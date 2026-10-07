2026 Nobel Kimya Ödülü Sahiplerini Buldu: "Ayna Moleküllerin" Asırlık Gizemini Çözdüler

Ödülün konusu, 'kiral' moleküller. Bu moleküller tıpkı sağ ve sol elimiz gibi birbirinin ayna görüntüsü olan iki farklı versiyonda bulunuyor.

Nobel Kimya Komitesi Başkanı Heiner Linke durumu şöyle anlattı: 'Pek çok molekül iki farklı versiyonda bulunur. Birbirlerine benzerler ama aynı değillerdir.'

Asırlık Soru: Doğa Neden Tek Bir Eli Seçti?

Canlıların yapı taşları olan moleküller büyük ölçüde bu iki versiyondan yalnızca birini kullanıyor. Bilim dünyasında 'homokiralite' denen bu tek elliliğin kendiliğinden nasıl ortaya çıkabildiği uzun süredir yanıt bekleyen bir soruydu.

Linke'ye göre 'Henri Kagan ve Kenso Soai, bir asırdan eski bir kimya gizemine çözüm getirdi.'