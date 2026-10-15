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Yaşam
10.500 Yıllık Ahşaplar Bulundu: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılabilir

10.500 Yıllık Ahşaplar Bulundu: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılabilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 11:45
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Almanya'daki Arendsee Gölü'nde araştırma yapan su altı arkeologları, tarihi 10.500 yıla kadar uzanan işlenmiş ahşaplar ortaya çıkardı. Yaklaşık 20 metre derinlikte bulunan kazık ve tahtalar, Orta Taş Çağı'nda yaşayan avcı-toplayıcıların bilinmeyen yapılarına ait olabilir. Araştırmacılar, buluntuların insanların o dönemdeki yaşamına dair bilinenleri değiştirebileceğini düşünüyor. 

İşte detaylar. 

Kaynak: LDA Sachsen

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Çamurun Altından Çıktı!

Çamurun Altından Çıktı!

Keşif, Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin kuzeyindeki Arendsee Gölü'nde yapıldı. Eyaletin Anıt Koruma ve Arkeoloji Dairesi (LDA) dalgıçları, gölde yıllardır su altı araştırmaları yürütüyor. 2026 baharında, yaklaşık 20 metre derinlikte ince bir tortu tabakasının altında Orta Taş Çağı'ndan kalma ahşaplara rastladılar. Yaz aylarında ise alanın büyüklüğünü ve yaşını belirlemek için yeni örnekler ve buluntular çıkarıldı.

Buluntular arasında yaklaşık 1,6 metre yüksekliğinde, kesim ve işleme izleri taşıyan bir kazık ile 1,3 metreye varan uzunlukta yarılmış tahtalar var. Bu dönemden genellikle yalnızca taş aletler ve hayvan kemikleri günümüze ulaşabildiği için ahşap buluntular son derece nadir.

Bir Kulübe mi, Yoksa Hiç Bilinmeyen Bir Yapı mı?

Bir Kulübe mi, Yoksa Hiç Bilinmeyen Bir Yapı mı?

Araştırmacılara göre 1,6 metrelik kazık, Orta Taş Çağı'na ait bir yapının taşıyıcı elemanı olabilir. Ancak ahşapların kulübelere mi yoksa bugüne kadar hiç bilinmeyen bir ahşap yapıya mı ait olduğu henüz netlik kazanmadı. Bugüne kadar Orta Almanya'da bu döneme ait yapıların izleri yalnızca topraktaki renk değişimleri olarak biliniyordu.

İşin heyecan verici kısmı tarihte yatıyor. Orta Avrupa'ya uzun evleriyle gelen ilk çiftçilerin Orta Almanya'ya ulaşması yaklaşık MÖ 5500'e dayanıyor. Arendsee'deki ahşaplar bundan yaklaşık 3 bin yıl daha eski.

Eğer o dönemde kalıcı yapılar veya düzenlenmiş yaşam alanları bulunduğu doğrulanırsa, avcı-toplayıcıların yaşam biçimine ilişkin mevcut bilgiler yeniden değerlendirilebilir.

Gölün Tabanı Yavaş Yavaş Çöküyor

Gölün Tabanı Yavaş Yavaş Çöküyor

Ahşapların 10 bin yılı aşkın süre bozulmadan kalabilmesinin sırrı, gölün kendine has jeolojisinde. Çoğu iç göl zamanla dolarak sığlaşırken Arendsee'nin tabanı, altındaki tuz yatağıyla bağlantılı jeolojik süreçler nedeniyle yavaş yavaş çöküyor. Bu da eski kıyı şeridini ve buluntuları su ve tortu altında olağanüstü iyi korunmuş halde tutuyor.

Göl, arkeologlara daha önce de sürprizler yaşatmıştı. Arendsee'de Neolitik döneme ait balık çitleri, Yüksek Orta Çağ'dan kalma düz tabanlı bir yük teknesi ve Geç Orta Çağ'a ait oyma bir kano bulunmuştu.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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