Doktor Kader Eser Bir Türlü Odaklanamamanın Nedenini Anlattı: "Beyindeki Açık Sekmeler"

Önümüzdeki işlere bakıp bir türlü başlayamamak, tam bir şeye odaklanmışken aklımıza başka bir görevin düşmesi ve günün sonunda hiçbir şeyi bitirememiş hissiyle yatağa girmek, modern hayatın en yaygın yorgunluklarından biri haline geldi. Sürekli gelen bildirimlerin, maillerin ve yetişmemiz gereken sorumlulukların arasında zihnimizin neden bu kadar yorulduğunu hepimiz merak ediyor, bunu bir düzene sokmanın yollarını arıyoruz.
Doktor Kader Eser, bir videosunda odaklanamama sorununu ele aldı. Eser, kafamızdaki bitmemiş işlerin tıpkı bilgisayarda açık bırakılmış sekmeler gibi beynimizi yorduğunu söyleyerek, bu yükü hafifletmek için uygulanabilecek üç adımlık bir yöntem paylaştı.
Beynimizdeki açık sekmeleri kapatıyoruz!
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