Yılın İllüzyonu Seçildi: Hangi Dişli Daha Hızlı Dönüyor?
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Yan yana dönen iki dişliden biri diğerinden hızlı görünüyor, ama ikisi de tıpatıp aynı hızda.
Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nden Jacky Z. J. Yueh ve Joan Danielle K. Ongchoco'nun hazırladığı 'Cogs in a Machine' (Makinedeki Dişliler) adlı illüzyon, Neural Correlate Society'nin düzenlediği Yılın En İyi İllüzyonu Yarışması'nda birinciliği kazandı. Araştırmacılara göre illüzyon, beynimizin neden-sonuç ilişkilerini sandığımızdan çok daha erken bir aşamada yakaladığını gösteriyor olabilir.
Buyurun, sizi önce videoya alalım:
Gözünüzü sol dişliye diktiğinizde sağdaki hızlanıyor
Gözün merkezi ayrıntıyı, kenarları hareketi yakalıyor
Dişliler kenetlenince etki daha da güçleniyor
"İllüzyonlar algı hatası değil"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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