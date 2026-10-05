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5 Yıllık Evliliklerine Bir Kişi Daha Katılıyor: Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar'dan Bebek Müjdesi!

5 Yıllık Evliliklerine Bir Kişi Daha Katılıyor: Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar'dan Bebek Müjdesi!

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
05.10.2026 - 21:21
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Türkiye'de YouTube denince akla gelen ilk isimlerden Orkun Işıtmak'tan bu kez kariyeriyle değil, özel hayatıyla ilgili güzel bir haber geldi. 2021 yılında uzun süredir birlikte olduğu Merve Yorgancılar'la nikah masasına oturan Işıtmak, evliliklerini mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşayan isimlerden biri olmuştu. Beş yıldır evli olan çiftten beklenmedik bir müjde geldi. Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu. 🥹

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'de YouTube'un bugünkü haline gelmesine neredeyse başından beri şahitlik eden isimlerden biri Orkun Işıtmak.

Türkiye'de YouTube'un bugünkü haline gelmesine neredeyse başından beri şahitlik eden isimlerden biri Orkun Işıtmak.

Henüz YouTube'da içerik üreticiliğinin bugünkü kadar büyük bir sektör olmadığı yıllarda video çekmeye başlayan Işıtmak, zaman içerisinde oyun videolarından vloglara, challenge'lardan büyük prodüksiyonlu eğlence formatlarına kadar pek çok farklı içerikle karşımıza çıktı.

1996 doğumlu olan Orkun Işıtmak'ın YouTube serüveni 2010'lu yılların başına kadar uzanıyor. Yıllar içerisinde milyonlarca takipçiye ulaşan Işıtmak, 2018 yılında İyi Oyun filminde rol alırken aynı yıl Altın Kelebek'te “En İyi YouTuber/Instagrammer” ödülünün de sahibi olmuştu. Bugün YouTube kanalındaki abone sayısı 12 milyonu aşmış durumda.

Kısacası onu yıllardır kamera karşısında izliyoruz. Ancak kariyerini milyonların gözü önünde yaşasa da özel hayatında aynı yolu tercih ettiğini söylemek pek mümkün değil.

Orkun Işıtmak'ın yıllardır hayatını paylaştığı isim ise Merve Yorgancılar.

Orkun Işıtmak'ın yıllardır hayatını paylaştığı isim ise Merve Yorgancılar.

Uzun süredir birlikte olan çift, Mart 2020'de nişanlanmış, Orkun Işıtmak da nişan töreninden karelerini takipçileriyle paylaşmıştı. Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra sıra nikaha geldi. Işıtmak ve Yorgancılar, 5 Haziran 2021'de aileleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle evlendi.

Psikoloji eğitimi alan ve kariyerini pazarlama iletişimi alanında sürdüren Merve Yorgancılar, eşinin aksine özel hayatını daha gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden.

Beş yılı aşkın süredir evli olan ikili, ilişkileriyle magazin gündemine sık sık gelen çiftlerden de olmadı. Fakat bu kez sessizliklerini oldukça güzel bir haber için bozdular!

Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, ailelerinin büyüyeceğini duyurdu!

Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar, ailelerinin büyüyeceğini duyurdu!

Çift, yaptıkları paylaşımla ilk bebeklerini beklediklerinin müjdesini verdi. Böylece 2020'de nişanla başlayan, 2021'de evlilikle devam eden hikâyelerinde yepyeni bir sayfa açılmış oldu.

Yıllardır Orkun Işıtmak'ı farklı maceralara atılırken izleyen takipçileri için de bu haberin yeri biraz başka tabii... 20'li yaşlarının başından beri YouTube'da izlediğimiz isimlerden birinin şimdi baba olmaya hazırlanması insana zamanın nasıl geçtiğini bir kez daha sorgulatıyor. 

Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar'a şimdiden gözümüz aydın diyelim! ❤️

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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