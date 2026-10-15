10.500 Yıllık Ahşaplar Bulundu: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılabilir

Keşif, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin kuzeyindeki Arendsee Gölü'nde yapıldı. Eyaletin Anıt Koruma ve Arkeoloji Dairesi (LDA) dalgıçları, gölde yıllardır su altı araştırmaları yürütüyor. 2026 baharında, yaklaşık 20 metre derinlikte ince bir tortu tabakasının altında Orta Taş Çağı'ndan kalma ahşaplara rastladılar. Yaz aylarında ise alanın büyüklüğünü ve yaşını belirlemek için yeni örnekler ve buluntular çıkarıldı.

Buluntular arasında yaklaşık 1,6 metre yüksekliğinde, kesim ve işleme izleri taşıyan bir kazık ile 1,3 metreye varan uzunlukta yarılmış tahtalar var. Bu dönemden genellikle yalnızca taş aletler ve hayvan kemikleri günümüze ulaşabildiği için ahşap buluntular son derece nadir.