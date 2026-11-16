Beyin Ameliyatı Sonrası Nadir Vaka: 28 Yaşındaki Adam İnsanların Yüzünde Kedisi Luna'nın Gözlerini Görüyor

Karl, ABD'nin kuzeydoğusunda yaşıyor ve evinde Luna adında gri tekir bir kedi besliyor. Araştırmacıların aktardığına göre bazı günler Luna'nın özelliklerini, yani badem biçimli göz çukurlarını, iri göz bebeklerini ve çizgilerini karşısındaki insanların yüzünde görüyor. Aktarılan özellikler yüze karışıyor ve bakış açısı ya da mesafe değiştikçe yüzle birlikte hareket ediyor.

Olay tek yönlü değil. Sabah gözüne ilk çarpan yüz bir insana aitse, bu kez o kişinin göz özellikleri Luna'nın ve başka insanların yüzünde beliriyor. Araştırmacıların makalede yazdığı ifadeyle bu durum 'çoğu zaman birkaç saat sürüyor, zaman zaman bütün gün devam ediyor.'

Belirtiler yaklaşık iki yıl önce, Karl'ın kanama riski taşıyan bir arteriovenöz malformasyon, yani damarların birbirine dolandığı bir yumak için ameliyat olmasının ardından başladı. Ameliyatta yüz işlemede kilit rol oynayan sağ şakak lobunun bir kısmı alındı. Karl'da palinopsi görülüyor: Daha önce görülen bir şey, ortadan kalktıktan sonra da görüş alanında tekrar beliriyor. Yüz bozulmaları ise prosopometamorfopsi (PMO) olarak adlandırılıyor ve halk arasında korkutucu görüntüler nedeniyle 'şeytan yüzü sendromu' diye de biliniyor.