Adalet yalnızca haklı ile haksız arasındaki bir mesele değil. Aşkın, gücün, paranın, zamanın ve insan olmanın da bir parçası. Başar Başaran ve Gönenç Gürkaynak’ın aynı isimli YouTube sohbetlerinden doğan Adaletin Bu mu Dünya, adalet kavramını hayatın farklı alanları üzerinden ele alırken bizi alışılmış doğrularımızı ve dünyaya bakışımızı yeniden sorgulamaya davet ediyor.