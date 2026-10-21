Doktor Yunus Ensari İdrar Renginin Sağlık Hakkında Neler Söylediğini Renkli Numune Kaplarıyla Gösterdi

Sağlıklı bir yetişkinde idrar rengi genellikle açık sarıdan koyu sarıya uzanan bir aralıkta değişiyor. Bu rengi belirleyen en önemli etken, vücudun aldığı sıvı miktarı. Ancak yediklerimiz, kullandığımız ilaçlar ve vitaminler de rengi değiştirebiliyor. Ensari'nin gösterdiği renklere göre olası nedenler şöyle sıralanıyor.

1. Şeffaf ya da çok açık renkli idrar, aşırı miktarda sıvı tüketildiğini gösterebiliyor. Bu durum sürekli tekrar ediyorsa doktor tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

2. Koyu sarı ya da amber tonundaki idrar, düşük sıvı tüketimine ve konsantre idrara işaret ediyor. Böyle bir durumda daha fazla sıvı almak gerekebiliyor.

3. Açık sarı renk, iyi hidrasyonun ve genellikle normal olan idrarın ideal rengi olarak gösteriliyor.

4. Fosfor sarısı gibi parlak bir ton, çoğunlukla B2 vitamini (riboflavin) ya da B kompleks takviyelerinden kaynaklanıyor ve genellikle zararsız kabul ediliyor.

5. Turuncu idrar, bazı ilaçların, karaciğer ve safra sorunlarının ya da bazen düşük hidrasyonun işareti olabiliyor. Sarılık belirtileri de eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekiyor.

6. Bulanık ya da süt rengindeki idrar, idrar yolu enfeksiyonuna, kristallere ve böbrek taşına işaret edebiliyor. Numunenin kirlenmesi de bulanıklığa yol açabiliyor. İdrar yaparken yanma, ağrı ve sık idrara çıkma gibi belirtiler eşlik ediyorsa doktora görünmek gerekiyor.

7. İdrarın üst kısmında köpük görülmesi, idrarda protein bulunmasıyla ilişkilendirilebiliyor. Hızlı idrar akışı da köpüğe neden olabilse de bu durum sürekli hale geldiğinde proteinüri, böbrek hastalığı ya da diyabetik böbrek gibi sorunlar akla gelebiliyor. Bu nedenle doktor kontrolü öneriliyor.

8. Kırmızı idrar, idrarda kan bulunduğunu gösterebiliyor ve taş ya da enfeksiyonla ilişkili olabiliyor. Öte yandan pancar gibi bazı gıdalar da idrarı kırmızıya boyayabiliyor. Yine de rengin nedeni mutlaka kontrol ettirilmeli.

9. Mavi renkli idrar ise çoğunlukla ilaçlardan, gıda boyalarından ya da metilen mavisinden kaynaklanıyor. Yeşile çalan tonlar nadiren de olsa enfeksiyonla ilişkili olabiliyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!