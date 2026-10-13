Kalbinizin İçinde "Mini Beyin" Var: Gizemi Çözülüyor

Bugün kalp hastalıklarında kullanılan tedavilerin çoğu kalp kasını, damarları ya da kalbin elektrik sistemini hedefliyor. Bu tedaviler bazı hastalarda böbrek sorunları, kanama riski, baş dönmesi ve yorgunluk gibi yan etkilere yol açabiliyor.

Uzmanlara göre yeni bulgular, tüm sinir sistemini uyarmak ya da baskılamak yerine sadece belirli sinir devrelerini hedefleyen tedavilerin yolunu açabilir. Bu da yan etkileri azaltabilir. Atriyal fibrilasyon ve diğer ritim bozuklukları, kalp yetmezliği ve kalp krizi bu tedavilerin hedefleri arasında.

Üzerinde çalışılan yöntemler arasında belirli sinir dallarının elektrikle uyarılması, belirli nöronlara etki eden ilaçlar, düşük yoğunluklu odaklanmış ultrason ve ileride gen temelli tedaviler var. Basit'e göre vagus siniri uyarımı da bazı durumlarda işe yarayabiliyor.

Bulguların farelerde elde edildiğini ve insanlarda da aynı şekilde geçerli olup olmadığının henüz bilinmediğini unutmamak gerekiyor. Bahsedilen tedavilerin çoğu da henüz araştırma aşamasında.