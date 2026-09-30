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İngilizce Bilmeyen Çinli Hemşirenin Yabancı Hastaya Çizdiği Ameliyat Notu Güldürdü

İngilizce Bilmeyen Çinli Hemşirenin Yabancı Hastaya Çizdiği Ameliyat Notu Güldürdü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 16:36
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Çin'de hastaneye kaldırılan yabancı bir öğrenciye, İngilizce bilmeyen bir hemşirenin bıraktığı not yeniden sosyal medyanın gündeminde. Nikolay Zhigalin adlı kullanıcının X'te paylaştığı fotoğrafta hemşire, ameliyat öncesi talimatları birkaç İngilizce kelime ve küçük çizimlerle anlatmaya çalışıyor: gece 22.00'den sonra yemek ve su yok, sabah 8.00'de ameliyat var. Sorun şu ki ameliyatı anlatmak için kâğıda çizilen şey bir neşter değil, ucundan kan damlayan kocaman bir mutfak bıçağı.

İlk kez 2019'da Reddit'te yayılan not, bu kez X'in otomatik çevirisi sayesinde dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıya ulaştı. Farklı dillerden gelen yorumlarda iyi niyetli bir hastane talimatının bir korku filmi sahnesine ne kadar benzediği konuşuldu.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Paylaşımda 'Çin'de yabancı bir öğrenci hastaneye kaldırıldı. İngilizce bilmeyen Çinli hemşire, sabah ameliyat olacağı için gece bir şey yiyip içmemesini anlatan bir not yazdı' deniyor.

Notta İngilizce 'Bu gece 22.00'den sonra' yazıyor, ardından bir kâse pirinç ve yemek çubuklarının, bir de musluk ve bardağın önüne 'Yok' konmuş. Alt satırda ise 'Yarın sabah' ile 8.00 saatinin arasına kan damlayan bir bıçak çizilmiş.

Hemşirenin kim olduğu ya da notun hangi hastanede yazıldığı hiçbir zaman netleşmedi. Yine de not, ortak bir dil olmadan da derdini anlatmanın mümkün olduğunu gösteren en sevimli örneklerden biri olarak internette dolaşmaya devam ediyor.

Not, çoğu kişiye ameliyat talimatından çok bir ölüm tehdidi gibi geldi

Not, çoğu kişiye ameliyat talimatından çok bir ölüm tehdidi gibi geldi
twitter.com

'Bugün saat 22.00'den itibaren sana ne yemek ne su verilecek, yarın sabah 8.00'de seni öldüreceğim.'

Asıl dikkat çeken ayrıntı neşter yerine çizilen mutfak bıçağıydı

Asıl dikkat çeken ayrıntı neşter yerine çizilen mutfak bıçağıydı
twitter.com

'Neşter değil de mutfak bıçağından kan damlıyor olması...'

Kimileri işin içinde bir idam sahnesi gördü

Kimileri işin içinde bir idam sahnesi gördü
twitter.com

'Demek yarın sabah 8'de idam var. Hiç değilse bir önceki akşam sevdiği yemeği yedirip sevdiği içeceği içirselerdi.'

Korku oyunu sevenlerin aklına ilk gelen benzetme

Korku oyunu sevenlerin aklına ilk gelen benzetme
twitter.com

'Korku oyunlarında bulmaca çözmek için bırakılan notlardan birine benziyor.'

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Hemşirenin çizimleri yeni bir yazı sistemi olarak yorumlandı

Hemşirenin çizimleri yeni bir yazı sistemi olarak yorumlandı
twitter.com

'Oracıkta yepyeni resim yazıları icat etmiş 😅'

Notu okuyan hastadan beklenen tepki belliydi

Notu okuyan hastadan beklenen tepki belliydi
twitter.com

'Gece yarısı duvardan atlayıp hastaneden kaçtı!'

Hastanede benzer bir not alan biri kendi "mektubunu" paylaştı

Hastanede benzer bir not alan biri kendi "mektubunu" paylaştı
twitter.com

'Odamda bulamayınca hastanede bana bıraktıkları mutluluk mektupları: İDRAR!'

Notta ise 'Kabı 07.30'a kadar hemşire masasına teslim edin, metal sehpanın üstüne koyun' yazıyor.

Bir omurga cerrahına göre ise talimatta anlaşılmayacak bir şey yoktu

Bir omurga cerrahına göre ise talimatta anlaşılmayacak bir şey yoktu
twitter.com

'Mesaj gayet net.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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