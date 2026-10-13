Kardeşine İğne Yapılmasın Diye Hemşireye Engel Olmaya Çalışan Çocuk İzleyenlerin İçini Isıttı

Bebeklik döneminin en zor anlarından biri aşı günleri. Hem bebek için hem ebeveynler için zor olan bu anlar hepimizin yüreğini sızlatıyor. Çoğu zaman iğnenin birkaç saniyelik acısından çok, gerginlik ve korku da küçükleri epey zorlayabiliyor. Elbette bu durumu en çok da o dönemi yakın zamanda yaşayan minikler anlıyor.

Bir hemşire bebeğe iğne yapmak üzere hazırlandığı sırada küçük çocuk bir yandan hemşirenin bacaklarına sarılarak, bir yandan da ağlayarak engel olmaya çalıştı. Hemşire ve kucağında bebekle oturan anne ne yapacağını bilemedi. Minik abinin o çabası izleyenlerin içini ısıttı.

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