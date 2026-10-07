51 Yıl Önce Kaybolan Cüzdan Döşemenin Altından Çıktı: İçinden Bakın Ne Çıktı

Marangoz Matty Goldsmith, Dartmouth'taki Victoria Road'da bulunan bir evde tadilat yapıyordu. Eski döşemeyi kaldırdığında altından bir cüzdan çıktı.

Cüzdan, 1975'te kaybolmuştu. İçinde sahibinin ehliyeti, öğrenci kimliği, elle yazılmış doğum belgesi, 1 dolarlık bir banknot ve 1975 tarihli 1,50 dolarlık bir Hamlet bileti vardı.

'Kimin Bıraktığını Düşünmek Hep Heyecanlı'

Goldsmith, CBC'ye şöyle konuştu: 'Bunu buraya kimin bıraktığını ya da hayatının nasıl olduğunu düşünmek her zaman çok güzel.'