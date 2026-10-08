Günde 32 Kilo Büyüdü: 1,3 Tonluk Dev Bal Kabağı Guinness Rekoru Kırdı

Hampshire'da fidanlık işleten Paton, bal kabağını daha erken başlayıp daha uzun bir sezon geçirebilmesi için serada yetiştirdi. Güçlü güneşten yaprakları korumak için seranın bazı camlarını beyaza boyadı.

Sıcak hava dalgalarında sera içindeki sıcaklık 40 dereceye kadar çıktı. En sıcak günlerde bal kabağına günde 590 litreye kadar su verildi. Guinness'e göre Bagheera günde 32 kiloya kadar büyüdü. Tam 120 günde golf topu büyüklüğünden yaklaşık 1,3 tona ulaştı.

İlk Kez Tek Başına Yetiştirdi

Paton bu yıl ilk kez kardeşi olmadan çalıştı. İki ay boyunca günde altı saate kadar bal kabağıyla ilgilendi. Paton bu süreci şöyle anlattı: 'Tek başıma olduğum için çok daha fazla iş vardı.'