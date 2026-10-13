Dünyanın En Tuhaf 8 Evi: Görenler Şaşkına Dönüyor

Javier Senosiain'in imzasını taşıyan bir başka yapı da yine Meksika'nın Naucalpan de Juárez bölgesinde yer alıyor. Kıvrılarak ilerleyen gövdesi ve pulları andıran yüzeyiyle bu bina, uzaktan bakıldığında yerde süzülen dev bir yılanı andırıyor.

Yılanın gövdesinde tam 10 daire bulunuyor. Ortak alanlardan birini renkli camlardan yapılmış bir kubbe aydınlatıyor; bu kubbenin altında kapalı bir sera yer alıyor. Yapının içindeki sekiz yatak odalı tatil evi ise kiralanabiliyor.