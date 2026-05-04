Ünlü Kalp Doktoru Açıkladı: Kalp Krizi İçin En Tehlikeli Gün ve Saat Belli Oldu

Keskin, hayati tehlike arz eden bu durumun tesadüfi olmadığını, krizlerin belirli gün ve saatlerde yoğunlaştığını ifade etti. Uzman isme göre, istatistikler ve klinik gözlemler kalp krizinin özellikle haftanın başlangıcı olan Pazartesi günlerini hedef seçtiğini ortaya koyuyor.

Kriz riskinin sadece günle sınırlı kalmadığını vurgulayan Keskin, gün içerisindeki saat diliminin de hayati önem taşıdığını belirtti. Sabah 06.00 ile öğlen 12.00 arasının en riskli dönem olduğunu kaydeden ünlü doktor, bu saatlerde vücudun stres seviyesinin yükseldiğine ve metabolizmanın hareketlendiğine işaret etti. Hafta sonu sonrası iş temposuna geçiş ve vücudun biyolojik saatinin değişmesi gibi faktörlerin, kalbin üzerindeki yükü artırarak bu kritik saatlerde riskin zirve yapmasına neden olduğu düşünülüyor.