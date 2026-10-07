Kalp Krizi Geçirme Riskinin Arttığı Saatler Belli Oldu

İspanya'da bir hastanede 811 hastanın verileri incelendi. Kalpteki hasarı gösteren enzim düzeyleri, sabah 06.00 ile öğlen arasında başlayan krizlerde en yüksek çıktı. Akşam 18.00 ile gece yarısı arasında başlayan krizlere göre fark yaklaşık yüzde 18 ile 25 arasındaydı.

Sabah ritmi ise herkeste aynı değil. 1985'teki çalışmada, krizden önce beta bloker ilaç kullanan hastalarda bu ritim görülmedi. Beş yıl ve daha uzun süredir diyabeti olanlarda sabah zirvesi belirgin şekilde zayıflıyor. Uyku apnesi olanlarda ise ani kalp ölümü riski sabah yerine gece yarısına doğru kayıyor.