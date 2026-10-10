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649 Örümcek Adam Aynı Salonda Buluştu: Dünya Rekoru Kırılamadı!

649 Örümcek Adam Aynı Salonda Buluştu: Dünya Rekoru Kırılamadı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 10:24 Son Güncelleme: 10.10.2026 - 10:25
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New York Comic Con'da yüzlerce hayran, Guinness Dünya Rekoru kırmak için Örümcek Adam kostümleriyle aynı salonda buluştu. Ancak resmi sayım 649'da kaldı, sokaklarda renkli görüntülere neden olan kalabalık Malezya'daki rekoru kıramadı.

İşte detaylar. 

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Hedef: En Kalabalık Örümcek Adam Buluşması

Hedef: En Kalabalık Örümcek Adam Buluşması

Rekor denemesi 8 Ekim Perşembe günü New York Comic Con'da yapıldı. Örümcek Adam kostümlerinin resmi partneri Jazwares ile Disney Consumer Products'ın düzenlediği etkinlikte hedef, 'Örümcek Adam kılığına girmiş en kalabalık insan topluluğu' rekorunu kırmaktı. Bunun için 2023 yılında Malezya'da 685 kişinin katılımıyla kırılan rekorun geçilmesi gerekiyordu.

Jazwares Başkanı Jeremy Padawer, Atlanta, Honolulu ve Asya'daki birçok şehirde de denemeler yapıldığını ancak bunların hedefe ulaşamadığını söyledi. Padawer, New York'taki denemeden umutluydu. Etkinlikte katılımcılara, stoklarla sınırlı olmak üzere yetişkin ve çocuk bedenlerinde Örümcek Adam kostümleri de dağıtıldı.

Hakem Sayıyı Açıkladı: 649

Hakem Sayıyı Açıkladı: 649

Salonda 700'den fazla kişi vardı ama en az 50'si kostüm giymemişti. Guinness Dünya Rekorları hakemi, katılımcıların kurallara uygun biçimde Örümcek Adam kostümü giymesinin zorunlu olduğunu belirtti. Maskeden eldivenlere kadar kostümün tamamlanmış olması gerekiyordu. Ardından yapılan resmî sayımda, rekor denemesine uygun 649 kişinin katıldığı açıklandı.

Katılımcılar yeniden sayım yapılmasını istese de sonuç değişmedi. Rekor kırılamadığı için madalya ya da sertifika kazanılamadı; etkinliğe katılanlara hatıra rozeti verildi. Jazwares Başkanı Jeremy Padawer, gelecek yıl yeniden deneme yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

Rekor Hâlâ Malezya'da

Rekor Hâlâ Malezya'da

Guinness Dünya Rekorları'nın resmi kayıtlarına göre rekor, 3 Haziran 2023'te Malezya'nın Selangor eyaletindeki Klang'da kuruldu. Sony Pictures Entertainment Malaysia'nın 'Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde' filmi için bir alışveriş merkezinde düzenlediği etkinlikte 685 kişi Örümcek Adam kostümüyle bir araya geldi.

Malezya bu rekoru, Aralık 2021'de 'Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok' filmi için 601 kişiyi buluşturan Sony Pictures India'dan almıştı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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