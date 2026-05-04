article/comments
article/share
Haberler
Video
Ünlü Kalp Doktoru Açıkladı: Kalp Krizi İçin En Tehlikeli Gün ve Saat Belli Oldu

Ünlü Kalp Doktoru Açıkladı: Kalp Krizi İçin En Tehlikeli Gün ve Saat Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.05.2026 - 08:09 Son Güncelleme: 04.05.2026 - 11:05

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada @kardiyobey kullanıcı adıyla popüler olan Prof. Dr. Muhammed Keskin, son yayınladığı videoda kalp krizinin seçtiği gün ve saati açıkladı. Muhammed Keskin, kendisine sorulan “kalp krizi gün ve saat seçer mi?” sorusuna “kalp krizi gün ve saat seçeri hatta özellikle Pazartesi günleri sabah 06.00 ile 12.00 arasını seçer” yorumu yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kalp sağlığı üzerine yaptığı bilgilendirmelerle tanınan Prof. Dr. Muhammed Keskin, toplumda merak edilen "Kalp krizi belirli bir zamanı bekler mi?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

Kalp sağlığı üzerine yaptığı bilgilendirmelerle tanınan Prof. Dr. Muhammed Keskin, toplumda merak edilen "Kalp krizi belirli bir zamanı bekler mi?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

Keskin, hayati tehlike arz eden bu durumun tesadüfi olmadığını, krizlerin belirli gün ve saatlerde yoğunlaştığını ifade etti. Uzman isme göre, istatistikler ve klinik gözlemler kalp krizinin özellikle haftanın başlangıcı olan Pazartesi günlerini hedef seçtiğini ortaya koyuyor.

Kriz riskinin sadece günle sınırlı kalmadığını vurgulayan Keskin, gün içerisindeki saat diliminin de hayati önem taşıdığını belirtti. Sabah 06.00 ile öğlen 12.00 arasının en riskli dönem olduğunu kaydeden ünlü doktor, bu saatlerde vücudun stres seviyesinin yükseldiğine ve metabolizmanın hareketlendiğine işaret etti. Hafta sonu sonrası iş temposuna geçiş ve vücudun biyolojik saatinin değişmesi gibi faktörlerin, kalbin üzerindeki yükü artırarak bu kritik saatlerde riskin zirve yapmasına neden olduğu düşünülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın