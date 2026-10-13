Kalbinizin İçinde "Mini Beyin" Var: Gizemi Çözülüyor
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Kalbin nasıl atacağına tamamen beynin karar verdiğini düşünüyorsanız, yeni bir çalışma bu fikrinizi değiştirebilir.
Cell dergisinde yayımlanan araştırmaya göre kalbin etrafındaki sinir ağı, beyinden gelen emirleri iletmekle kalmıyor, kalbi kendisi de yönetiyor. Bilim insanları bu ağa kalbin 'mini beyni' diyor!
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Kalbin "mini beyni" tam olarak ne?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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