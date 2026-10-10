649 Örümcek Adam Aynı Salonda Buluştu: Dünya Rekoru Kırılamadı!

Salonda 700'den fazla kişi vardı ama en az 50'si kostüm giymemişti. Guinness Dünya Rekorları hakemi, katılımcıların kurallara uygun biçimde Örümcek Adam kostümü giymesinin zorunlu olduğunu belirtti. Maskeden eldivenlere kadar kostümün tamamlanmış olması gerekiyordu. Ardından yapılan resmî sayımda, rekor denemesine uygun 649 kişinin katıldığı açıklandı.

Katılımcılar yeniden sayım yapılmasını istese de sonuç değişmedi. Rekor kırılamadığı için madalya ya da sertifika kazanılamadı; etkinliğe katılanlara hatıra rozeti verildi. Jazwares Başkanı Jeremy Padawer, gelecek yıl yeniden deneme yapmaya kararlı olduklarını belirtti.