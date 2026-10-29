Çocuk Doktoru Hasret Akman Bebeklerde Boğulma Anında Yapılması Gereken Müdahaleyi Gösterdi

Bebeklerde ve küçük çocuklarda yutulan bir yiyecek ya da oyuncak parçası, hava yolunu saniyeler içinde tamamen tıkayabiliyor. Bu anlarda bebek öksüremiyor, ses çıkaramıyor ve kısa sürede morarmaya başlıyor. Üstelik yetişkinlerde bildiğimiz Heimlich manevrası bebeklerde aynı şekilde uygulanmıyor. Panik anında bile hatırlayabileceğimiz net adımları önceden bilmek ise hayati önem taşıyor.

Çocuk Doktoru Hasret Akman, verdiği bir eğitimde, bebeklerde boğulma anında yapılması gerekenleri bir bebek mankeni üzerinde adım adım gösterdi. Yanındaki sağlık görevlisi ağız içi kontrolünden sırta vuruşlara ve göğüs itmelerine kadar her aşamayı sahnede uygulamalı olarak gözler önüne serdi.

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