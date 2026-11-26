İllüzyonun temelinde, görme alanımızın merkezi ile kenarlarının bilgiyi farklı işlemesi yatıyor. Bir dişliye odaklandığımızda o dişli, ışığa duyarlı hücrelerin en yoğun olduğu merkezde kalıyor; burası ince ayrıntılara çok duyarlı.

Görme alanının kenarları ise ayrıntıda zayıf ama hareketi algılamada oldukça başarılı. Bu yüzden çevrede kalan dişli daha hızlı dönüyormuş gibi görünüyor. Bu farkın, otoyolda araç kullanmak gibi hızlı ortamlarda yolumuzu bulmamıza yardım etmek için evrimleşmiş olabileceği düşünülüyor.