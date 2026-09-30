İngilizce Bilmeyen Çinli Hemşirenin Yabancı Hastaya Çizdiği Ameliyat Notu Güldürdü
Çin'de hastaneye kaldırılan yabancı bir öğrenciye, İngilizce bilmeyen bir hemşirenin bıraktığı not yeniden sosyal medyanın gündeminde. Nikolay Zhigalin adlı kullanıcının X'te paylaştığı fotoğrafta hemşire, ameliyat öncesi talimatları birkaç İngilizce kelime ve küçük çizimlerle anlatmaya çalışıyor: gece 22.00'den sonra yemek ve su yok, sabah 8.00'de ameliyat var. Sorun şu ki ameliyatı anlatmak için kâğıda çizilen şey bir neşter değil, ucundan kan damlayan kocaman bir mutfak bıçağı.
İlk kez 2019'da Reddit'te yayılan not, bu kez X'in otomatik çevirisi sayesinde dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıya ulaştı. Farklı dillerden gelen yorumlarda iyi niyetli bir hastane talimatının bir korku filmi sahnesine ne kadar benzediği konuşuldu.
İlk paylaşım şöyleydi:
Not, çoğu kişiye ameliyat talimatından çok bir ölüm tehdidi gibi geldi
Asıl dikkat çeken ayrıntı neşter yerine çizilen mutfak bıçağıydı
Kimileri işin içinde bir idam sahnesi gördü
Korku oyunu sevenlerin aklına ilk gelen benzetme
Hemşirenin çizimleri yeni bir yazı sistemi olarak yorumlandı
Notu okuyan hastadan beklenen tepki belliydi
Hastanede benzer bir not alan biri kendi "mektubunu" paylaştı
Bir omurga cerrahına göre ise talimatta anlaşılmayacak bir şey yoktu
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