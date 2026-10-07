Kalp Krizi Geçirme Riskinin Arttığı Saatler Belli Oldu
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Kalp krizi çoğu kişinin gözünde ani ve önceden kestirilemeyen bir olay. Ancak krizlerin günün hangi saatinde başladığına bakıldığında belirgin bir düzen görülüyor ve risk sabah saatlerinde artıyor. Bunun arkasında hem uyanmanın vücutta yarattığı değişiklikler hem de vücudun iç saati, yani sirkadiyen ritim var.
Gelin birlikte bakalım.
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Krizlerin başladığı saatler incelendiğinde gün içinde belirgin bir ritim olduğu ortaya çıktı.
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Uyanış anı, vücutta kalbi zorlayabilecek bir dizi değişikliği aynı anda başlatıyor.
Sabah saatlerinde kan daha kolay pıhtılaşıyor, oluşan pıhtılar ise daha zor çözülüyor.
Sabah saatlerinde başlayan krizler kalpte daha büyük hasar bırakabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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