5 Yıllık Evliliklerine Bir Kişi Daha Katılıyor: Orkun Işıtmak ve Merve Yorgancılar'dan Bebek Müjdesi!

Henüz YouTube'da içerik üreticiliğinin bugünkü kadar büyük bir sektör olmadığı yıllarda video çekmeye başlayan Işıtmak, zaman içerisinde oyun videolarından vloglara, challenge'lardan büyük prodüksiyonlu eğlence formatlarına kadar pek çok farklı içerikle karşımıza çıktı.

1996 doğumlu olan Orkun Işıtmak'ın YouTube serüveni 2010'lu yılların başına kadar uzanıyor. Yıllar içerisinde milyonlarca takipçiye ulaşan Işıtmak, 2018 yılında İyi Oyun filminde rol alırken aynı yıl Altın Kelebek'te “En İyi YouTuber/Instagrammer” ödülünün de sahibi olmuştu. Bugün YouTube kanalındaki abone sayısı 12 milyonu aşmış durumda.

Kısacası onu yıllardır kamera karşısında izliyoruz. Ancak kariyerini milyonların gözü önünde yaşasa da özel hayatında aynı yolu tercih ettiğini söylemek pek mümkün değil.