Beyin Ameliyatı Sonrası Nadir Vaka: 28 Yaşındaki Adam İnsanların Yüzünde Kedisi Luna'nın Gözlerini Görüyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'nin kuzeydoğusunda yaşayan 28 yaşındaki Karl, beyninden damar yumağı alınan bir ameliyatın ardından garip bir görsel bozuklukla yaşıyor: Karşısındaki insanların yüzünde kedisi Luna'nın gözlerini görüyor. Dartmouth Koleji ve Brigham and Women's Hastanesi'nden araştırmacıların Cortex dergisinde yayımladığı vaka, beynin yüzleri nasıl işlediğine dair ender görülen bir pencere açıyor.
Kaynak: ScienceAlert, Popular Science, Gizmodo
Karl, sabah ilk olarak kedisini gördüğünde Luna'nın gözlerini ve çizgilerini insanların yüzünde görüyor.
Benzer bir vaka 1986'da da yaşanmıştı: Otobüsteki bir kadın, yolcuların yüzlerinde bir kanişin yüzünü görmüştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın