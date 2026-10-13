Dünyanın En Tuhaf 8 Evi: Görenler Şaşkına Dönüyor
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Bir evin sadece dört duvar ve bir çatıdan ibaret olduğunu düşünüyorsanız bu yapılar fikrinizi değiştirecek! Gölün ortasında yüzen Rubik Küpü biçimindeki evden dev bir deniz kabuğunu andıran konuta kadar dünyanın dört bir yanında inanılması güç tasarımlar bulunuyor. Üstelik bazıları doğayla iç içe geçerken bazıları ise adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duruyor. Hepsinin ortak noktası ise gerçekten var olmaları.
İşte detaylar.
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1. Gölün Ortasında Duran Rubik Küpü Ev
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2. Dev Bir Salyangoz Kabuğunu Andıran Ev
3. Dev Bir Yılan Gibi Kıvrılan Ev
4. İskoç Dağlarına Konmuş Zeplin Ev
5. Darth Vader'ın Kaskına Benzeyen Ev
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6. Pencerelerinden Ağaçlar Çıkan Renkli Bina
7. Çakmaktaşlar'ın Evini Andıran Kubbe Ev
8. Asılı Merdivenleri ve Yuvarlak Odalarıyla Şaşırtan Ev
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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