Çorapların İçinden 67 Canlı Piton Çıktı: 948 Bin Lira Ceza Kesildi
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Çorapların İçinden 67 Canlı Piton Çıktı
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Kaçakçılara 948 Bin Liralık Ceza
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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