bir hedefte: 'Devam etmek istiyorum. Gerçekten 3.000 librelik bir bal kabağı yetiştirmek istiyorum.' Bu yaklaşık 1.360 kiloya denk geliyor.

Nerede Sergileniyor?

Bagheera'dan 2.600'den fazla tohum toplandı. Rekor bal kabağı, ekim ayı sonuna kadar Southampton yakınlarındaki Sunnyfields Farm'da ziyaretçilerle bulaşacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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