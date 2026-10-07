2026 Nobel Kimya Ödülü Sahiplerini Buldu: "Ayna Moleküllerin" Asırlık Gizemini Çözdüler
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Dünyanın en prestijli bilim ödüllerinden Nobel Ödülleri'nde heyecan devam ediyor. 5 Ekim'de Tıp, 6 Ekim'de Fizik Ödülü'nün açıklanmasının ardından bu kez gözler Nobel Kimya Ödülü'ne çevrildi. Yıllardır çözülemeyen bir kimya gizemine ışık tutan çalışma, 2026 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü.
Kraliyet İsveç Bilimler Akademisi'nin açıklamasına göre, 2026 Nobel Kimya Ödülü Henri B. Kagan ve Kenso Soai'ye verildi. İki bilim insanı, asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi nedeniyle ödülün sahibi oldu.
İşte detaylar.
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Ödül Henri Kagan ve Kenso Soai'ye Gitti
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Sağ El ve Sol El Gibi: Ayna Görüntüsü Moleküller Neden Bu Kadar Önemli?
Kagan Etkisi ve Soai Tepkimesi
İşte Nobel'in Sahipleri👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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