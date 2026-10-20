Almanya'da Çalışan Bir Hemşire Hastane Arkadaşlarıyla 6 Farklı Dilde Tıbbi Terimleri Söyledi

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Yurt dışında kariyer yapmak isteyen sağlık çalışanlarının en çok tercih ettiği ülkelerin başında Almanya geliyor. Hemşire ihtiyacının yıllardır konuşulduğu ülkede hastane koridorlarında tek bir dil değil, dünyanın dört bir yanından gelen çalışanların konuştuğu pek çok dil duyuluyor.
'seval_cyhn' isimli hemşire, Almanya'daki hastanede birlikte çalıştığı farklı ülkelerden meslektaşlarıyla çektiği videoda, sinüzit, pansuman değişimi ve hemşire kelimelerinin altı dilde nasıl söylendiğini karşılaştırdı. Ortaya ise hem eğlenceli hem bilgilendirici bir video çıktı.
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Peki Almanya'da neden bu kadar çok yabancı hemşire var?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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