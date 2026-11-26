Başar Başaran Ve Gönenç Gürkaynak'tan Yeni Kitap: Adaletin Bu Mu Dünya?
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Adalet yalnızca haklı ile haksız arasındaki bir mesele değil. Aşkın, gücün, paranın, zamanın ve insan olmanın da bir parçası. Başar Başaran ve Gönenç Gürkaynak’ın aynı isimli YouTube sohbetlerinden doğan Adaletin Bu mu Dünya, adalet kavramını hayatın farklı alanları üzerinden ele alırken bizi alışılmış doğrularımızı ve dünyaya bakışımızı yeniden sorgulamaya davet ediyor.
Âşık olduğumuzda adalet duygumuzu kaybediyor muyuz?
Peki bu çatışma yalnızca aşka mı özgü, yoksa insan olmanın doğasında mı var?
Duygularımız kadar sahip olduklarımız da bizi değiştiriyor mu?
Peki eşitsizliğin en başından önüne geçebilseydik?
İçinde yaşadığımız dünya gerçekten ileriye mi gidiyor?
Bütün bu değişimin ortasında zamanın ve mutluluğun anlamını mı kaybettik?
Teknolojik ilerleme, insani ilerleme anlamına geliyor mu?
Daha adil bir dünyada yaşamak için aynı fikirde olmak zorunda mıyız?
Peki ya bazen adalet, birlikte kalmak değil, ayrılmayı göze almaksa?
Adaletin Bu mu Dünya'yı aşağıdaki bağlantılardan edinebilirsiniz.
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