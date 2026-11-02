Doktor Kader Eser Bir Türlü Odaklanamamanın Nedenini Anlattı: "Beyindeki Açık Sekmeler"

Çalışan bellek, bilgiyi kısa süreliğine aklımızda tutup üzerinde işlem yapmamızı sağlayan sistem olarak tanımlanıyor ve kapasitesi aynı anda yaklaşık dört öğeyle sınırlı. Oysa bir gün içinde mailler, faturalar, kargolar, randevular, market alışverişi ve doğum günleri gibi onlarca iş kafamızda aynı anda açık kalabiliyor. Haliyle bu kadar yükün altında hiçbirine tam olarak odaklanamıyoruz.

Psikolojide bu durum Zeigarnik etkisi olarak biliniyor. Litvanya doğumlu psikolog Bluma Zeigarnik, 1927'de yayımladığı çalışmasında yarım kalan işlerin tamamlananlara göre zihinde çok daha canlı kaldığını gösterdi. Yani bitmemiş her iş, beynimizde açık bırakılmış bir sekme gibi arka planda çalışmaya ve bizi yormaya devam ediyor. 2011'de yayımlanan bir araştırmada ise tamamlanmamış hedefler için somut bir plan yapmanın bu zihinsel meşguliyeti azalttığı görüldü.

Eser'in önerdiği çözüm de tam olarak bu noktadan yola çıkıyor ve üç adımdan oluşuyor.

1. Aklına geleni hemen yaz. Buna beyin boşaltma (brain dump) deniyor. Düzenlemeye çalışmadan, aklından geçen her işi, fikri ve kaygıyı yazıya dök.

2. Hepsini tek yerde topla. Not defteri ya da telefon uygulaması fark etmeksizin tek bir merkez belirlemek, dağınık notları adeta ikinci bir beyne (second brain) dönüştürüyor.

3. Makro ve mikro görevlere böl. Büyük işleri küçük ve tamamlanabilir adımlara ayırmak, yapılacaklar listesinin gözünü korkutan yanını azaltıyor.

Eser'e göre bu şekilde ilerleyen zihin, hatırlama yükünden kurtulup zihinsel netliğe (mental clarity) çok daha fazla yaklaşıyor.