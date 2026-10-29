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Çocuk Doktoru Hasret Akman Bebeklerde Boğulma Anında Yapılması Gereken Müdahaleyi Gösterdi

Çocuk Doktoru Hasret Akman Bebeklerde Boğulma Anında Yapılması Gereken Müdahaleyi Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.10.2026 - 10:00

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Bebeklerde ve küçük çocuklarda yutulan bir yiyecek ya da oyuncak parçası, hava yolunu saniyeler içinde tamamen tıkayabiliyor. Bu anlarda bebek öksüremiyor, ses çıkaramıyor ve kısa sürede morarmaya başlıyor. Üstelik yetişkinlerde bildiğimiz Heimlich manevrası bebeklerde aynı şekilde uygulanmıyor. Panik anında bile hatırlayabileceğimiz net adımları önceden bilmek ise hayati önem taşıyor.

Çocuk Doktoru Hasret Akman, verdiği bir eğitimde, bebeklerde boğulma anında yapılması gerekenleri bir bebek mankeni üzerinde adım adım gösterdi. Yanındaki sağlık görevlisi ağız içi kontrolünden sırta vuruşlara ve göğüs itmelerine kadar her aşamayı sahnede uygulamalı olarak gözler önüne serdi.

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Peki bebeklerde boğulma anında ne yapılmalı?

Peki bebeklerde boğulma anında ne yapılmalı?

1. Bebeğin hava yolu tamamen tıkandıysa, yani öksürmüyor, ses çıkarmıyor ve morarıyorsa hemen müdahale edin. Yanınızda biri varsa aynı anda 112 aranmalı.

2. Ağız içine bakın. Yabancı cisim net olarak görünüyorsa çıkarın. Cismi göremiyorsanız parmağınızı körlemesine ağıza daldırmayın, çünkü cisim daha derine itilebilir.

3. Bebeği yüzüstü, başı gövdesinden aşağıda olacak şekilde ön kolunuzun üzerine yatırın ve çenesini parmaklarınızla destekleyin. Diğer elinizin ayasıyla kürek kemikleri arasına 5 kez kuvvetle vurun.

4. Cisim çıkmadıysa bebeği sırtüstü çevirin, başı yine gövdesinden aşağıda kalsın. İki parmağınızı iki meme başı çizgisinin hemen altına, göğüs kemiğinin alt yarısına yerleştirip 5 kez kuvvetle bastırın.

5. Sırta 5 vuruş ve göğse 5 itme döngüsünü cisim çıkana, bebek öksürüp yeniden soluk almaya başlayana ya da 112 ekipleri gelene kadar sürdürün. Bebeğin bilinci kapanırsa temel yaşam desteğine geçmek gerekiyor.

Yetişkinlerde bilinen karından itme yöntemi 1 yaşından küçük bebeklerde uygulanmıyor, yerini sırta vuruş ve göğüs itmesi alıyor. Bir yaşından büyük çocuklarda ise karından itme yöntemi kullanılıyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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