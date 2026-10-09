400 Yıllık Gelenekte Bebekleri Ağlatmak İçin Sumo Güreşçilerine Veriyorlar
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Sumocular bebekleri ağlatmak için ses çıkarıyor, yüzlerini buruşturuyor
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Gelenek, ağlayan bebeğin kötü ruhları kaçırdığı inancına dayanıyor
Tokyo'daki en bilinen Naki Sumo etkinliği 1991'den beri Asakusa'da yapılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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