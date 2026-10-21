article/comments
article/share
Haberler
Video
Doktor Yunus Ensari İdrar Renginin Sağlık Hakkında Neler Söylediğini Renkli Numune Kaplarıyla Gösterdi

Doktor Yunus Ensari İdrar Renginin Sağlık Hakkında Neler Söylediğini Renkli Numune Kaplarıyla Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.10.2026 - 10:14 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 12:02

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İdrarın rengi, vücudumuzun su dengesi ve genel sağlık durumu hakkında düşündüğümüzden çok daha fazla ipucu veriyor. Tuvalete her gittiğimizde gözümüzün ucuyla gördüğümüz bu renk, yeterince su içip içmediğimizden kullandığımız vitamin ve ilaçlara, hatta bazı hastalıkların ilk belirtilerine kadar pek çok şeye işaret edebiliyor. Bununla birlikte rengin tek başına tanı koydurmadığını, farklı bir renk görüldüğünde de bunun her zaman ciddi bir sorun anlamına gelmediğini unutmamak gerekiyor.

Doktor Yunus Ensari, numune kapları eşliğinde idrarın her renginin ne anlama gelebileceğini tek tek gösterdi. Ensari, renklerin bir kısmının sıvı tüketimi ya da vitamin takviyeleriyle ilişkili olduğunu, bir kısmında ise vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini anlattı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki idrar rengi neye göre değişiyor?

Peki idrar rengi neye göre değişiyor?

Sağlıklı bir yetişkinde idrar rengi genellikle açık sarıdan koyu sarıya uzanan bir aralıkta değişiyor. Bu rengi belirleyen en önemli etken, vücudun aldığı sıvı miktarı. Ancak yediklerimiz, kullandığımız ilaçlar ve vitaminler de rengi değiştirebiliyor. Ensari'nin gösterdiği renklere göre olası nedenler şöyle sıralanıyor.

1. Şeffaf ya da çok açık renkli idrar, aşırı miktarda sıvı tüketildiğini gösterebiliyor. Bu durum sürekli tekrar ediyorsa doktor tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

2. Koyu sarı ya da amber tonundaki idrar, düşük sıvı tüketimine ve konsantre idrara işaret ediyor. Böyle bir durumda daha fazla sıvı almak gerekebiliyor.

3. Açık sarı renk, iyi hidrasyonun ve genellikle normal olan idrarın ideal rengi olarak gösteriliyor.

4. Fosfor sarısı gibi parlak bir ton, çoğunlukla B2 vitamini (riboflavin) ya da B kompleks takviyelerinden kaynaklanıyor ve genellikle zararsız kabul ediliyor.

5. Turuncu idrar, bazı ilaçların, karaciğer ve safra sorunlarının ya da bazen düşük hidrasyonun işareti olabiliyor. Sarılık belirtileri de eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekiyor.

6. Bulanık ya da süt rengindeki idrar, idrar yolu enfeksiyonuna, kristallere ve böbrek taşına işaret edebiliyor. Numunenin kirlenmesi de bulanıklığa yol açabiliyor. İdrar yaparken yanma, ağrı ve sık idrara çıkma gibi belirtiler eşlik ediyorsa doktora görünmek gerekiyor.

7. İdrarın üst kısmında köpük görülmesi, idrarda protein bulunmasıyla ilişkilendirilebiliyor. Hızlı idrar akışı da köpüğe neden olabilse de bu durum sürekli hale geldiğinde proteinüri, böbrek hastalığı ya da diyabetik böbrek gibi sorunlar akla gelebiliyor. Bu nedenle doktor kontrolü öneriliyor.

8. Kırmızı idrar, idrarda kan bulunduğunu gösterebiliyor ve taş ya da enfeksiyonla ilişkili olabiliyor. Öte yandan pancar gibi bazı gıdalar da idrarı kırmızıya boyayabiliyor. Yine de rengin nedeni mutlaka kontrol ettirilmeli.

9. Mavi renkli idrar ise çoğunlukla ilaçlardan, gıda boyalarından ya da metilen mavisinden kaynaklanıyor. Yeşile çalan tonlar nadiren de olsa enfeksiyonla ilişkili olabiliyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın