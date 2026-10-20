Almanya'da Çalışan Bir Hemşire Hastane Arkadaşlarıyla 6 Farklı Dilde Tıbbi Terimleri Söyledi

Almanya'da nüfus hızla yaşlanıyor. Bakıma ihtiyaç duyan yaşlı sayısı artarken, emekli olan hemşirelerin yerini dolduracak genç çalışan sayısı aynı hızla artmıyor. Haliyle hastaneler ve bakım evleri yıllardır uzman hemşire bulmakta zorlanıyor. Federal İş Ajansı verilerine göre sektördeki büyümenin son yıllarda neredeyse tamamı yabancı çalışanlardan geliyor ve bu çalışanlar arasında Polonya, Bosna-Hersek, Türkiye, Romanya ve Hırvatistan öne çıkıyor.

Ülke bu açığı kapatmak için yurt dışından gelen sağlık çalışanlarına kapısını açtı. Yurt dışından uzman çalışan getirmeyi kolaylaştıran yasal düzenlemeler ve diploma tanıma süreçleri, birçok hemşireyi Almanya'ya yönlendiriyor. Bu yüzden büyük şehirlerdeki hastane koridorlarında, videodakine benzer çok dilli ekipler artık sıradan bir manzara.

Peki yabancı hemşire olarak çalışmak için neler gerekiyor?

Almanca'da hemşire karşılığı olarak sık kullanılan 'Pflegefachkraft' kelimesi, 2020'den itibaren yürürlükte olan yeni hemşirelik eğitim sistemiyle birlikte daha da yaygınlaştı. Daha önce hemşirelik, yaşlı bakımı ve çocuk hemşireliği ayrı meslekler olarak yürütülürken, yeni düzenlemeyle üç yıllık tek bir eğitim ve 'Pflegefachfrau' ile 'Pflegefachmann' unvanı getirildi.

Türkiye'de hemşirelik eğitimi almış biri için Almanya'da çalışmanın ilk adımı diplomanın tanınması. Başvuru, çalışılmak istenen eyaletteki yetkili makama yapılıyor ve yabancı diploma Almanya'daki eğitimle karşılaştırılıyor. Eksik görülen konular olursa adaylardan uyum eğitimi almaları ya da yeterlilik sınavına girmeleri isteniyor.

İkinci önemli şart ise dil. Birçok eyalet ve kurum, mesleği yapabilmek için Almanca'da genellikle B2 seviyesini arıyor. Hasta bilgilerini vardiya devirlerinde aktarmak, doktorlarla hızlıca iletişim kurmak ve hastayla konuşmak gerektiği için hastane koridorlarında Almanca günlük hayattan çok daha yoğun bir yere sahip.

Şartlar eyalete göre değişebildiği için süreci başlatmadan önce Almanya'nın resmi 'Anerkennung in Deutschland' portalına göz atmak gerekiyor.