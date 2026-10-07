Giresun’da “Tepesi Delik” Obruğuna İndiler: Yer Altı Göletiyle Karşılaştılar

Obruğun içinde bir yer altı göleti bulunuyor. İçeride, iç kesimlere uzanan geçitlerin 1,5 kilometre uzunluğunda olduğu belirtiliyor.

Yürüyüşe katılan öğretmen Aydın Bodur, obruğun gizemini şöyle anlattı: 'Bu oluşumun nasıl olduğunu tam olarak bilen yok. Dağın içi boşalmış, çökmüş. Obruğun içinde yer altı göleti var.'

'Böyle Güzel Bir Oluşumu Keşfettiğimiz İçin Mutluyuz'

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç da şunları söyledi: 'Şehrimizde böyle güzel bir coğrafi oluşumu keşfettiğimiz için mutluyuz.'