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51 Yıl Önce Kaybolan Cüzdan Döşemenin Altından Çıktı: İçinden Bakın Ne Çıktı

51 Yıl Önce Kaybolan Cüzdan Döşemenin Altından Çıktı: İçinden Bakın Ne Çıktı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 15:49
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Kanada'nın Nova Scotia eyaletindeki Dartmouth kentinde bir marangoz, eski bir evi yenilerken döşemenin altında bir cüzdan buldu. Cüzdan tam 51 yıl önce, 1975'te kaybolmuştu. İçinden çıkanlar adeta bir zaman kapsülüydü. Bir sosyal medya paylaşımı sayesinde cüzdan sahibi de bulundu! 

İşte detaylar. 

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Tadilatta Döşeme Kaldırıldı, 1975'ten Kalma Cüzdan Buldu

Tadilatta Döşeme Kaldırıldı, 1975'ten Kalma Cüzdan Buldu

Marangoz Matty Goldsmith, Dartmouth'taki Victoria Road'da bulunan bir evde tadilat yapıyordu. Eski döşemeyi kaldırdığında altından bir cüzdan çıktı.

Cüzdan, 1975'te kaybolmuştu. İçinde sahibinin ehliyeti, öğrenci kimliği, elle yazılmış doğum belgesi, 1 dolarlık bir banknot ve 1975 tarihli 1,50 dolarlık bir Hamlet bileti vardı.

'Kimin Bıraktığını Düşünmek Hep Heyecanlı'

Goldsmith, CBC'ye şöyle konuştu: 'Bunu buraya kimin bıraktığını ya da hayatının nasıl olduğunu düşünmek her zaman çok güzel.'

68 Yaşındaki Richard Gilroy 51 Yıl Sonra Cüzdanına Kavuştu

68 Yaşındaki Richard Gilroy 51 Yıl Sonra Cüzdanına Kavuştu

Goldsmith, cüzdanın sahibini bulmak için buluntuyu sosyal medyada paylaştı. Paylaşımı gören Richard Gilroy'un eşi kendisiyle iletişime geçti. Cüzdan, paylaşımdan yalnızca üç gün sonra sahibine teslim edildi.

'Çok Şaşırdım, Hepsini Geri Aldığım İçin Mutluyum'

Bugün 68 yaşında olan Gilroy, duygularını şöyle anlattı: 'Açıkçası çok şaşırdım. Hepsini geri aldığım için çok memnunum.'

Gilroy, 1,50 dolarlık bilet fiyatını görünce de 'inanılmaz' demekten kendini alamadı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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