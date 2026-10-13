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Kalbinizin İçinde "Mini Beyin" Var: Gizemi Çözülüyor

Kalbinizin İçinde "Mini Beyin" Var: Gizemi Çözülüyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 13:07
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Kalbin nasıl atacağına tamamen beynin karar verdiğini düşünüyorsanız, yeni bir çalışma bu fikrinizi değiştirebilir.

Cell dergisinde yayımlanan araştırmaya göre kalbin etrafındaki sinir ağı, beyinden gelen emirleri iletmekle kalmıyor, kalbi kendisi de yönetiyor. Bilim insanları bu ağa kalbin 'mini beyni' diyor!

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Kalbin "mini beyni" tam olarak ne?

Kalbin "mini beyni" tam olarak ne?

Bilim dünyasında 'iç kardiyak sinir sistemi' olarak bilinen bu yapı, kalbi saran yağ dokularının içine yerleşmiş bir sinir hücresi ağı. Yaklaşık 40 bin nörondan oluştuğu tahmin ediliyor.

Uzun yıllar boyunca bu ağın görevinin, beyin ve omurilik tarafından yönetilen otonom sinir sisteminden gelen sinyalleri kalbe aktarmak olduğu düşünüldü. Yani bir tür aracı gibi görüldü.

Farelerde yapılan çalışma tabloyu değiştirdi

Farelerde yapılan çalışma tabloyu değiştirdi

Yale Üniversitesi'nin de yer aldığı araştırmacılar, farelerde bu sinir ağını inceledi. Sonuçlara göre ağ, kalbin çalışmasını aktif olarak düzenliyor ve hayatta kalmak için vazgeçilmez.

Araştırmacılar ağın içinde farklı görevleri olan nöron grupları tespit etti. Bir grup, günlük hayatta kalp atış hızını, kalbin temel işleyişini ve kalbi besleyen damarlardaki kan akışını dengede tutuyor.

Çalışmanın yazarlarından Yale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Rui Chang'a göre bu yerel sinir devreleri olmadan kalp, değişen ihtiyaçlara doğru düzgün uyum sağlayamıyor.

Stres anında kalbi koruyor

Stres anında kalbi koruyor

Çalışmanın en dikkat çekici bulgusu, başka bir nöron grubunun yoğun fiziksel ya da duygusal stres anında devreye girmesi. Bu nöronlar kalbin dengesini koruyor ve ritim bozukluklarına karşı kalbi savunuyor.

Houston'daki Memorial Hermann Sağlık Sistemi'nden kardiyolog Majid Basit'e göre beyin ile kalp arasındaki iletişim iki yönlü. Kalbin mini beyni, kalbi beyinden gelen sinyallerden bağımsız ve daha hızlı bir şekilde ayarlayabiliyor. Egzersiz yaparken, heyecanlandığınızda ya da aniden ayağa kalktığınızda kan akışını düzenleyen, kalbin kasılma gücünü ayarlayan ve atışları elektriksel uyarılarla eşgüdümleyen de bu ağ.

Ritim bozuklukları için yeni tedavi kapısı

Ritim bozuklukları için yeni tedavi kapısı

Bugün kalp hastalıklarında kullanılan tedavilerin çoğu kalp kasını, damarları ya da kalbin elektrik sistemini hedefliyor. Bu tedaviler bazı hastalarda böbrek sorunları, kanama riski, baş dönmesi ve yorgunluk gibi yan etkilere yol açabiliyor.

Uzmanlara göre yeni bulgular, tüm sinir sistemini uyarmak ya da baskılamak yerine sadece belirli sinir devrelerini hedefleyen tedavilerin yolunu açabilir. Bu da yan etkileri azaltabilir. Atriyal fibrilasyon ve diğer ritim bozuklukları, kalp yetmezliği ve kalp krizi bu tedavilerin hedefleri arasında.

Üzerinde çalışılan yöntemler arasında belirli sinir dallarının elektrikle uyarılması, belirli nöronlara etki eden ilaçlar, düşük yoğunluklu odaklanmış ultrason ve ileride gen temelli tedaviler var. Basit'e göre vagus siniri uyarımı da bazı durumlarda işe yarayabiliyor.

Bulguların farelerde elde edildiğini ve insanlarda da aynı şekilde geçerli olup olmadığının henüz bilinmediğini unutmamak gerekiyor. Bahsedilen tedavilerin çoğu da henüz araştırma aşamasında.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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