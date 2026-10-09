400 Yıllık Gelenekte Bebekleri Ağlatmak İçin Sumo Güreşçilerine Veriyorlar

Japoncada ağlayan sumo anlamına gelen Naki Sumo karşılaşmalarında iki bebek, ringde güreşçilerin kucağında karşı karşıya geliyor. Sumocular minikleri hafifçe sallıyor, tuhaf sesler çıkarıp onlara komik ya da korkutucu yüz ifadeleri yapıyor.

Zaman zaman 'Naki! Naki! Naki!' yani 'Ağla! Ağla! Ağla!' diye bağırılıyor. Bazı tapınaklarda bebekler birkaç dakika sessiz kalırsa geleneksel maske takan hakemler yaklaşıp onları korkutmayı deniyor.

Kurallar yerden yere değişiyor. Pek çok etkinlikte ilk ağlayan kazanıyor, iki rakip aynı anda ağlarsa sesi daha yüksek çıkan öne geçiyor. Kimi yerlerde ise en yüksek sesle ve en uzun süre ağlayan bebek birinci seçiliyor.