5 Yıllık Evliliklerine Bir Kişi Daha Katılıyor: Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar'dan Bebek Müjdesi!
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Türkiye'de YouTube denince akla gelen ilk isimlerden Orkun Işıtmak'tan bu kez kariyeriyle değil, özel hayatıyla ilgili güzel bir haber geldi. 2021 yılında uzun süredir birlikte olduğu Merve Yorgancılar'la nikah masasına oturan Işıtmak, evliliklerini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşayan isimlerden biri olmuştu. Beş yıldır evli olan çiftten beklenmedik bir müjde geldi. Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. 🥹
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'de YouTube'un bugünkü haline gelmesine neredeyse başından beri şahitlik eden isimlerden biri Orkun Işıtmak.
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Orkun Işıtmak'ın yıllardır hayatını paylaştığı isim ise Merve Yorgancılar.
Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, ailelerinin büyüyeceğini duyurdu!
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