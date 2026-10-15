10.500 Yıllık Ahşaplar Bulundu: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılabilir
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Almanya'daki Arendsee Gölü'nde araştırma yapan su altı arkeologları, tarihi 10.500 yıla kadar uzanan işlenmiş ahşaplar ortaya çıkardı. Yaklaşık 20 metre derinlikte bulunan kazık ve tahtalar, Orta Taş Çağı'nda yaşayan avcı-toplayıcıların bilinmeyen yapılarına ait olabilir. Araştırmacılar, buluntuların insanların o dönemdeki yaşamına dair bilinenleri değiştirebileceğini düşünüyor.
İşte detaylar.
Kaynak: LDA Sachsen
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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