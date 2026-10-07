Giresun’da “Tepesi Delik” Obruğuna İndiler: Yer Altı Göletiyle Karşılaştılar
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Giresun'un Alucra ilçesinde doğa yürüyüşüne katılan bir grup, yürüyüşün ardından sıra dışı bir maceraya atıldı. Katılımcıların bir kısmı iplerle, Tepesi Delik olarak bilinen obruğun içine indi. Obruğun dibinde onları bir yer altı göleti bekliyordu. Bu obruğun nasıl oluştuğunu ise kimse tam olarak bilmiyor.
İşte detaylar.
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Yaklaşık 40 Kişi İplerle Tepesi Delik Obruğuna İndi
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Obruğun İçinde Yer Altı Göleti Var
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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