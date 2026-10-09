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400 Yıllık Gelenekte Bebekleri Ağlatmak İçin Sumo Güreşçilerine Veriyorlar

400 Yıllık Gelenekte Bebekleri Ağlatmak İçin Sumo Güreşçilerine Veriyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 16:49
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Japonya'da yaklaşık 400 yıllık geçmişi olduğu belirtilen Naki Sumo geleneğinde güreşçiler bebekleri kucaklarına alıp ağlatmaya çalışıyor. Halk inanışında yüksek sesle ağlayan bebeğin kötü ruhlardan korunduğu ve sağlıklı büyüyeceği düşünülüyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Sumocular bebekleri ağlatmak için ses çıkarıyor, yüzlerini buruşturuyor

Sumocular bebekleri ağlatmak için ses çıkarıyor, yüzlerini buruşturuyor

Japoncada ağlayan sumo anlamına gelen Naki Sumo karşılaşmalarında iki bebek, ringde güreşçilerin kucağında karşı karşıya geliyor. Sumocular minikleri hafifçe sallıyor, tuhaf sesler çıkarıp onlara komik ya da korkutucu yüz ifadeleri yapıyor.

Zaman zaman 'Naki! Naki! Naki!' yani 'Ağla! Ağla! Ağla!' diye bağırılıyor. Bazı tapınaklarda bebekler birkaç dakika sessiz kalırsa geleneksel maske takan hakemler yaklaşıp onları korkutmayı deniyor.

Kurallar yerden yere değişiyor. Pek çok etkinlikte ilk ağlayan kazanıyor, iki rakip aynı anda ağlarsa sesi daha yüksek çıkan öne geçiyor. Kimi yerlerde ise en yüksek sesle ve en uzun süre ağlayan bebek birinci seçiliyor.

Gelenek, ağlayan bebeğin kötü ruhları kaçırdığı inancına dayanıyor

Gelenek, ağlayan bebeğin kötü ruhları kaçırdığı inancına dayanıyor

Naki Sumo, masum bir bebeğin yüksek sesle ağlamasının kötü ruhları uzaklaştırdığı halk inancından besleniyor. Japonya'da bilinen 'naku ko wa sodatsu' atasözü de geleneğe ilham veriyor. Atasözünün anlamı 'ağlayan çocuk çabuk büyür' olarak aktarılıyor.

Etkinlikler genellikle 5 Mayıs'taki Çocuk Bayramı civarında, ülkenin dört bir yanındaki Şinto tapınaklarında düzenleniyor. Törenler rahibin bebeklerin sağlıklı büyümesi için dua etmesiyle açılıyor, kazanan bebeğe de sağlık için kutsama veriliyor.

Katılım şartları tapınaktan tapınağa farklılık gösteriyor. Hiroshima'daki Gokoku Tapınağı'nda yalnızca 6 ila 18 aylık bebekler yarışabiliyor. İlginin yüksek olduğu yerlerde katılımcılar kurayla belirleniyor, aileler ülkenin farklı bölgelerinden yolculuk yapıyor.

Tokyo'daki en bilinen Naki Sumo etkinliği 1991'den beri Asakusa'da yapılıyor

Tokyo'daki en bilinen Naki Sumo etkinliği 1991'den beri Asakusa'da yapılıyor

Ülkenin en tanınmış karşılaşmaları Tokyo'nun Asakusa semtinde düzenleniyor. Ring, Sensoji Tapınağı'nın arkasında ünlü kabuki oyuncusu 9. Ichikawa Danjuro'nun bronz heykelinin önünde kuruluyor. Asakusa Turizm Federasyonu buradaki ilk Naki Sumo'yu 1991'de gerçekleştirdi, etkinlik kısa sürede her yıl tekrarlanan bir geleneğe dönüştü.

Burada ağlamaya başlayan bebeği güreşçi daha yükseğe kaldırıyor. Havaya kaldırılmanın kutsamayı güçlendirdiğine inanılıyor. 2026'daki tören 25 Nisan'da yapıldı. Naki Sumo, çocuklarının güçlü ve sağlıklı büyümesini dileyen ailelerin özellikle ilgisini çekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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