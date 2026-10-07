51 Yıl Önce Kaybolan Cüzdan Döşemenin Altından Çıktı: İçinden Bakın Ne Çıktı
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Kanada'nın Nova Scotia eyaletindeki Dartmouth kentinde bir marangoz, eski bir evi yenilerken döşemenin altında bir cüzdan buldu. Cüzdan tam 51 yıl önce, 1975'te kaybolmuştu. İçinden çıkanlar adeta bir zaman kapsülüydü. Bir sosyal medya paylaşımı sayesinde cüzdan sahibi de bulundu!
İşte detaylar.
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Tadilatta Döşeme Kaldırıldı, 1975'ten Kalma Cüzdan Buldu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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