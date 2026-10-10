article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çorapların İçinden 67 Canlı Piton Çıktı: 948 Bin Lira Ceza Kesildi

Çorapların İçinden 67 Canlı Piton Çıktı: 948 Bin Lira Ceza Kesildi

Edirne
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 09:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Edirne'deki Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi. Pitonlar koruma altına alınırken, ilgili şahıslara toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.

İşte detaylar. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çorapların İçinden 67 Canlı Piton Çıktı

Çorapların İçinden 67 Canlı Piton Çıktı

İHA'nın haberine göre, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Milli Parklar ve Gümrük Muhafaza ekipleri ortak bir çalışma yürüttü. Çalışma sırasında Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen yabancı plakalı bir otomobil, gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine X-ray taramasına sevk edildi. Şüphelilerin tarama öncesinde çöpe attığı poşetleri inceleyen ekipler, çorapların içine gizlenmiş 67 canlı piton buldu.

Ele geçirilen pitonlar, ekipler tarafından koruma altına alındı.

Kaçakçılara 948 Bin Liralık Ceza

Kaçakçılara 948 Bin Liralık Ceza

Pitonları Türkiye'ye sokmaya çalışan şahıslara toplam 948 bin 739 lira idari para cezası uygulandı.

Haberde, yaban hayatını tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı çalışmaların süreceği de belirtildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın