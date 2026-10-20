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Almanya'da Çalışan Bir Hemşire Hastane Arkadaşlarıyla 6 Farklı Dilde Tıbbi Terimleri Söyledi

Almanya'da Çalışan Bir Hemşire Hastane Arkadaşlarıyla 6 Farklı Dilde Tıbbi Terimleri Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2026 - 20:00

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Yurt dışında kariyer yapmak isteyen sağlık çalışanlarının en çok tercih ettiği ülkelerin başında Almanya geliyor. Hemşire ihtiyacının yıllardır konuşulduğu ülkede hastane koridorlarında tek bir dil değil, dünyanın dört bir yanından gelen çalışanların konuştuğu pek çok dil duyuluyor.

'seval_cyhn' isimli hemşire, Almanya'daki hastanede birlikte çalıştığı farklı ülkelerden meslektaşlarıyla çektiği videoda, sinüzit, pansuman değişimi ve hemşire kelimelerinin altı dilde nasıl söylendiğini karşılaştırdı. Ortaya ise hem eğlenceli hem bilgilendirici bir video çıktı. 

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Peki Almanya'da neden bu kadar çok yabancı hemşire var?

Peki Almanya'da neden bu kadar çok yabancı hemşire var?

Almanya'da nüfus hızla yaşlanıyor. Bakıma ihtiyaç duyan yaşlı sayısı artarken, emekli olan hemşirelerin yerini dolduracak genç çalışan sayısı aynı hızla artmıyor. Haliyle hastaneler ve bakım evleri yıllardır uzman hemşire bulmakta zorlanıyor. Federal İş Ajansı verilerine göre sektördeki büyümenin son yıllarda neredeyse tamamı yabancı çalışanlardan geliyor ve bu çalışanlar arasında Polonya, Bosna-Hersek, Türkiye, Romanya ve Hırvatistan öne çıkıyor.

Ülke bu açığı kapatmak için yurt dışından gelen sağlık çalışanlarına kapısını açtı. Yurt dışından uzman çalışan getirmeyi kolaylaştıran yasal düzenlemeler ve diploma tanıma süreçleri, birçok hemşireyi Almanya'ya yönlendiriyor. Bu yüzden büyük şehirlerdeki hastane koridorlarında, videodakine benzer çok dilli ekipler artık sıradan bir manzara.

Peki yabancı hemşire olarak çalışmak için neler gerekiyor?

Almanca'da hemşire karşılığı olarak sık kullanılan 'Pflegefachkraft' kelimesi, 2020'den itibaren yürürlükte olan yeni hemşirelik eğitim sistemiyle birlikte daha da yaygınlaştı. Daha önce hemşirelik, yaşlı bakımı ve çocuk hemşireliği ayrı meslekler olarak yürütülürken, yeni düzenlemeyle üç yıllık tek bir eğitim ve 'Pflegefachfrau' ile 'Pflegefachmann' unvanı getirildi.

Türkiye'de hemşirelik eğitimi almış biri için Almanya'da çalışmanın ilk adımı diplomanın tanınması. Başvuru, çalışılmak istenen eyaletteki yetkili makama yapılıyor ve yabancı diploma Almanya'daki eğitimle karşılaştırılıyor. Eksik görülen konular olursa adaylardan uyum eğitimi almaları ya da yeterlilik sınavına girmeleri isteniyor.

İkinci önemli şart ise dil. Birçok eyalet ve kurum, mesleği yapabilmek için Almanca'da genellikle B2 seviyesini arıyor. Hasta bilgilerini vardiya devirlerinde aktarmak, doktorlarla hızlıca iletişim kurmak ve hastayla konuşmak gerektiği için hastane koridorlarında Almanca günlük hayattan çok daha yoğun bir yere sahip.

Şartlar eyalete göre değişebildiği için süreci başlatmadan önce Almanya'nın resmi 'Anerkennung in Deutschland' portalına göz atmak gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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