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Giresun’da “Tepesi Delik” Obruğuna İndiler: Yer Altı Göletiyle Karşılaştılar

Giresun’da “Tepesi Delik” Obruğuna İndiler: Yer Altı Göletiyle Karşılaştılar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 15:17
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Giresun'un Alucra ilçesinde doğa yürüyüşüne katılan bir grup, yürüyüşün ardından sıra dışı bir maceraya atıldı. Katılımcıların bir kısmı iplerle, Tepesi Delik olarak bilinen obruğun içine indi. Obruğun dibinde onları bir yer altı göleti bekliyordu. Bu obruğun nasıl oluştuğunu ise kimse tam olarak bilmiyor.

İşte detaylar. 

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Yaklaşık 40 Kişi İplerle Tepesi Delik Obruğuna İndi

Yaklaşık 40 Kişi İplerle Tepesi Delik Obruğuna İndi

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK), Alucra'da bir doğa yürüyüşü düzenledi. Yaklaşık 80 kişi, Çalgan köyü ile Boyluca köyü arasındaki 12 kilometrelik parkuru yürüdü.

Yürüyüşün ardından grubun 40 kişilik bölümü, Çalgan köyündeki Tepesi Delik Obruğu'na indi. İniş, dağcı ekibin güvenlik desteğiyle ip ve teknik ekipman kullanılarak yapıldı.

'İlk Kez Bir Obruğun İçine Girdik'

Yürüyüşe katılan Rüşan Topallı deneyimini şöyle anlattı: 'İlk kez bir obruğun içine girmiş olduk. Zorlu bir iniş ve çıkış gerçekleştirdik.'

Obruğun İçinde Yer Altı Göleti Var

Obruğun İçinde Yer Altı Göleti Var

Obruğun içinde bir yer altı göleti bulunuyor. İçeride, iç kesimlere uzanan geçitlerin 1,5 kilometre uzunluğunda olduğu belirtiliyor.

Yürüyüşe katılan öğretmen Aydın Bodur, obruğun gizemini şöyle anlattı: 'Bu oluşumun nasıl olduğunu tam olarak bilen yok. Dağın içi boşalmış, çökmüş. Obruğun içinde yer altı göleti var.'

'Böyle Güzel Bir Oluşumu Keşfettiğimiz İçin Mutluyuz'

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç da şunları söyledi: 'Şehrimizde böyle güzel bir coğrafi oluşumu keşfettiğimiz için mutluyuz.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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